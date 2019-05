Oroscopo Settimanale 27 Maggio-2 Giugno, problemi per lo Scorpione

Scopriamo l’oroscopo settimanale dal 27 Maggio al 2 Giugno. Cosa i riservano gli astri per la settimana che è appena iniziata? Lo Scorpione dal 27 Maggio avrà qualche problema, soprattutto in amore e sul lavoro. Tenete duro, la vostra forza vi ripagherà quando meno ve lo aspettate. La colpa di questo periodo un po’ difficile è dell’opposizione di Venere e Mercurio. Buone notizie invece per il Toro e la Vergine, l’amore va a gonfie vele e le tensioni sul lavoro sono ormai un lontano ricordo. Amore al top anche per Capricorno e Pesci. Vediamo i dettagli dell’oroscopo settimanale dal 27 Maggio al 2 Giugno, segno per segno.

Oroscopo Settimanale 27 Maggio-2 Giugno: Ariete, Toro, Gemelli

Ariete: l’oroscopo settimanale dal 27 Maggio al 2 Giugno ci rivela che l’Ariete avrà 2 giorni di grande fortuna. Si tratta di mercoledì e giovedì, dove la Luna in congiunzione semplificherà ogni cosa. Un po’ di stress sul lavoro e weekend all’insegna del relax. Marte è in opposizione, ma saprete come affrontarlo.

Toro: l’anima gemella è dietro l’angolo, dovete solo essere bravi a riconoscerla. Se invece siete già in coppia, questo è il periodo migliore per fare progetti per il futuro. Venerdì e Sabato la Luna sarà nel vostro segno, è dunque il momento ideale per lasciarvi andare alla passione. La fortuna è con voi, sul lavoro potrebbero arrivare importanti novità.

Gemelli: l’oroscopo della settimana inizia con due giornate molto nervose. La Luna è in opposizione e potrebbe ostacolare i vostri progetti. Non lasciatevi abbattere, da mercoledì in poi le cose si sistemeranno e potreste ricevere una bella notizia. L’amore in questo periodo non vi soddisfa, è arrivato il momento di prendersi una pausa di riflessione.

Oroscopo Settimanale 27 Maggio-2 Giugno: Cancro, Leone e Vergine

Cancro: l’oroscopo settimanale dal 27 Maggio al 2 Giugno ci rivela che il Cancro in questo periodo ha una forza incredibile. Merito di Marte in congiunzione con il vostro segno, che vi regala grinta e forza da vendere. Mercurio è favorevole e vi regala grandi soddisfazioni in amore e sul lavoro. Mercoledì e giovedì ci sarà un po’ di nervosismo.

Leone: settimana piena di stress e impegni per il Leone. Tantissime richieste sul lavoro, forse più del dovuto, attenzione però a non esagerare. Venerdì e sabato vi sentirete più stanchi che mai, cercate di riposare la mente e non prendere troppi impegni. È il momento di spegnere il telefono! La Domenica avrete la Luna favorevole.

Vergine: la settimana inizia con due giornate un po’ stressanti, colpa della Luna in opposizione. Ma non abbiate paura, da Mercoledì in poi avrete tutti i pianeti dalla vostra parte e arriveranno delle sorprese gradite. Sul lavoro finalmente raccoglierete i frutti delle vostre fatiche. Per quanto riguarda l’amore, il weekend sarà pieno di passione.

Oroscopo Settimanale 27 Maggio-2 Giugno: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia: l’oroscopo settimanale dal 27 Maggio ci rivela Marte decisamente sfavorevole. Questo potrebbe farvi sentire un po’ giù di morale. Combattete la tristezza con un po’ di attività fisica, non dimenticate che la prova costume sta arrivando. Da Mercoledì la Luna è in opposizione ma da giovedì in poi le cose miglioreranno. Non pensate troppo ai problemi della vostra vita, concentratevi piuttosto sugli affetti che avete intorno.

Scorpione: settimana decisamente down per lo Scorpione. Non è il periodo giusto per prendere delle decisioni importanti, sia in amore che sul lavoro. Marte in opposizione al vostro segno vi rende stanchi e giù di morale, anche dal punto di vista fisico. Nell’ultimo periodo vi siete trascurati più del solito, è arrivato il momento di una bella dieta detox. Tensioni col partner nel weekend.

Sagittario: questa settimana conquisterete il mondo. Il 2019 è decisamente il vostro anno e, passo dopo passo, riuscirete a raggiungere i vostri obiettivi. Mercoledì e Giovedì la Luna è nel vostro segno. Attenzione invece al weekend, in particolare alla giornata di Domenica. La Luna in opposizione potrebbe portare un po’ di tensioni in famiglia e con il partner.

Oroscopo Settimanale 27 Maggio-2 Giugno: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno: l’oroscopo settimanale dal 27 Maggio al 2 Giungo ci rivela che il brutto periodo sta per terminare. È arrivato il momento della ripresa, soprattutto sul versante sentimentale. È tornato il sereno nella coppia, questo è il momento giusto per organizzare un bel viaggio e passare del tempo insieme. Marte in opposizione vi renderà un po’ stanchi venerdì, ma il weekend tornerete in forma smagliante.

Acquario: Venere in questo periodo è in posizione sfavorevole, e questo potrebbe portare un po’ di problemi con il partner. Affrontate subito tutti i problemi e non rimandate, rischiereste solo di peggiorare la situazione. Tutti i nodi prima o poi vengono al pettine. Sul lavoro avrete la Luna favorevole, attenzione alle discussioni in famiglia nel weekend.

Pesci: la settimana inizia alla grande, con la Luna in congiunzione che vi farà sentire al top. Stanno per arrivare belle notizie in vari ambiti della vostra vita. Se state aspettando una risposta sul lavoro da molto tempo, potrebbe arrivare in questo periodo. L’amore vi sorride grazie a Venere in posizione favorevole, vi aspetta una settimana piena di passione. In arrivo un po’ di tensione nella giornata di domenica.

