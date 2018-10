Oroscopo settimanale 8-14 Ottobre: ecco i segni favoriti

Ritorna il nostro appuntamento con l’oroscopo settimanale. Ecco cosa vi riservano gli astri dall’8 al 14 Ottobre 2018 e quali sono i segni favoriti dalle stelle.

Oroscopo settimanale

L’oroscopo settimanale è pronto a mettere in chiaro l’andamento dei segni in relazione ai prossimi sette giorni.

Ariete: la settimana inizia in maniera impegnativa e costruttiva al lavoro. Favorita la comunicazione con il partner da giovedì mentre nel fine settimana, la Luna in Sagittario, vi indirizza verso momenti di sport e relax in famiglia e con gli amici. Giorno favorito: giovedì.

Toro: godetevi questo inizio di settimana tranquillo perché da giovedì avrete momenti di tensione con il partner a causa dell’ingresso della Luna e di Mercurio in Scorpione. Non sarà difficile, però, passare dalle discussioni accese a momenti di sana passione. Giorno favorito: lunedì.

Gemelli: la settimana parte con il piede giusto e da martedì, con la Luna in Bilancia, sarete alquanto amabili e diplomatici con tutti. Prendete fiato per il fine settimana che si preannuncia molto intenso, pieno di impegni da portare a termine. Giorno favorito: mercoledì.

Cancro: inizio settimana non dei migliori a causa della Luna in Bilancia che metterà a nudo alcune vostre fragilità difficili da gestire. Non preoccupatevi perché da giovedì, con l’ingresso della luna e di Mercurio in Scorpione, il rapporto di coppia prenderà il volo. Fine settimana impegnativo. Giorno favorito: venerdì.

Leone: bene l’inizio di questa nuova settimana che vi vede concilianti e strateghi in ambito lavorativo. La musica cambia da giovedì: la Luna e Mercurio in Scorpione faranno di voi dei Leoni polemici e un po’ permalosi. Le cose si sistemano nel fine settimana. Giorno favorito: domenica.

Vergine: la settimana inizia bene. Da giovedì, gli influssi della Luna e di Mercurio in Scorpione, potrebbero rendere l’ambito lavorativo e privato pieno di passione. Nel fine settimana avvertirete stanchezza e sarete un po’ insofferenti. Giorno favorito: venerdì.

Gli altri segni

Il nostro oroscopo settimanale continua con gli altri segni zodiacali.

Bilancia: i primi giorni della settimana sarete concentrati ad autoanalizzarvi per via del passaggio della Luna nel vostro segno. Il fine settimana, invece, lo dedicherete a rilassarvi e divertirvi. Giorno favorito: sabato.

Scorpione: inizio settimana tranquillo mentre da giovedì i nati sotto il segno dello Scorpione vivranno intensi momenti di passione. Grazie alla Luna in Sagittario, trascorrerete un buon fine settimana. Giorno favorito: lunedì.

Sagittario: la prima parte della settimana sarete stranamente diplomatici con tutti per via della Luna in Bilancia congiunta a Mercurio. La pancia della settimana sarà alquanto intensa mentre il fine settimana lo dedicherete all’autoanalisi. Gorno favorito: martedì.

Capricorno: le giornate di oggi e domani saranno alquanto pesanti e vi vedranno un po’ insofferenti a causa della Luna in Bilancia. Andrà meglio da giovedì e nel fine settimana. Giorno favorito: lunedì.

Acquario: la settimana inizia bene, grazie alla Luna in Bilancia che vi renderà socievoli e concilianti. Il clima diverrà pesante da giovedì, con l’ingresso della Luna e Mercurio in Scorpione, favorendo la vostra propensione alla litigiosità. Andrà meglio nel fine settimana. Giorno favorito: mercoledì.

Pesci: i primi giorni della settimana saranno tranquilli. Preparatevi a vivere momenti di intensa passione da giovedì, quando la Luna e Mercurio entreranno in Scorpione, congiungendosi a Venere e a Giove e vi renderanno affascinanti. Giorno favorito: giovedì.

[Foto: www.paroladidonna.it]