Oroscopo settimanale 15-21 Ottobre: ecco i segni favoriti

Ritorna il nostro appuntamento con l’oroscopo settimanale. Ecco cosa vi riservano gli astri dal 15 al 21 Ottobre 2018 e quali sono i segni favoriti dalle stelle.

Oroscopo settimanale

Ariete: la Luna sfavorevole non crea certo le condizioni per iniziare al meglio questa settimana. Nelle giornate di lunedì e martedì sarete alquanto giù di corda e un po’ nervosi. Da mercoledì a venerdì vivrete la vostra ripresa e potrebbero arrivare novità ed emozioni.

Toro: Mercurio e Venere in opposizione creano delle difficoltà sia sul piano familiare che lavorativo. Fate attenzione alle giornate di mercoledì, giovedì e venerdì, quando avrete anche la Luna sfavorevole. Le cose andranno meglio nel fine settimana.

Gemelli: è iniziata una settimana poco attrattiva per i nati del Gemelli. La noia non fa per voi, ma non preoccupatevi perché tra mercoledì e venerdì, grazie alla Luna favorevole, la fortuna sarà dalla vostra parte. Fate attenzione alle giornate di sabato e domenica.

Cancro: inizio settimana non dei migliori a causa della luna in opposizione. Le cose prenderanno il verso giusto da mercoledì in poi e nel fine settimana vi attendono momenti importanti nell’ambito affettivo e sentimentale. Nuove opportunità in ambito lavorativo grazie a Mercurio.

Leone: Mercurio sfavorevole vi creerà non pochi problemi sul piano delle relazioni sociali e lavorative. Potreste incappare in litigi e incomprensioni, anche in ambito sentimentale. Evitate di intraprendere nuove imprese e fate attenzione alle giornate sfavorevoli di mercoledì, giovedì e venerdì.

Vergine: questa settimana andrà alla grande per i nati del segno della Vergine. Tra oggi e domani potrebbero arrivare delle buone notizie. Con l’aiuto di Mercurio riuscirete a risolvere eventuali problemi sul piano lavorativo. La sfera sentimentale sarà molto appagante grazie all’appoggio di Venere. Nel fine settimana fate attenzione al malumore.

Gli altri segni

Bilancia: una settimana all’insegna della tranquillità, seppure nelle giornate di oggi e domani non andrà tutto per il verso giusto. Giornate sì: mercoledì, giovedì e venerdì, con la luna favorevole avrete un valido supporto al lavoro e nuove emozioni sul piano sentimentale.

Scorpione: il mese di ottobre continua a regalarvi grandi soprese. La presenza di Venere e Mercurio nel vostro segno favoriranno gli incontri sia nell’ambito lavorativo, sia nell’ambito sentimentale. Sabato e domenica saranno giornate indimenticabili.

Sagittario: in questa settimana cercate di ritagliarvi dei momenti per riflettere in generale sulla vostra vita. Giornate favorevoli: mercoledì, giovedì e venerdì, con una luna fortunata utile a comprendere quali obiettivi desiderate raggiungere. Nel fine settimana possibili tensioni col partner o in famiglia.

Capricorno: inizia una settimana romantica sotto la protezione di una Luna in congiunzione oggi e domani: potrebbero giungere novità interessanti o risposte importanti. Va bene anche l’amore, soprattutto nel fine settimana.

Acquario: le giornate migliori della settimana saranno quelle di mercoledì, giovedì e venerdì, quando, grazie alla Luna, troverete una nuova affinità con il partner e riuscirete a risolvere eventuali problemi lavorativi.

Pesci: siete pronti per vivere grandi emozioni nella sfera sentimentale? Continua il periodo favorevole per l’amore grazie a Venere che vi regala molte emozioni. Nel fine settimana sarete al top!

(Foto: www.paroladidonna.it)