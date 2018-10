Oroscopo settimanale 1-7 Ottobre: ecco i segni favoriti

Ritorna il nostro appuntamento con l’oroscopo settimanale. Ecco cosa vi riservano gli astri dall’1 al 7 Ottobre 2018 e quali sono i segni favoriti dalle stelle.

Oroscopo settimanale

L’oroscopo settimanale è pronto a mettere in chiaro l’andamento dei segni in relazione ai prossimi sette giorni.

Ariete: una settimana non facile per i nati sotto il segno dell’Ariete a causa dell’opposizione di Mercurio che non facilita le relazioni comunicative in famiglia e al lavoro. Giornate no: martedì e mercoledì la luna sfavorevole complicherà le cose. Andrà meglio giovedì e venerdì e nel fine settimana.

Toro: è giunto il momento di affrontare di petto i problemi di cuore. È necessario impegnarsi con il proprio partner e parlare delle situazioni irrisolte, così da superare le eventuali difficoltà. Le giornate più favorevoli per farlo? Martedì, mercoledì, sabato e domenica.

Gemelli: la settimana parte con il piede giusto grazie alla Luna in congiunzione nella giornata odierna. Forse arriveranno delle novità importanti? Nel campo lavorativo il vostro segno va alla grande e riceve il giusto riconoscimento per i suoi meriti. Giornate favorevoli: giovedì e venerdì.

Cancro: inizia una settimana fortunata per quanto riguarda gli affari di cuore, con Venere pronta a difendere i rapporti di coppia e a donare tante emozioni. Meno fortunato è invece l’ambito lavorativo a causa di Mercurio. Giornate sì: martedì e mercoledì.

Leone: Mercurio favorevole concede grandi risultati in ambito lavorativo, in particolar modo tra giovedì e venerdì. Va meno bene in amore, con Venere che non favorisce i rapporti di coppia. Fate attenzione a non discutere troppo con il partner e prestate ascolto a quanto dice.

Vergine: la settimana inizia con la Luna sfavorevole, che mette i Vergine di malumore. Le cose andranno meglio nelle giornate di martedì e mercoledì, quando potrebbe giungere anche una notizia importante. Giornate favorevoli: sabato e domenica, quando l’amore farà scintille.

Gli altri segni

Il nostro oroscopo settimanale continua con gli altri segni zodiacali.

Bilancia: oggi parte una settimana in cui i nati nel segno della Bilancia potranno raggiungere notevoli mete. Già nella giornata odierna potrebbero arrivare buone notizie ma anche tra giovedì e venerdì.

Scorpione: Venere in congiunzione aiuta a rafforzare i legami. Forse è arrivato il momento di dare una svolta alla vostra relazione sentimentale. Nel weekend, la Luna favorisce il rapporto con il partner: scegliete una meta romantica e lasciatevi andare alla passione. Attenzione alle giornate di giovedì e venerdì.

Sagittario: la Luna in opposizione rende difficile e poco fortunato questo inizio settimana per i nati del Sagittario. Da domani, però, si cambia registro. Giornate favorevoli: giovedì e venerdì.

Capricorno: continua la situazione favorevole nell’ambito sentimentale. Le giornate di martedì e mercoledì saranno invece alquanto pesanti. Prestate molta attenzione alle relazioni in ambito lavorativo.

Acquario: inizia una settimana decisamente movimentata con il partner. Prestate attenzione alle giornate di giovedì e venerdì: Venere sfavorevole si aggiungerà alla Luna in opposizione e l’aria sarà piuttosto tesa. Bene l’ambito lavorativo.

Pesci: una settimana all’insegna dell’amore, grazie a Venere favorevole che, in questa fase, permette nuovi incontri per i single e favorisce la crescita del rapporto di chi è già in coppia. Giornate favorevoli: martedì e mercoledì.

