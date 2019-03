Oroscopo settimanale dal 18 al 24 Marzo: Leone e Sagittario al Top

Oroscopo settimanale dal 18 al 24 Marzo, cosa ci riservano gli astri per la settimana che è appena iniziata? Il Sole arriva nel segno dell’Ariete a partire dal 21 Marzo, annunciando l’arrivo della primavera. Il 22 Marzo invece la Luna diventa piena nel segno opposto alla Bilancia. Questo breve transito, oltre ad esaltare il senso estetico e la raffinatezza in tutti i segni dell’oroscopo, ricorda anche l’importanza del compromesso e della diplomazia. Se dovete sparare a qualcuno fatelo pure, me utilizzate dei fiori al posto dei cannoni. Amore al top per Leone e Sagittario, ecco l’oroscopo settimanale dal 18 al 24 Marzo, segno per segno.

Oroscopo settimanale 18-24 Marzo: Ariete, Toro e Gemelli

Ariete: come sarà l’oroscopo settimanale dal 18 al 24 Marzo per i nati sotto il segno dell’Ariete? Le giornate migliori saranno quelle di giovedì e venerdì, quando il Sole entrerà nel vostro segno. La settimana sarà positiva e piuttosto carica, la Luna sarà piena nel segno opposto alla Bilancia. Cercate di essere più permissivi e pazienti, specialmente con le persone del sesso opposto.

Toro: la settimana non inizierà proprio come volevate, la Luna in Leone è opposta al vostro segno e Marte avrà un po’ di conflitti con Venere. La tentazione di litigare o entrare in conflitto sarà forte, ma voi non dovete cedere. Cercate sempre un compromesso, da mercoledì in poi lavoro al top. Il weekend sarà positivo e pieno di piacevoli sorprese. Il vostro giorno fortunato sarà il mercoledì.

Gemelli: l’oroscopo settimanale dal 18 al 24 Marzo ci rivela una Luna in Leone che vi darà la carica necessaria per affrontare un po’ di stress sul lavoro. Da mercoledì in poi potreste avvertire un po’ di tensione che svanirà da venerdì con l’arrivo del weekend. La Luna piena in Bilancia vi renderà più mondani e socievoli. Venerdì sarà il vostro giorno fortunato.

Oroscopo settimanale 18-24 Marzo: Cancro, Leone e Vergine

Cancro: ecco l’oroscopo settimanale dal 18 al 24 Marzo per i nati sotto il segno del Cancro. La prima metà della settimana sarà positiva, specialmente dal punto di vista professionale. Sul lavoro farete moltissimi progressi ma solo se riuscirete ad organizzarvi nel migliore dei modi. Da giovedì potrebbe esserci un po’ di tensione a causa del Sole in Ariete e della Luna piena in Bilancia. Un po’ di tensione in amore, domenica all’insegna della passione. Giorno fortunato: giovedì.

Leone: questa sarà per voi una settimana di profonde riflessioni e autoanalisi. La luna nel vostro segno di spronerà e pensare molto e nelle giornate centrali il Sole in Ariete vi faranno evitare scontri diretti con il partner. Attenzione alla gelosia che uscirà fuori domenica a causa della Luna in Scorpione. Sabato sarà il vostro giorno fortunato.

Vergine: l’oroscopo settimanale 18-24 Marzo della Vergine ci rivela dei giorni molto costruttivi. Nelle giornate centrali della settimana ci sarà la Luna nel vostro segno che vi spronerà a realizzare i vostri sogni nel cassetto. Smettete di far contenti gli altri e per una volta seguite le vostre aspirazioni. Il weekend si prospetta sereno con una domenica piuttosto passionale. Tutto merito della Luna in Scorpione. Giorno fortunato: giovedì.

Oroscopo settimanale 18-24 Marzo: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia: ecco l’oroscopo settimanale dal 18 al 24 Marzo per la Bilancia. Dopo un inizio settimana frizzante, l’opposizione del Sole in Ariete potrebbe portare un po’ di tensione. Nelle giornate centrali della settimana cercate di avere molta pazienza e soprattutto diplomazia, contate fino a dieci prima di parlare. Attenzione alle relazioni con l’altro sesso, il weekend vi porterà tante nuove emozioni. Il vostro giorno fortunato sarà Lunedì.

Scorpione: inizio settimana un po’ burrascoso per i nati sotto il segno dello Scorpione. Da mercoledì in poi grazie agli influssi della Luna sarete più sereni e riuscirete a concentrarvi sul lavoro. La Luna inizierà la sua fase di transito nel weekend e vi metterà in contatto con le vostre emozioni più profonde.

Sagittario: settimana super per il Sagittario, grazie alla Luna in Leone e al Sole in Ariete che porteranno una sferzata di energia positiva. Le giornate di mercoledì e giovedì potranno avere delle complicazioni, specialmente sul lavoro. Gli influssi della Luna in Vergine porteranno qualche incomprensione con il partner ma nel weekend tornerà il sereno.

Oroscopo settimanale 18-24 Marzo: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno: l’oroscopo settimanale dal 18 al 24 Marzo ci rivela giornate particolarmente produttive sul lavoro, specialmente quelle centrali. arriva anche un pò di fortuna in amore, ma solo se sarete in grado di accoglierla. Produttività sul lavoro ma qualche tensione con i colleghi.

Acquario: attenzione alle prime giornate della settimana, sarete un po’ troppo suscettibili e litigherete con tutti senza motivo. La causa è l’opposizione della Luna ma la situazione migliorerà da mercoledì in poi. La Luna piena in Bilancia vi renderà molto più pazienti anche se domenica ci potrebbe essere qualche tensione a causa della Luna in Scorpione. Giorno fortunato: sabato.

Pesci: l’oroscopo settimanale 18-24 Marzo ci rivela l’arrivo di una nuova consapevolezza per tutti i nati sotto il segno dei Pesci. Il Sole giovedì terminerà il suo transito annuale nel vostro segno e sarete molto più determinati nel voler realizzare i vostri sogni nel cassetto. Weekend di bollente passione con la Luna in Scorpione, non a caso il vostro giorno fortunato sarà proprio domenica.

[Foto: www.notizieora.it]