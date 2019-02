Oroscopo settimanale dal 18 al 24 Febbraio, Toro e Gemelli sul podio

Cosa ci riserva l’oroscopo settimanale dal 18 al 24 Febbraio? Secondo le previsioni il Sole entrerà in Pesci il giorno 19 e sarà molto vicino al solido Marte in Toro, che sarà il segno più fortunato. Anche Gemelli avrà una settimana particolarmente positiva, specialmente dal punto di vista lavorativo. Il passaggio della Luna in Leone non sarà molto piacevole, mentre porterà tante novità al segno della Vergine, che nel weekend avrà più voglia di socializzare. Buona settimana anche per la Bilancia. Vediamo nel dettaglio l’oroscopo settimanale dal 18 al 24 Febbraio, segno per segno.

Oroscopo settimanale di Paolo Fox dal 18 al 24 Febbraio, segno per segno

L’oroscopo settimanale di Paolo Fox dal 18 al 24 Febbraio vede i segni del Toro e dei Gemelli sul podio. Il Sagittario sperimenterà dei momenti molto creativi, specialmente nei primi giorni della prossima settimana. Acquario avrà la Luna opposta e per questo motivo potrebbe sembrare un pò insofferente, ma nel weekend tutto si aggiusterà. Oroscopo settimanale di Paolo Fox dal 18 al 24 Febbraio, ecco cosa ci riservano gli astri.

Ariete: l’oroscopo della prossima settimana prevede la Luna in Leone, e questo non è un buon segno. Potreste vivere dei momenti di tensione lunedì e martedì, mentre da mercoledì in poi tutto si sistemerà. La Luna opposta a Nettuno vi costringerà a riflettere sull’importanza dell’equilibrio nella vostra vita. Durante il weekend passerete momenti di passione, mentre domenica sarà il vostro giorno più fortunato.

Toro: gli astri saranno particolarmente favorevoli, il Toro infatti è uno dei segni al top nell’oroscopo settimanale dal 18 al 24 Febbraio. Da martedì in poi ci sarà il Sole in pesci e questo vi darà più coraggio del solito. Avrete modo di mettere in pratica alcune idee che tenevate nascoste, mentre l’amore sarà più solido del previsto. Gli influssi di Venere in Capricorno vi porteranno fortuna in amore e nelle amicizie. Il vostro giorno fortunato sarà giovedì.

Gemelli: l’oroscopo settimanale dal 18 al 24 Febbraio sarà molto favorevole anche per il Gemelli. L’inizio della settimana sarà positivo grazie alla Luna in Leone. Ci sarà un po’ di tensione nelle giornate centrali a causa dell’opposizione della Luna in Vergine a Nettuno in Pesci. Durante il weekend potrete finalmente rilassarvi e passare qualche serata mondana, per merito della Luna in Bilancia. Il giorno fortunato del Gemelli sarà il martedì.

Cancro: il Sole in Pesci allevierà le tensioni accumulate sul lavoro la settimana precedente. Questo perché Saturno negli ultimi tempi è stato sempre opposto al vostro segno. Sarete particolarmente creativi e costruttivi nel lavoro e nello studio, dove avrete molte soddisfazioni. La Luna in Bilancia potrebbe portare qualche tensione nel weekend, ma nulla che non si possa risolvere davanti a un bicchiere di vino e una cena romantica. Il vostro giorno fortunato sarà il Giovedì.

Leone: l’oroscopo settimanale dal 18 al 24 Febbraio ci rivela un Leone in fase di riflessione e autoanalisi. Fate attenzione alle vostre finanze, soprattutto considerando la vostra tendenza a far svanire in un attimo lo stipendio. Nel weekend sarete mondani e socievoli grazie alla Luna in Bilancia. Tutto fila liscio con il partner, mentre per quanto riguarda le amicizie avete bisogno di un po’ di aria nuova. Il giorno fortunato è il venerdì.

