Oroscopo Settimanale dal 17 al 23 Giugno: Bilancia al Top

Siete curiosi di conoscere l’oroscopo settimanale dal 17 al 23 Giugno? Ecco cosa ci rivelano gli astri per la settimana che è appena iniziata. Questa settimana troviamo una Venere particolarmente generosa, che favorirà moltissimi segni portando amore e passione nelle loro vite. L’anima gemella si può trovare, basta essere propensi ad accettarla. La Bilancia vivrà una settimana in splendida forma, sia dal punto di vista sentimentale che lavorativo. Anche il segno dell’Acquario avrà una buona settimana, un po’ meno fortunato invece il Capricorno. Vediamo nel dettaglio l’oroscopo settimanale dal 17 al 23 Giugno, segno per segno.

Oroscopo Settimanale 17-23 Giugno: Ariete, Toro e Gemelli

Ariete: l’oroscopo settimanale dal 17 al 23 Giugno ci rivela che Venere e Mercurio sono in congiunzione nel vostro segno e finalmente arriveranno belle notizie. Ottimo periodo per l’amore, questa settimana aprite il vostro cuore e rivelate i vostri sentimenti.

Toro: questa settimana inizierà molto bene. Ci sono tante soddisfazioni stanno per arrivare, specialmente in ambito lavorativo. Giovedì e venerdì saranno giornate molto fortunate per fare nuovi progetti. Attenzioni alle piccole discussioni in famiglia, contate sempre fino a dieci.

Gemelli: ci sono tante novità all’orizzonte. Se attendete una risposta importante a lavoro, state tranquilli perché sta per arrivare. Fate attenzione al weekend, in particolare alla giornata di domenica perché ci potrebbe essere un po’ di tensione di coppia.

Oroscopo Settimanale 17-23 Giugno: Cancro, Leone e Vergine

Cancro: l’oroscopo settimanale dal 17 al 23 Giugno ci rivela che vi state finalmente riprendendo dopo un brutto periodo. Riuscirete a riconquistare la serenità e la tranquillità che avevate perso. La Luna è entrata nel vostro segno e vi rende ottimisti e altruisti.

Leone: inizio settimana più che positivo per il segno del Leone. Luna e Marte sono in congiunzione nel vostro segno e porteranno moltissima felicità in questa settimana. Se avete conosciuto una persona che vi interessa, questo è il momento giusto per farvi avanti. Avete già iniziato la dieta?

Vergine: le prime giornate della settimana saranno parecchio nervose per voi: dovrete affrontare un po’ di stress a causa della vostra vita lavorativa molto frenetica al momento. Nel weekend il vostro umore migliorerà e potrete finalmente godervi un po’ di relax con la persona che amate.

Oroscopo settimanale 17-23 Giugno: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia: l’oroscopo settimanale ci rivela che questi giorni sarete davvero al top, sia in amore che sul lavoro. Da mercoledì ci potrebbe essere giusto qualche piccola tensione a causa di un progetto nuovo, ma con il vostro equilibrio saprete affrontare tutto.

Scorpione: inizio settimana positivo, ma fatto di alti e bassi. Mercurio però è dalla vostra parte, ed è pronto a sostenere tutti i vostri progetti. Attenzione al weekend perché avrete qualche piccolo problema con la vostra dolce metà, nulla che non si possa risolvere con una cena romantica.

Sagittario: settimana un po’ down per il vostro segno, vi sentite demotivati anche se in realtà non avete nessun motivo per esserlo. Cercate di ritrovare la serenità con voi stessi e non perdete mai la fiducia nelle vostre capacità. State solo con persone positive.

Oroscopo settimanale 17-23 Giugno: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno: l’oroscopo settimanale dal 17 al 23 Giugno ci rivela una settimana un po’ turbolenta. Luna in opposizione potrebbe tirarvi qualche brutto scherzo. Se avete in ballo dei progetti lavorativi, non siate troppo frettolosi ma cercate di aspettare l’occasione più adatta per farvi avanti. Qualche discussione con il partner non mancherà tra venerdì e sabato, risolvete tutto con un bel regalo.

Acquario: l’inizio settimana sarà positivo, e soprattutto pieno di belle notizie. Le stelle iniziano a favorire l’amore nella vostra vita, dopo tante delusioni forse sta per arrivare la persona giusta. Novità anche sul lavoro, nuovi progetti interessanti all’orizzonte assorbiranno tutte le vostre energie.

Pesci: avete dovuto affrontare delle settimane piuttosto pesanti e adesso state risentendo di un po’ di stanchezza. Cercate di rilassarvi in questa settimana e di non stressarvi troppo sul lavoro. È arrivato il momento di dedicare più attenzione al partner che ultimamente si è sentito un po’ trascurato. È ora di prenotare le vacanze 2019.

