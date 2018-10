Oroscopo settimanale 29 ottobre-4 novembre

Ritorna il nostro appuntamento con l’oroscopo settimanale. Ecco cosa vi riservano gli astri dal 29 ottobre al 4 novembre 2018 e quali sono i segni favoriti dalle stelle.

Oroscopo settimanale

L’oroscopo settimanale è pronto a mettere in chiaro l’andamento dei segni in relazione ai prossimi sette giorni.

Ariete: gli influssi della Luna in Cancro non faciliteranno la vita amorosa. Bisognerà attendere giovedì, quando Mercurio in Sagittario e la Luna in Leone, torneranno a far risplendere nel vostro segno il buonumore. Nel fine settimana previsto tempo sereno in amore. Giorno favorito: lunedì.

Toro: la settimana inizia bene grazie alla Luna in Cancro che vi rende romantici e dolci. Fate attenzione alle giornate di giovedì e venerdì: la Luna nel Leone aumenta il vostro essere permalosi. Nel fine settimana torna tutto tranquillo. Giorno favorito: sabato.

Gemelli: dovrete attendere la seconda parte della settimana per gettarvi alle spalle una certa fiacca che vi accompagnerà in questi primi giorni della settimana. Nel weekend fate attenzione al nervosismo causato dagli influssi della Luna in Vergine. Giorno favorito: giovedì.

Cancro: la presenza della Luna nel vostro segno aumenta fino a mercoledì la vostra sensibilità, soprattutto verso il partner. La seconda parte della settimana trascorrerà in maniera serena e costruttiva. Giorno favorito: domenica.

Leone: ci vorrà giovedì affinché la Luna, entrando nel vostro segno, spazzi via la noia di questi primi giorni della settimana. Approfittate del weekend per risolvere eventuali problemi familiari. Giorno favorito: venerdì.

Vergine: l’inizio di settimana promette bene fino a mercoledì grazie alla Luna in Cancro. La seconda metà della settimana sarà alquanto impegnativa, soprattutto le giornate di sabato e domenica, che potreste dedicare ad importanti riflessioni sulla vostra vita. Giorno favorito: mercoledì.

Gli altri segni

Il nostro oroscopo settimanale continua con gli altri segni zodiacali.

Bilancia: i primi tre giorni della settimana, a causa della Luna in Cancro, vi vedranno di cattivo umore e difficili da trattare. Da giovedì tutto cambia grazie alla presenza della Luna in Leone in trigono a Mercurio in Sagittario che farà risplendere il sorriso sulle vostre labbra. Fine settimana tranquillo. Giorno favorito: venerdì.

Scorpione: il vostro inizio di settimana sarà magnifico grazie alla Luna in Cancro che vi renderà molto teneri. Da giovedì la musica cambia in peggio: tornerete ad essere scontrosi e arroganti. Approfittate della Luna in Vergine nel fine settimana per mettere un po’ d’ordine nella vostra vita. Giorno favorito: mercoledì.

Sagittario: inizio settimana tranquillo, ma da giovedì la Luna in Leone in trigono a Mercurio nel vostro segno, vi spronerà a mettervi in mostra nell’ambito lavorativo. Gli influssi della Luna in Vergine potrebbero causare momenti di tensione in famiglia. Giorno favorito: giovedì.

Capricorno: la settimana parte con il piede sbagliato e ci vorrà giovedì affinché le cose cambino in positivo e possa ritornare il buonumore. Giorno favorito: domenica.

Acquario: la settimana inizia e si conclude nella noia. Tra giovedì e venerdì sarete propensi al litigio per via della Luna in Leone in opposizione al vostro segno. Giorno favorito: domenica.

Pesci: sarete immersi in un clima romantico fino a metà settimana grazie alla Luna in Cancro in trigono a Venere in Scorpione. Fine settimana tra impegni lavorativi e familiari. Giorno favorito: lunedì.

