Oroscopo settimanale 29 Aprile – 5 Maggio, passione per il Capricorno

Ecco l’oroscopo settimanale dal 29 Aprile al 5 Maggio. La settimana dopo Pasqua inizia con Mercurio in Ariete, molto ambizioso e determinato. Giove in Sagittario è opposto a Marte in Gemelli e questo transito farà sì che la routine lavorativa venga percepita come limitante. Settimana al top per il Capricorno, che vivrà intensi momenti di passione e realizzerà nuovi progetti molto stimolanti. La Luna nuova in Toro porterà voglia di cambiamenti sul lavoro e desiderio di esplorare nuovi orizzonti. Ecco l’oroscopo settimanale dal 29 Aprile al 5 Maggio, segno per segno.

Oroscopo settimanale 29 Aprile – 5 Maggio: Ariete, Toro e Gemelli

Ariete: l’oroscopo settimanale dal 29 Aprile al 5 Maggio ci rivela una settimana ricca di cambiamenti, specialmente sul lavoro. Con l’aiuto di Venere nel vostro segno riuscirete a mantenere alto il buonumore. Siete più aperti del solito alle nuove conoscenze, sia professionali che nel tempo libero. Allontanate ansia e stress dalla vostra vita, anche se è difficile.

Toro: il Sole nel vostro segno vi aiuterà a mettere in risalto il vostro lato più romantico e tenero, le vostre giornate saranno calme e tranquille, senza problemi all’orizzonte. Cercate di rapportarvi agli altri in modo più profondo, durante il weekend farete un profondo lavoro di autoanalisi.

Gemelli: l’oroscopo settimanale ci anticipa un periodo un po’ polemico per i nati sotto il segno dei Gemelli. Marte è nel vostro segno opposto a Giove, sul lavoro cercate di moderare i toni per non generare discussioni per motivi futili. Venerdì è il vostro giorno fortunato.

Oroscopo settimanale 29 Aprile – 5 Maggio: Cancro, Leone e Vergine

Cancro: l’oroscopo settimanale dal 22 Aprile al 5 Maggio vi vede un po’ con la testa tra le nuvole, specialmente nella prima parte della settimana. Luna in Pesci vi fa sognare, giovedì e venerdì potreste essere più nervosi del solito. Nel weekend ritorna la serenità grazie agli influssi positivi della Luna in Toro.

Leone: Mercurio in Ariete farà di tutto per realizzare i vostri sogni. Abbandonate le vecchie abitudini, sia sul lavoro che nella vita privata. Se vi sentite un po’ appesantiti potrebbe essere colpa delle vacanze di Pasqua con la famiglia. La Luna nuova in Toro vi spronerà a mettervi a dieta, ovviamente da lunedì.

Vergine: la Luna in Pesci potrebbe portare un po’ di complicazioni, specialmente nella prima parte della settimana. Vi sentite stressati e affaticati, colpa dei troppi impegni che state prendendo. Nel weekend la situazione migliorerà, merito anche della Luna nuova in Toro che vi porterà più serenità.

Oroscopo settimanale 29 Aprile – 5 Maggio: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia: l’oroscopo settimanale dal 29 Aprile al 5 Maggio preannuncia una settimana piuttosto pesante. Colpa dell’opposizione di Venere, Mercurio e anche della Luna che nelle giornate centrali vi renderà molto nervosi. Nel weekend ritroverete la serenità dedicandovi al relax in casa con la famiglia.

Scorpione: la prima parte della settimana sarà piuttosto favorevole. Il merito è della Luna in Pesci che vi renderà teneri e romantici. Attenzione però al weekend di tempesta, la Luna entrerà in Toro e potrebbe portare un po’ di conflitti, specialmente nelle questioni di famiglia.

Sagittario: l’oroscopo settimanale ci rivela una settimana piuttosto malinconica. La colpa è degli influssi della Luna in Pesci. Da giovedì la Luna in Ariete, unita a Mercurio e in trigono a Giove nel vostro segno, vi farà tornare di buon umore. Attenzione a Marte in opposizione che potrebbe portare un po’ di stress nel fine settimana.

Oroscopo settimanale 29 Aprile – 5 Maggio: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno: l’oroscopo settimanale dal 29 Aprile al 5 Maggio ci svela una settimana abbastanza tranquilla. Da giovedì la Luna unita a Mercurio e a Venere in Ariete, vi renderà intrattabili come non mai. Per fortuna il weekend sarà decisamente più sereno e costruttivo. Sabato è il vostro giorno fortunato.

Acquario: Mercurio in Ariete, in trigono a Giove in Sagittario e in sestile a Marte, vi spronerà a fare nuove conoscenze. Cercate di sfruttarle a vostro favore per prendere nuovi contatti lavorativi. Nel weekend la Luna nuova in Toro farà riemergere alcune insoddisfazioni. In arrivo novità sul lavoro, giovedì è il vostro giorno fortunato.

Pesci: l’oroscopo settimanale vede il Sole in Toro nel vostro segno. Questo transito vi aiuterà a realizzare alcuni sogni nel cassetto, molti dei vostri progetti potrebbero prendere forma. Tante novità anche nella vita privata, la Luna nel vostro segno all’inizio della settimana vi spronerà a riflettere. Cercate di capire cosa volete veramente.

