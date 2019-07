Oroscopo Settimanale dal 1 al 7 Luglio: segni d’acqua al Top

Siete curiosi di conoscere l’oroscopo settimanale dal 1 al 7 Luglio? Ecco cosa ci rivelano gli astri per la settimana che è appena iniziata. Sole e Venere resteranno in Cancro per tutto il mese di Luglio e questo transito favorirà i segni d’acqua, specialmente per quanto riguarda l’amore. Marte entra in Leone il 2 e si unirà a Mercurio: i segni d’Aria e di Fuoco avranno la possibilità di fare notevoli progressi sul lavoro, gli Acquario però dovranno impegnarsi il triplo del solito e stare attenti a non dare credito a chi non lo merita. I segni di Terra invece faranno nuove conoscenze, e chissà, potrebbero anche trovare l’anima gemella.

Oroscopo Settimanale 1-7 Luglio: Ariete, Toro e Gemelli

Ariete: l’oroscopo settimanale dal 1 al 7 Luglio ci rivela che sta per iniziare una settimana poco fortunata, soprattutto in amore. Venere in Cancro vi darà del filo da torcere opponendosi a Saturno e a Plutone. Marte in Leone dal 2 in poi vi aiuterà a raggiungere i vostri obiettivi a lavoro.

Toro: questa settimana cercate di lasciarvi andare e lasciate libere le vostre emozioni. Marte in Leone vi farà sentire un po’ sotto stress da martedì in poi, combattete la stanchezza con un po’ di attività fisica e la giusta alimentazione. Non fate tutto da soli e imparate anche a delegare tutto ciò che potete.

Gemelli: Venere dirà addio al vostro segno il 3, dunque la vostra vita sentimentale sarà serena e senza problemi. Attenzione però alla noia che è sempre dietro l’angolo, se non sapete cosa fare iniziate a scegliere la meta per le vacanze 2019.

Oroscopo Settimanale 1-7 Luglio: Cancro, Leone e Vergine

Cancro: l’oroscopo settimanale dal 1 al 7 Luglio ci rivela che Venere è nel vostro segno e farà di tutto per non farvi mancare romanticismo e momenti hot. Saturno e Plutone invece sono in opposizione e cercano di mettervi in guardia dalle persone che all’apparenza sembrano perfette.

Leone: inizio settimana piuttosto brillante, grazie anche a Marte che vi darà la carica a partire dal 2. Attenzione ad Urano in Toro che potrebbe farvi sentire un po’ troppo esigenti con voi stessi. Concedetevi un weekend di relax e fate una bella dieta detox per depurarvi.

Vergine: Venere entra in Cancro il 3 e la vostra vita sentimentale prenderà una piega decisamente più serena rispetto a quella del mese scorso. Dal 2 avrete Mercurio a favore e riuscirete a risolvere eventuali conflitti con le persone a cui volete bene. Sul lavoro Marte in trigono a Giove in Sagittario potrebbe portarvi a strafare: non cercate la perfezione a tutti i costi ma mirate al risultato complessivo.

Oroscopo settimanale 1-7 Luglio: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia: l’oroscopo settimanale ci rivela che Mercurio e Venere porteranno un po’ di caos nella vostra vita di coppia. Risolvete tutto con un bel weekend romantico e se volete prevenire discussioni affrontate tutto e non mettete da parte le vostre emozioni. Marte in Leone vi aiuterà a superare qualche piccolo conflitto sul lavoro.

Scorpione: la vostra vita sentimentale sarà favorita da Venere in Cancro. Marte e Mercurio in Leone invece vi renderanno un po’ polemici con i colleghi. Cercate di contare fino a dieci prima di attaccare senza motivo. Trovate anche un po’ di tempo per gli amici e la famiglia.

Sagittario: Venere smetterà di esservi opposta dal 3, il che porterà una maggiore serenità nella vostra vita sentimentale anche se rischierete per contrasto quasi di annoiarvi. Sul lavoro Marte in trigono a Giove nel vostro segno vi vedrà pieni di energia e di entusiasmo. Questo è il momento giusto per fare progetti e proporli ai vostri collaboratori.

Oroscopo settimanale 1-7 Luglio: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno: l’oroscopo settimanale dal 1 al 7 Luglio ci rivela un periodo un po’ burrascoso in amore, colpa di Venere in opposizione a Saturno e a Plutone. Cercate di avere più fiducia nel partner e attenzione alle scenate di gelosia. In arrivo lamentele sul lavoro, combattete la negatività con la meditazione.

Acquario: amore tranquillo ma fate attenzione alla gelosia. Marte e Mercurio in opposizione al vostro segno potrebbero portare un po’ di tensione e stress sul lavoro. Cercate di non fare tutto da soli e non abbiate paura di chiedere aiuto. Date un po’ di spazio anche al riposo.

Pesci: la vostra vita sentimentale si riprenderà dal 3 Luglio in poi, grazie a Venere congiunta al Sole. Sul lavoro farete nuove conoscenze interessanti grazie a Mercurio in Cancro, il consiglio delle stelle è però di non stancarvi troppo. Ricordate che la prova costume è alle porte, quindi dateci dentro con lo sport.

[Foto: www.tpi.it]