Oroscopo settimanale 24-30 Settembre

Ritorna il nostro appuntamento con l’oroscopo settimanale. Ecco cosa vi riservano gli astri dal 24 al 30 Settembre 2018.

Oroscopo settimanale

L’oroscopo settimanale è pronto a mettere in chiaro l’andamento dei segni in relazione ai prossimi sette giorni.

Ariete: prestate attenzione a ciò che dite e lasciate da parte l’istinto nel gestire le relazioni affettive e lavorative. Per evitare possibili litigi in amore e sul posto di lavoro, quindi, meglio essere più diplomatici. Giornate positive grazie alla presenza della Luna nel segno: martedì, mercoledì e giovedì.

Toro: prosegue il periodo no legato all’opposizione di Venere e le questioni di cuore non vanno alla grande. Le giornate di venerdì e sabato, grazie alla Luna in congiunzione, sono le migliori per ritagliarsi un po’ di tempo e spazio per l’amore.

Gemelli: inizio settimana non dei migliori ma, già da domani, le cose prendono una piega diversa e fino a giovedì il buonumore e lo spirito d’iniziativa non mancheranno certo ai nati sotto il segno dei Gemelli. Bene l’ambito lavorativo. Giornata positiva: domenica.

Cancro: amore al top per i nati del Cancro single e in coppia. Questa settimana sarà davvero intensa e da ricordare per quanto riguarda le questioni di cuore. Giornate sfavorevoli: martedì, mercoledì e giovedì. Il cielo ritorna sereno nel fine settimana.

Leone: continua la fase tesa in ambito sentimentale, iniziata dal 10 del mese a causa dell’ingresso di Venere in Scorpione. Grazie a Mercurio favorevole sono invece privilegiati incontri e novità nei primi giorni della settimana. Prestate attenzione alle giornate di venerdì e sabato, che potrebbero essere vissute con un certo nervosismo.

Vergine: inizio settimana teso a causa della Luna in opposizione. Il malumore e un senso di stanchezza andranno via nel corso del fine settimana. Venere protegge l’amore e le questioni di sentimenti.

Gli altri segni

Il nostro oroscopo settimanale continua con gli altri segni zodiacali.

Bilancia: una settimana ricca di novità grazie alla presenza di Mercurio nel segno. Il campo più interessante è quello professionale. Fate attenzione alle giornate di martedì, mercoledì e giovedì, che potrebbero essere alquanto stressanti. Nel fine settimana incontri favorevoli per le donne single.

Scorpione: prosegue la fase da protagonisti in amore grazie a Venere in congiunzione che dona grande passione e sentimento ai Bilancia. Giornate no quelle di venerdì e sabato, quando la Luna in opposizione potrebbe mettere i bastoni tra le ruote, e creare qualche tensione. Spostare eventuali appuntamenti a domenica.

Sagittario: tanti progetti e poca concentrazione ma, grazie all’aiuto di Mercurio, le cose questa settimana andranno meglio e riuscirete a mettere un po’ di ordine. Giornate favorevoli: martedì, mercoledì e giovedì. Giornata no: domenica.

Capricorno: continua la fase delicata al lavoro a causa di Mercurio sfavorevole che non rende facili le relazioni in ambito lavorativo. È meglio dedicarsi ai sentimenti!

Acquario: in ambito sentimentale Venere farà la biricchina e creerà un po’ di tensioni mentre per il resto, questa settimana, sarà ricca di novità e incontri positivi. Giornate sì: martedì, mercoledì e giovedì. Giornate no: venerdì e sabato.

Pesci: Tra venerdì e sabato i nati sotto il segno dei Pesci vivranno emozioni particolarmente intense in amore. La giornata odierna è ottima per ottenere grandi risultati in famiglia e al lavoro.

[Foto: www.paroladidonna.it]