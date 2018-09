Oroscopo settimanale 17-23 Settembre

Ritorna il nostro appuntamento con l’oroscopo settimanale. Ecco cosa vi riservano gli astri dal 17 al 23 Settembre 2018.

Oroscopo settimanale

L’oroscopo settimanale è pronto a mettere in chiaro l’andamento dei segni in relazione ai prossimi sette giorni.

Ariete: La prima parte del mese è stata un po’ pesante per i nati nel segno dell’Ariete. Dal 15 settembre si cambia però registro: da questa data l’Ariete ritorna ad essere in forma perché Marte ritorna in Acquario. Per evitare possibili litigi in amore, meglio essere più diplomatici. Il lavoro va bene.

Toro: L’amore e la salute non vanno alla grande mentre il lavoro prosegue al top grazie al sostegno di Mercurio in Vergine. Qualche litigio all’orizzonte in amore dovuto al troppo orgoglio.

Gemelli: Le ultime due settimane di settembre vedono un deciso cambiamento per il segno del Gemelli. Il pianeta rosso torna in Acquario e favorisce gli incontri di lavoro mentre Mercurio e Venere in Bilancia, rispettivamente dal 23 e dal 24, risultano decisivi in amore.

Cancro: Continua la fase positiva per il Cancro, partita ad inizio settembre. Grazie a Mercurio in Vergine sono privilegiati gli affari mentre la presenza di Venere in Scorpione favorisce le questioni di cuore.

Leone: prosegue la tensione in amore, iniziata dal 10 del mese a causa dell’ingresso di Venere in Scorpione. La salute non va alla grande mentre nel lavoro tutto bene.

Vergine: Settembre si rivela essere un mese niente male per i nati sotto il segno della Vergine. Prosegue la fase positiva nell’ambito lavorativo e anche in amore e salute le cose procedono bene.

Gli altri segni

Il nostro oroscopo settimanale continua con gli altri segni zodiacali.

Bilancia: Bene il lavoro e gli affari mentre in amore le cose non vanno alla grande. La salute è al top: la vostra forma fisica vi aiuterà a sostenere ogni impegno quotidiano.

Scorpione: Continua l’ottima fase per quanto riguarda l’amore che, dallo scorso fine settimana, vi vede davvero protagonisti. Fate attenzione allo spirito polemico che andrà a stemperarsi dal 23 in poi con l’ingresso di Mercurio in Bilancia. Bene il lavoro.

Sagittario: Va bene la salute, favorita dal ritorno di Marte in Acquario dal giorno 15 del mese. L’amore niente male ma lo stesso non può dirsi per il lavoro. Dalla prossima settimana le cose cambieranno in positivo.

Capricorno: Guai in vista all’orizzonte per colpa del transito di Mercurio e del Sole in Bilancia, che vi faranno perdere la pazienza molto facilmente. Attenzione quindi sul lavoro e in famiglia. L’amore e la salute vanno a gonfie vele.

Acquario: La presenza di Marte nel vostro segno vi garantisce grande energia. Dal 23 Mercurio e il Sole in Bilancia favoriscono l’ambito lavorativo. Prestare attenzione in amore.

Pesci: Il mese di settembre, per i Pesci, è uno di quelli decisamente positivi sotto ogni aspetto: amore al top e bene sia la salute che il lavoro. Quest’ultimo migliora dal fine settimana grazie all’influsso di Mercurio in Bilancia che implementa la creatività.

