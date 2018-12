Oroscopo della settimana 10-16 dicembre: i segni al top

Ritorna il nostro appuntamento con l’oroscopo della settimana. Ecco cosa vi riservano gli astri dal 10 al 16 dicembre 2018.

Oroscopo settimanale

L’oroscopo della settimana è pronto a mettere in chiaro l’andamento dei segni in relazione ai prossimi sette giorni.

Ariete: la settimana inizia con il buonumore. Nel campo lavorativo avrete la possibilità di stringere nuove amicizie professionali.

Toro: non sarà una settimana facile quindi armatevi di forza e buona volontà per superare ogni problema che si presenterà sul vostro cammino.

Gemelli: parte oggi per voi una settimana altalenante. Fate attenzione nell’ambito lavorativo: potrebbero esserci dei problemi da risolvere.

Cancro: il vostro oroscopo settimanale vi vede in gran forma sia negli affari di cuore, sia nel lavoro. Grande passione per chi è in coppia.

Leone: le cose al lavoro iniziano a prendere la piega giusta perché in questa settimana, come si suole dire, starete più sul pezzo.

Vergine: il lavoro vi peserà molto in questi giorni, cercate di non affaticarvi troppo perché a tutto c’è rimedio.

Gli altri segni

Il nostro oroscopo della settimana continua con gli altri segni zodiacali.

Bilancia: è il momento di parlare con il vostro partner per mettere in chiaro alcune cose.

Scorpione: siete in una fase abbastanza tranquilla che vi vede sereni nell’ambito lavorativo. In questi giorni ne approfitterete per concentrarvi un po’ di più sulla vostra sfera privata. L’amore potrebbe bussare alla vostra porta.

Sagittario: il lavoro promette bene questa settimana: qualcuno, anche un vostro amico, potrebbe proporvi qualcosa di interessante.

Capricorno: qualcosa si muove finalmente nell’ambito lavorativo: che sia una promozione o un trasferimento, riuscirete ad ottenerlo.

Acquario: l’amore dovrebbe andare meglio da metà settimana. Vedrete che tutto andrà per il verso giusto e riuscirete a portare a casa un risultato migliore.

Pesci: fate attenzione al lavoro e cercate di non rinviare quello che va fatto ora. L’amore non vi deluderà.

(Foto: Enrico Miceli)