Vergine: l’oroscopo settimanale di Paolo Fox annuncia un Sole opposto al vostro segno. Non date mai nulla per scontato, specialmente sul lavoro, perché le sorprese sono dietro l’angolo. Nelle giornate centrali della settimana potreste vivere qualche momento di tensione con il partner, il giorno di San Valentino sembra essere ormai un lontano ricordo. La Luna continua ad essere in opposizione e riuscirete a tirare un po’ il fiato solo durante il weekend. Mercoledì sarà il vostro giorno fortunato.

Oroscopo settimanale dal 18 al 24 Febbraio, gli altri segni dell’oroscopo

L’oroscopo settimanale dal 18 al 24 Febbraio ci rivela giornate di shopping sfrenato per la Bilancia e momenti costruttivi e creativi per lo Scorpione. Il Sagittario e Capricorno avranno un po’ di tensione nel weekend, mentre Aquario e Pesci saranno più riflessivi del solito. Ecco l’oroscopo settimanale dal 18 al 24 Febbraio per tutti gli altri segni dell’oroscopo.

Bilancia: la settimana dal 18 al 24 Febbraio sarà all’insegna dello shopping sfrenato, grazie ai suggerimenti della Luna In Leone. Attenzione però a fare acquisti ponderati, non riempitevi di oggetti che non vi servono: il rischio di shopping compulsivo è dietro l’angolo. Il weekend invece sarà il momento più riflessivo di tutta la settimana a causa del transito della Luna nel vostro segno che stimolerà l’autoanalisi. Approfittate di questa tranquillità per organizzare un fine settimana con il partner. Il giorno fortunato sarà il Lunedì.

Scorpione: il Sole in Pesci sarà opposto al vostro segno per tutta la settimana. Questo vi spronerà a provare nuovi orizzonti sul lavoro, dove sarete più combattivi e coraggiosi. Le giornate centrali saranno particolarmente costruttive grazie alla Luna in Vergine. Il weekend invece sarà emotivamente intenso a causa del transito della Luna nel vostro segno. L’amore non andrà poi così male, ma ricordate che ogni fiore ha bisogno di essere curato. Il giorno fortunato è il giovedì.

Sagittario: l’oroscopo settimanale di Paolo Fox dal 18 al 24 Febbraio ci rivela un Sole in Pesci che vi porterà ad essere più creativi del solito. L’inizio della settimana vi porterà ad essere entusiasti e pieni di vita, grazie alla Luna in Leone. Vivrete qualche tensione nelle giornate centrali della settimana, anche con i colleghi. Il fine settimana sarà piuttosto mondano e divertente. Giorno fortunato: martedì.

Capricorno: Il Sole in Pesci vi esorterà a intraprendere strade nuove. Tirate fuori dal cassetto quei sogni professionali e personali che stanno facendo la muffa da troppo tempo, potreste avere delle sorprese. La Luna in Vergine nelle giornate centrali vi darà la giusta determinazione per realizzarli. Durante il weekend vivrete dei momenti di leggere tensione con il partner a causa della Luna in Bilancia. Il vostro giorno fortunato sarà il giovedì.

Acquario: l’oroscopo settimanale dal 18 al 24 Febbraio ci rivela una Luna opposta al vostro segno, specialmente durante i primi giorni della settimana. Nei giorni centrali sarete insofferenti alle persone avide e attaccate ai beni materiali. Da mercoledì in poi l’atmosfera migliorerà, sia sul fronte lavorativo che personale. Il weekend sarà piuttosto divertente grazie alla Luna in Bilancia. Anche per i nati sotto il segno dell’Acquario il giorno più fortunato della settimana sarà il giovedì.

Pesci: l’oroscopo di Paolo Fox annuncia il Sole nel vostro segno da martedì in poi. Sul lavoro oserete di più e imparerete a utilizzare tutto il vostro potenziale creativo. In amore ci saranno dei lenti ma solidi progressi, se sarete in grado di accoglierli. Preparatevi al weekend: vivrete dei momenti di intensa passione grazie alla Luna in Scorpione. La domenica sarà il vostro giorno fortunato, potreste anche incontrare l‘anima gemella.

