Oroscopo Settimanale dal 13 al 19 Maggio, Toro sul podio

Curiosi di conoscere l’oroscopo settimanale dal 13 al 19 Maggio? Ecco cosa ci rivelano gli astri per la settimana che è appena iniziata. Questa settimana troviamo il segno del Toro sul podio, che avrà una settimana decisamente positiva sotto tutti gli aspetti. Merito di Venere che entrerà in Toro e si congiunge ad Urano. Questo transito porterà progetti seri sia in amore che sul lavoro. Periodo fortunato anche per il Cancro, che stavolta dovrà seguire il suo cuore. Non si sa mai, da una passione potrebbe nascere un’opportunità di lavoro. Ecco l’oroscopo settimanale dal 13 al 19 Maggio.

Oroscopo Settimanale 13-19 Maggio: Ariete, Toro e Gemelli

Ariete: l’oroscopo settimanale dal 13 al 19 Maggio ci rivela una settimana positiva per l’Ariete. Soprattutto dal punto di vista delle conquiste. Un po’ di tensione sul lavoro, cercate di non essere troppo polemici e risolvete i vostri problemi con un po’ di yoga.

Toro: questa sarà una settimana decisamente super per i nati sotto il segno del Toro. Venere entrerà nel vostro segno e insieme ad Urano vi darà la carica giusta per fare nuove conquiste in amore. Marte vi esorterà ad impegnarvi di più sul lavoro.

Gemelli: abbiate pazienza, soprattutto fino a mercoledì. I primi giorni sella settimana saranno un po’ antipatici, ma da giovedì in poi le acque si calmeranno. Da venerdì Marte lascerà il vostro segno e potrete concedervi un po’ di meritato riposo dal lavoro.

Oroscopo Settimanale 13-19 Maggio: Cancro, Leone e Vergine

Cancro: l’oroscopo settimanale dal 13 al 19 Maggio ci rivela un Saturno in opposizione per tutta la settimana. Giovedì riuscirete a portare a termine alcuni dei vostri progetti e nel weekend Marte vi darà quello sprint di cui avete bisogno.

Leone: questa settimana vediamo Venere in Toro che si congiunge ad Urano, e tutto ciò potrebbe portare un po’ di tensione in amore. Cercate di non opporre troppa resistenza, l’anima gemella è più vicina di quanto voi crediate. Un po’ permalosi nel weekend, cercate un po’ di relax.

Vergine: Venere in Toro vi aiuterà a tagliare un po’ di rami secchi. Approfittate di questo periodo per fare un po’ di pulizie di primavera e tagliare con le finte amicizie. Marte in Cancro porterà una svolta decisiva sul lavoro, avrete delle scelte importanti da fare.

Oroscopo settimanale 13-19 Maggio: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia: l’oroscopo settimanale ci rivela una settimana tranquilla, senza alti né bassi. Marte potrebbe farvi sentire un po’ stanchi e stressati sul lavoro, cercate di affrontare le cose una alla volta, senza ansia e stress.

Scorpione: Marte in cancro questa settimana farà salire la passione alle stelle. Vi sentirete più romantici e pieni di energia, anche sul lavoro. Venere in Toro porterà un po’ di turbolenza, cercate di allontanare le discussioni con i colleghi e siate diplomatici.

Sagittario: lunedì e martedì saranno due giornate piuttosto stressanti. Come sarà dunque l’oroscopo settimanale dal 13 al 19 Maggio? L’amore va alla grande e anche il lavoro inizia a prendere la piega giusta, merito anche di Marte che non sarà più in opposizione al vostro segno.

Oroscopo settimanale 13-19 Maggio: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno: l’oroscopo settimanale dal 13 al 19 Maggio ci rivela che Venere in Toro potrebbe dare una svolta alla vostra vita sentimentale. Attenzione a Marte che è in opposizione al vostro segno, sarete più polemici del solito. Cercate di stare più calmi se non volete discutere con tutti.

Acquario: Venere in Toro potrebbe portare un po’ di problemi in amore, risolvete tutto con una cena romantica o un weekend last minute lontano da tutti. Se arrivano cambiamenti non opponete resistenza ma cercate di accoglierli. La Luna in Scorpione vi renderà passionali nel weekend.

Pesci: l’oroscopo settimanale preannuncia una settimana positiva sotto il profilo sentimentale. Venere in Toro da giovedì, congiunta ad Urano, vi aiuterà a concretizzare una storia d’amore. Questa settimana sarete pieni di energie, anche sul lavoro. La Luna in Scorpione porterà momenti intensi di passione nel fine settimana.

[Foto: www.tpi.it]