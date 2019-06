Oroscopo Settimanale dal 10 al 16 Giugno: Leone al Top

Siete curiosi di conoscere l’oroscopo settimanale dal 10 al 16 Giugno? Ecco cosa ci rivelano gli astri per la settimana che è appena iniziata. Questa settimana troviamo il pianeta Venere che entra in Gemelli e si trova in trigono alla Luna in Bilancia. La vita e l’amore si riempiono di leggerezza e spensieratezza, soprattutto per il segno del Leone che si prepara a vivere una settimana davvero al Top. Domenica invece la Luna entra in Sagittario e si oppone al pianeta Venere, questo transito scatena lo scontro diretto tra istinto e razionalità. Vediamo nel dettaglio l’oroscopo settimanale dal 10 al 16 Giugno, segno per segno.

Oroscopo Settimanale 10-16 Giugno: Ariete, Toro e Gemelli

Ariete: l’oroscopo settimanale dal 10 al 16 Giugno ci rivela che il pianeta Venere in gemelli porterà un po’ di gioia e spensieratezza, soprattutto nella vostra vita sentimentale. Da mercoledì in poi attenzione al fronte lavorativo, dovrete prendere decisioni importanti per il vostro futuro.

Toro: questa settimana inizierà nel migliore dei modi e con serenità. Mercurio e Marte porteranno influssi positivi sul lavoro e vi faranno svolgere le vostre mansioni con più velocità. Approfittate del tempo libero per stare all’aria aperta o magari per fare un picnic.

Gemelli: Venere questa settimana entra nel vostro segno e porterà un po’ di aria nuova nella vostra vita amorosa. Se invece siete single, cercate di conoscere gente nuova, ma non solo su Tinder. Domenica potreste essere un po’ irritabili.

Oroscopo Settimanale 10-16 Giugno: Cancro, Leone e Vergine

Cancro: l’oroscopo settimanale dal 10 al 16 Giugno ci rivela che Marte è nel vostro segno e unito a Mercurio vi darà la forza di combattere per i vostri ideali e per far valere le vostre idee. Siete un po’ giù di corda dal punto di vista fisico. Non è arrivato forse il momento di fare una sana dieta detox?

Leone: inizio settimana più che positivo per il segno del Leone. Venere in Gemelli vi rende piuttosto socievoli e mondani. La Luna in Scorpione potrebbe portare un po’ di tensione nel weekend, ma saprete affrontare tutto con tenacia come sempre. Amore al top, specialmente nel weekend.

Vergine: Venere in Gemelli sta per portare un po’ di tensione nella vostra vita di coppia. Cercate di non opporre resistenza al cambiamento e accettate le novità con positività. La Luna nel vostro segno da lunedì vi spronerà a fare una profonda autoanalisi.

Oroscopo settimanale 10-16 Giugno: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia: l’oroscopo settimanale ci rivela che Marte unito a Mercurio in Cancro potrebbe portare un po’ di tensione sul lavoro. Venere in Gemelli invece porterà linfa nuova nella vostra vita sentimentale. Cercate di riflettere su ciò che desiderate veramente, e non su quello che desiderano gli altri per voi.

Scorpione: inizio settimana positivo, soprattutto sul versante del lavoro. Merito degli influssi positivi di Mercurio e di Marte in trigono. Siete più creativi del solito, cercate di fare qualcosa di nuovo con il partner e abbandonate le solite abitudini.

Sagittario: Venere in Gemelli porta un po’ di trambusto nella vostra vita amorosa. La Luna in Vergine, all’inizio della settimana, vi spronerà a non battere la fiacca sul lavoro. Domenica invece la Luna nel vostro segno stimolerà una profonda autoanalisi.

Oroscopo settimanale 10-16 Giugno: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno: l’oroscopo settimanale dal 10 al 16 Giugno ci rivela una settimana serena, in cui sarete molto concentrati sul lavoro e sui vostri impegni professionali. Marte e Mercurio in opposizione vi faranno tribolare un po’, la Luna in Bilancia vi renderà un po’ permalosi. Cercate di essere diplomatici.

Acquario: l’inizio settimana sarà positivo, soprattutto dal punto di vista sentimentale. Il merito è di Venere in Gemelli, che vi farà trovare l’anima gemella. Cercate di dare più spazio agli amici e non vi isolate con il partner. Venerdì e sabato la Luna in Scorpione potrebbe portare un po’ di tensione.

Pesci: Venere in Gemelli sta portando un po’ di confusione in amore. Prendetevi un po’ di tempo per capire cosa volete veramente. Marte e Mercurio in Cancro vi aiuteranno a dosare le vostre energie, cercate di ascoltare l’istinto prima di prendere decisioni importanti. La Luna in Scorpione vi regalerà momenti hot nel weekend.

