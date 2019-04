Oroscopo settimanale dal 1 al 7 Aprile: Bilancia al Top

Ecco l’oroscopo settimanale dal 1 al 7 Aprile. Cosa ci riservano gli astri per questa settimana? Il segno della Bilancia è sulla vetta da tutti i punti di vista. Anche i nati sotto il segno dei Pesci avranno una settimana favolosa, un po’ meno brillante per Scorpione, Sagittario e Capricorno. Voto 7 per Scorpione e Sagittario, mentre Capricorno e Acquario potrebbero avere un po’ di difficoltà in amore. Da segnalare l’ingresso della Luna in Pesci il giorno 1° aprile. Ecco l’oroscopo settimanale dal 1 al 7 Aprile.

Oroscopo settimanale 1-7 Aprile: Ariete, Toro e Gemelli

Ariete: l’oroscopo settimanale dal 1 al 7 Aprile ci rivela che la Luna nuova che entra nel vostro segno vi spronerà a eliminare le cattive abitudini. Marte in Gemelli darà una sferzata di energia alla vostra vita professionale, non abbiate paura delle novità. Imparerete a comunicare meglio con i colleghi. Weekend di relax e serie Tv, domenica sarà il vostro giorno fortunato.

Toro: l’oroscopo della prima settimana di Aprile accoglie l’entrata di Venere in Pesci, che porterà una voglia improvvisa di romanticismo. Passione alle stelle nella prima metà della settimana, Saturno unito a Platone vi aiuterà a portare a termine un progetto lavorativo a cui tenete molto.

Gemelli: i nati sotto il segno dei Gemelli avranno una settimana piena di sprint ed energia, soprattutto se siete sportivi. Sfruttate gli influssi della Luna nuova giovedì, sia in amore che sul lavoro, dove darete il meglio di voi stessi. Lunedì è il vostro giorno fortunato.

Oroscopo settimanale 1-7 Aprile: Cancro, Leone e Vergine

Cancro: scopriamo l’oroscopo settimanale dal 1 al 7 Aprile. Ottimo inizio settimana per il Cancro, Venere congiunta alla Luna vi regalerà giornate romantiche e piene di coccole. Venerdì e sabato potreste avvertire un po’ di tensione a causa della Luna in Ariete. Chiuderete una situazione che vi fa soffrire da un po’ di tempo.

Leone: Marte in Gemelli porterà tante novità nella vostra sfera professionale. Vivrete delle relazioni più appaganti e avrete ispirazione per nuovi progetti innovativi. Se non siete sportivi non abbiate paura, la Luna nuova in Ariete vi ricorda che la prova costume si avvicina. Giorno fortunato: sabato.

Vergine: Marte nel vostro segno vi farà sentire un po’ polemici nei confronti dei colleghi. Cercate di avere pazienza ed essere tolleranti anche con chi non è preciso e organizzato come lo siete voi. Venere in Pesci vi spronerà a fare il cambio di stagione, anche in amore. Lunedì sarà il vostro giorno fortunato.

Oroscopo settimanale 1-7 Aprile: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia: ecco l’oroscopo settimanale dal 1 al 7 Aprile. La Bilancia è sicuramente il segno favorito della settimana che verrà. Marte in Gemelli vi favorirà sul lavoro, facendovi fare il salto che aspettavate da tempo. Attenzione al fine settimana, la Luna nuova in opposizione al vostro segno potrebbe portare un po’ di stress e stanchezza. Combattete tutto con tisane e lunghe passeggiate all’aria aperta.

Scorpione: come sarà invece l’oroscopo della settimana per lo Scorpione? Venere in Pesci vi renderà particolarmente romantici e coccolosi verso il partner nella prima metà della settimana. Domenica avrete la luna opposta al vostro segno che potrebbe portare un po’ di guai, la malinconia è dietro l’angolo. Non volete uscire di casa? Combattetela con un po’ di mobile shopping terapeutico.

Sagittario: un po’ di tensione sul lavoro potrebbe rendere questa settimana un po’ turbolenta, a causa di Marte in opposizione al vostro segno. Cercate di mantenere la calma, anche se vi sembrerà impossibile. la Luna nuova in Ariete giovedì e nel fine settimana vi aiuterà a cambiare aria e liberarvi dalle relazioni tossiche. Cercate di ricaricare le batterie.

Oroscopo settimanale 1-7 Aprile: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno: l’oroscopo settimanale dal 1 al 7 Aprile ci rivela una settimana piuttosto riflessiva in arrivo. Giovedì arriva la Luna nuova, che vi spronerà a riflettere sulle cose da eliminare nella vostra vita. Dovete fare il possibile per raggiungere il benessere, approfittate del weekend per un po’ di dieta detox e relax.

Acquario: Marte nel vostro segno potrebbe accentuare un po’ il vostro lato polemico. Cercate di tenerlo a bada e usate le vostre energie sul lavoro per creare qualcosa di nuovo. Nel fine settimana ci sarà la Luna nuova in Ariete che aumenterà la vostra motivazione a iniziare a fare un po’ di sport. Siamo ad Aprile, è tempo di muoversi un po’.

Pesci: Venere è nel vostro segno, congiunta a Mercurio e alla Luna nella prima metà della settimana. Avrete una vena romantica piuttosto accentuata che vi renderà più affascinanti del solito e pronti a fare nuove conquiste. La settimana ideale per trovare l’anima gemella. Weekend sereno e rilassante in arrivo. Domenica sarà il vostro giorno fortunato

[Foto: www.tgcom24.mediaset.it]