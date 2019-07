Siete curiosi di conoscere l’oroscopo settimanale dal 15 al 21 Luglio? Ecco cosa ci rivelano gli astri per la settimana che è appena iniziata. La Luna si sposta dal segno della Bilancia all’Aquario, che per questo motivo vivrà delle giornate alquanto tese. Il Sagittario invece dovrà affrontare una settimana molto stancante e carica di impegni. L’Ariete inizia un periodo molto positivo e ricco di novità interessanti. Ecco l’oroscopo settimanale dal 15 al 21 Luglio, segno per segno.

Oroscopo Settimanale 15-21 Luglio: Ariete, Toro e Gemelli

Ariete: l’oroscopo settimanale dal 15 al 21 Luglio ci rivela che state attraversando un periodo positivo. Avete recuperato le energie e si prospetta per voi una settimana molto buona. Iniziate a pianificare le vacanze 2019, siete ancora in tempo se volete risparmiare.

Toro: questa settimana ci saranno giornate piuttosto complicate. Attenzione alla vita di coppia, basta poco per farvi perdere la pazienza. Organizzate una cena romantica con il partner, mentre chi è single potrebbe avere corteggiatori intorno.

Gemelli: Mercurio vi aiuterà ad essere molto più positivi rispetto ai mesi scorsi. La stanchezza si farà sentire, quindi fate attenzione a non prendere troppi impegni sul lavoro. Venere a vostro favore vi renderà più aperti alle nuove conoscenze.

Oroscopo Settimanale 15-21 Luglio: Cancro, Leone e Vergine

Cancro: l’oroscopo settimanale dal 15 al 21 Luglio ci rivela un periodo piuttosto teso, a causa di Saturno che porterà qualche ostacolo nella vostra vita. In questo periodo la vostra carriera e il lavoro sono al centro del vostro mondo, ma trovate anche un momento per staccare la spina.

Leone: in questo periodo siete molto positivi ed energici. Anche il fascino è dalla vostra parte, e questo vi aiuterà a fare conquiste e a trovare l’anima gemella. Sul vostro cammino potrebbe esserci qualche ostacolo, ma voi troverete il modo di sfruttare il tutto a vostro vantaggio.

Vergine: periodo di novità per i nati sotto questo segno. Ci saranno dei cambiamenti sia nella sfera lavorativa sia in quella privata. Affrontateli con coraggio e non fatevi spaventare dalle novità, all’inizio fanno paura ma a lungo andare si riveleranno benefiche.

Oroscopo settimanale 15-21 Luglio: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia: l’oroscopo settimanale ci rivela che, dopo mesi duri, finalmente sta arrivando per voi un periodo positivo. Chi è alla ricerca di stabilità lavorativa potrà finalmente trovare quello che fa al caso proprio. Qualcuno potrebbe decidere di chiudere alcune relazioni che da troppo tempo non vanno per il verso giusto.

Scorpione: periodo carico di agitazione. Amici e familiari si offriranno di aiutarvi e starvi vicino, ma il vostro orgoglio terrà tutti alla larga. Cercate di fare più sport per alleggerire la tensione, provate magari con un po’ di yoga e pilates.

Sagittario: gli astri sono dalla vostra parte, per tutta la settimana. A livello professionale arriveranno belle notizie che non vi aspettavate, ma la stanchezza dovuta al duro lavoro si farà presto sentire. Cercate di ritagliarvi degli attimi di relax solo per voi.

Oroscopo settimanale 15-21 Luglio: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno: l’oroscopo settimanale dal 15 al 21 Luglio ci dice che l’estate sarà positiva. La pace emotiva e la serenità che avevate perso stanno per tornare. Attenzione a non prendere decisioni affrettate in amore, riflettete prima di fare il grande passo.

Acquario: questa settimana dovrete sopportare l’opposizione di Venere e Mercurio, che porteranno un po’ di tensione nelle vostre giornate. La vostra stanchezza fisica inciderà parecchio sul vostro umore, già negativo a causa dei vostri problemi economici. Cercate di mantenere la calma.

Pesci: la Luna nel vostro segno vi porterà fortuna per tutta la settimana. Cercate di cogliere al volo le nuove opportunità lavorative che vi si presenteranno e non pensateci troppo su. In amore questo è il momento giusto per fare un passo avanti con la persona che vi piace. Siate coraggiosi!

