Oroscopo settimanale 22-28 Ottobre: ecco i segni favoriti

Ritorna il nostro appuntamento con l’oroscopo settimanale. Ecco cosa vi riservano gli astri dal 22 al 28 Ottobre 2018 e quali sono i segni favoriti dalle stelle.

Oroscopo settimanale

L’oroscopo settimanale è pronto a mettere in chiaro l’andamento dei segni in relazione ai prossimi sette giorni.

Ariete: grazie al transito della Luna nel vostro segno, inizierete questa settimana con romanticismo e positività. Nelle seconda parte della settimana, nelle giornate di giovedì e venerdì, cercate di rimanere concentrati al lavoro. Giorno favorevole: giovedì.

Toro: potrebbero arrivare cambiamenti di alcune abitudini consolidate nel mondo del lavoro e nella vita privata. Nelle giornate di giovedì e venerdì la presenza della Luna nel segno vi sosterrà nel fare un bilancio dei vostri progetti e della vostra vita. Fine settimana tranquillo con gli amici. Giorno favorevole: lunedì.

Gemelli: oggi sarà una giornata un po’ malinconica. Da domani tornerà l’ottimismo e la voglia di fare e il lavoro può andare alla grande grazie agli influssi della Luna in Toro. Fine settimana di riflessione con le persone care. Giorno favorevole: domenica.

Cancro: oroscopo di oggi parte con la Luna in Pesci che dona ai nati del Cancro tanto romanticismo. Fate attenzione ai giorni centrali della settimana perché saranno impegnativi. Il fine settimana promette tranquillità. Giorno favorevole: venerdì.

Leone: nei primi giorni della settimana la luna in Ariete vi rilascerà tanta energia e positività. Giovedì e venerdì si prospettano giornate dure al lavoro. Fine settimana all’insegna della spensieratezza. Giorno favorevole: martedì.

Vergine: fino a giovedì l’umore non sarà dei migliori. Da giovedì, quando la Luna sarà in Toro, congiunta ad Urano, potreste raggiungere qualche obiettivo importante sul lavoro. Fate attenzione al fine settimana: la Luna in Gemelli potrebbe farvi incappare in qualche discussione con gli amici. Giorno favorevole: venerdì.

Gli altri segni

Il nostro oroscopo settimanale continua con gli altri segni zodiacali.

Bilancia: nelle giornate centrali della settimana la Luna in Ariete tenterà di spazientirvi al lavoro. Andrà meglio nel fine settimana, quando sarete più socievoli e propositivi. Giorno favorevole: domenica.

Scorpione: la giornata di lunedì inizia con la luna in Pesci che vi dona un po’ di romanticismo. Da mercoledì, il Sole congiunto a Venere nel segno, desterà passioni che sembravano spente. Il fine settimana trascorrerà in maniera tranquilla. Giorno favorevole: lunedì.

Sagittario: bene oggi e domani grazie alla Luna in Ariete che vi fa sentire pieni di energie e positivi. Da mercoledì a venerdì filerà tutto liscio. Nel fine settimana potreste avere qualche litigio con gli amici più dispettosi. Gorno favorevole: martedì.

Capricorno: fate attenzione alle giornate centrali della settimana, quando la Luna in Ariete potrebbe rendervi un po’ nervosi. La situazione migliorerà da giovedì, con la Luna in Toro che favorirà il recupero di energie e concentrazione al lavoro. Fine settimana tranquillo. Giorno favorevole: venerdì.

Acquario: socievolezza e tanta voglia di fare vi contraddistinguerrano nei giorni centrali della settimana. Fate però attenzione alle giornate di giovedì e venerdì, quando la Luna in Toro opposta al Sole aumenterà la vostra permalosità. Giorno favorevole: sabato.

Pesci: buone notizie: vivrete una settimana densa e costruttiva al lavoro e in amore grazie agli influssi della Luna nel vostro segno. Da mercoledì uscirà fuori la parte più trasgressiva di voi e nel fine settimana sarete molto ricercati. Giorno favorevole: giovedì.

(Foto: www.paroladidonna.it)