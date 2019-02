Oroscopo Paolo Fox Marzo 2019: cosa ci riservano gli astri per il mese di Marzo? A rivelarcelo è proprio Paolo Fox, noto astrologo e personaggio televisivo. Il mese di gennaio è sempre quello dei buoni propositi, sia sul lavoro che nella vita privata. Febbraio invece è il mese ideale per rimboccarsi le maniche e realizzare i propri obiettivi, mentre Marzo è il mese dei primi bilanci. Se siete appassionati di astrologia date un’occhiata all‘oroscopo di Paolo Fox Marzo 2019 per scoprire quali sono i segni più fortunati di questo mese.

Oroscopo Paolo Fox Marzo 2019: i segni più fortunati

Oroscopo Paolo Fox Marzo 2019: quali sono i segni più fortunati? Secondo le previsioni astrologiche di Paolo Fox i tre segni baciati dalla fortuna saranno Ariete, Acquario e Leone. Ma iniziamo dal primo segno, l’Ariete, che finalmente potrà riprendersi dopo le sfortune di Gennaio e Febbraio. Nel mese di Marzo raccoglierete i frutti dei vostri sforzi, sia a lavoro che in amore. Le relazioni sentimentali non sono mai andate così bene, l’amore è al top come non mai. Se avete incontrato una persona che vi piace, approfondite la conoscenza e non lasciatela scappare. L‘oroscopo Paolo Fox 2019 ci rivela che il prossimo mese sarà il migliore per fare investimenti o lanciare nuovi progetti.

Anche l’Acquario rientra nei segni più fortunati dell’oroscopo di Paolo Fox Marzo 2019. Se l’amore nei mesi passati non è andato come volevate, Marzo è il periodo migliore per vivere nuove avventure e consolidare le vostre conoscenze. Tra Marzo e Aprile sono in arrivo importanti novità, riflettete bene sui nuovi progetti perchè questo è il momento migliore per svilupparli. Per quanto riguarda il lavoro, la situazione è stabile, il vero sprint ci sarà a fine anno. La fortuna in generale è dalla vostra parte, anche se il picco ci sarà ad Aprile. L’oroscopo di Paolo Fox ci rivela che anche i Pesci e il Leone saranno segni altrettanto fortunati. In particolare il Leone vivrà momenti piacevoli durante tutto il 2019, questo sarà decisamente il vostro anno. Il lavoro sarà al top, i nati sotto il segno del Leone sono dei leader per natura. Le previsioni per Aprile sono altrettanto positive, se non migliori.

Oroscopo Paolo Fox Marzo 2019: i segni meno fortunati

Quali sono invece i segni più sfortunati secondo l‘oroscopo di Paolo Fox Marzo 2019? Il celebre astrologo e personaggio televisivo ci rivela che la Vergine e il Toro vivranno un Marzo non proprio alle stelle. Tutti gli altri segni invece avranno una serie di alti e bassi. Paolo Fox parla spesso anche della Ruota della Fortuna, che è divisa in 12 parti uguali dove ognuna rappresenta un segno dello Zodiaco. Ciascun segno occupa 30 gradi nel Cerchio Zodiacale ed è diviso a sua volta in 3 decadi: la prima va dallo 0 ai 10 gradi, la seconda va dai 12 ai 20 gradi e le terza va da 20 ai 30 gradi.

[Foto: www.tpi.it]