Oroscopo settimanale 26 novembre-2 dicembre: Toro e Leone al top

Ritorna il nostro appuntamento con l’oroscopo settimanale. Ecco cosa vi riservano gli astri dal 26 novembre al 2 dicembre 2018: Toro e Leone al top.

Oroscopo settimanale

L’oroscopo settimanale è pronto a mettere in chiaro l’andamento dei segni in relazione ai prossimi sette giorni.

Ariete: la settimana non inizierà alla grande a causa di malumori e qualche imprevisto. Fate attenzione al campo amoroso, soprattutto nella giornata di domenica: sono previsti potenziali litigi all’orizzonte per via dell’opposizione di Venere. Bene il lavoro.

Toro: sarà una settimana ricca di cose da realizzare. Bene l’amore e il lavoro, dove sono previste novità interessanti. State attenti a non farvele scappare.

Gemelli: in amore potrebbero esserci discussioni derivanti da questioni economiche o diversità caratteriali. Fate attenzione al lavoro.

Cancro: una settimana all’insegna dell’amore e del lavoro. Forse siete indecisi se proseguire una storia vecchia o intraprenderne una nuova. Al lavoro prestate attenzione alla comunicazione con i colleghi.

Leone: in amore lasciatevi alle spalle il passato, soprattutto se vi ha arrecato dolore. La settimana per i nati del segno del Leone sarà positiva su ogni fronte, soprattutto sul lavoro. Occhio alle occasioni che vi si presenteranno.

Vergine: l’amore sarà un po’ ballerino questa settimana anche se da giovedì a sabato le cose andranno meglio. Sul lavoro abbiate pazienza, le cose andranno meglio la prossima settimana.

Gli altri segni

Il nostro oroscopo settimanale continua con gli altri segni zodiacali.

Bilancia: avrete voglia di scappare via da tutto per viaggiare e dedicarvi alle vostre passioni.

Scorpione: possibili novità in arrivo in ambito lavorativo. La salute va meglio e per i single ci saranno al più presto dei cambiamenti importanti.

Sagittario: potreste fare nuove conoscenze durature in campo amoroso. Nel lavoro potrebbero arrivare cambiamenti importanti: siate ottimisti perché tutto andrà bene.

Capricorno: in amore siete poco disposti a lasciarvi andare mentre sul lavoro dovrete prendere decisioni di non poco conto. Cercate la strada del dialogo.

Acquario: andrà alla grande in amore. I single potrebbero avere l’occasione giusta per incontrare una persona speciale mentre chi è già in coppia vivrà momenti intensi d’amore. Nel lavoro potreste ricevere qualche delusione.

Pesci: state attenti a non essere troppo gelosi con il partner. La settimana andrà bene al lavoro, continuate ad impegnarvi e raccoglierete grandi risultati.

(Foto: Newz.it)