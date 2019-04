Oroscopo Settimanale dal 15 al 21 Aprile, Ariete al Top

Ecco l’oroscopo settimanale dal 15 al 21 Aprile. Scopriamo cosa ci riservano gli astri per la nuova settimana che è appena iniziata. Il Sole completa il suo transito in Ariete, che vivrà una settimana davvero al Top. L’ingresso di Venere e di Mercurio in Ariete avrà un effetto benefico per tutti i nati sotto questo segno. In arrivo passione e romanticismo, Cupido potrebbe arrivare anche durante le festività di Pasqua 2019. Ecco l’oroscopo settimanale dal 15 al 21 Aprile.

Oroscopo settimanale 15-21 Aprile: Ariete, Toro e Gemelli

Ariete: l’ingresso di Mercurio nel vostro segno farà finalmente tornare il sereno. L’oroscopo settimanale dal 15 al 21 Aprile ci rivela un periodo top per l’Ariete, soprattutto in amore. Romanticismo e passione alle stelle, ma anche riflessioni grazie alla Luna in Bilancia.

Toro: settimana un po’ complicata soprattutto sul lavoro. Urano porterà qualche imprevisto sul vostro cammino, ma quando meno ve lo aspettate il Sole entrerà nel vostro segno e vi farà tirare un sospiro di sollievo.

Gemelli: l’oroscopo settimanale ci rivela una Luna piena in Bilancia che vi renderà più romantici del solito, soprattutto nel weekend. Marte vi darà più grinta e con l’aiuto di Mercurio riuscirete a imporre in modo più deciso le vostre opinioni.

Oroscopo settimanale 15-21 Aprile: Cancro, Leone e Vergine

Cancro: l’oroscopo settimanale dal 15 al 21 Aprile non ci porta buone notizie. L’ingresso di Venere e di Mercurio in Ariete porterà un po’ di scompiglio. Cercate di evitare le scenate di gelosia, servono solo a complicare le relazioni già complicate. Weekend sereno e romantico.

Leone: da giovedì sarete molto meno polemici e molto più propositivi sul lavoro. Urano potrebbe portare diverse sorprese nella vostra vita, ma non tutte saranno gradite. Attenzione alla linea, la prova costume è alle porte! Approfittate di questo periodo per fare un po’ di dieta detox.

Vergine: la luna del vostro segno vi spronerà a fare delle profonde riflessioni. Cercate di organizzare i vostri progetti in base ai vostri reali desideri, non date importanza a quello che dicono gli altri. Nel weekend potrebbe arrivare un incontro piccante.

Oroscopo settimanale 15-21 Aprile: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia: l’oroscopo settimanale dal 15 al 21 Aprile ci rivela una settimana piuttosto tesa, soprattutto per quanto riguarda i sentimenti. L’ingresso di Mercurio in Ariete potrebbe portare un po’ di turbolenza in amore. Scacciate i brutti pensieri e cercate di svagarvi, avete già organizzato le vostre vacanze di Pasqua?

Scorpione: settimana tranquilla, tranne che per qualche imprevisto sul lavoro, che saprete affrontare con grinta e nonchalance. Urano è in opposizione al vostro segno, ma voi sapete benissimo come fronteggiarlo. La Luna nel vostro segno vi inviterà all’introspezione nel fine settimana.

Sagittario: cosa ci riserva l’oroscopo settimanale per i nati sotto il segno del Sagittario? Mercurio vi aiuterà ad affrontare gli influssi negativi di Marte, questa settimana sarete piuttosto energici e propositivi sul lavoro. In questo periodo siete in forma smagliante, tutte quelle App per fare sport stanno dando finalmente i risultati sperati.

Oroscopo settimanale 15-21 Aprile: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno: l’oroscopo settimanale dal 15 al 21 Aprile vede Mercurio in Ariete, che potrebbe portare un po’ di vena polemica nella vostra vita. Sul lavoro farete il possibile per trovare il pelo nell’uovo, per non bastare ci si mette anche Venere con un po’ di discussioni in amore.

Acquario: questa settimana darete il massimo di voi stessi sul lavoro. Nel weekend potreste avvertire un po’ di stanchezza, approfittatene per concedervi una breve vacanza e staccare la spina. A volta basta una piccola gita fuori porta per allontanate ansia e stress. Sarete un po’ permalosi nel weekend.

Pesci: in questa settimana riuscirete a consolidare le vostre certezze in amore. La Luna in Scorpione nel weekend farà il possibile affinchè possiate trovare la vostra anima gemella. Approfittate delle vacanze di Pasqua per stare un po’ con la vostra famiglia. Sabato sarà il vostro giorno fortunato.

