Oroscopo Settimanale dal 20 al 26 Maggio: lavoro al top per il Toro

Siete curiosi di conoscere l’oroscopo settimanale dal 20 al 26 Maggio? Ecco cosa ci rivelano gli astri per la settimana che è appena iniziata. Anche questa settimana troviamo il segno del Toro sul podio, soprattutto per quanto riguarda la sfera lavorativa. Il Cancro avrò una settimana piena di energia mentre il segno della Vergine dovrà affrontare un po’ di malumore. Sole e Mercurio entreranno in Gemelli il 22 Maggio, e porteranno allegria per tutta la settimana. Nel frattempo, anche Marte in Cancro si darà da fare, trasformando tutti gli hobby in veri e propri lavori. Ecco l’oroscopo settimanale dal 20 al 26 Maggio.

Oroscopo Settimanale 20-26 Maggio: Ariete, Toro e Gemelli

Ariete: l’oroscopo settimanale dal 13 al 19 Maggio ci rivela Mercurio in Gemelli pronto a dare nuova linfa alla vostra vita lavorativa. Periodo positivo anche per le relazioni, siete più socievoli anche dal vivo, non solo su Tinder! Combattete il pessimismo portato da Marte in Cancro, tanta cultura nel weekend.

Toro: questa settimana Marte in Cancro sarà particolarmente favorevole e vi aiuterà ad utilizzare tutta la vostra creatività sul lavoro. Raggiungerete ottimi risultati e avrete tutto l’appoggio dei colleghi. Approfittate del weekend per riposare e ritrovare le energie, provate anche a fare un oò di sport.

Gemelli: Sole e Mercurio sono entrati nel vostro segno e vi rendono più allegri e frizzanti che mai. Cercate di non esagerare con il gossip e i pettegolezzi sul lavoro. Ricordate che in questo periodo avete Giove in opposizione che potrebbe farvi brutti scherzi. Giorno fortunato martedì.

Oroscopo Settimanale 20-26 Maggio: Cancro, Leone e Vergine

Cancro: l’oroscopo settimanale dal 13 al 19 Maggio ci rivela che Marte è nel vostro segno e questo vi farà sentire pieni di energia e soprattutto ottimisti. Sul lavoro farete molta fatica ma avrete grandissimi risultati. Fate un po’ più di sport e ricordate che la prova costume è ormai alle porte.

Leone: questa settimana vediamo Sole e Mercurio in Gemelli che vi faranno dimenticare il malumore. Nel weekend avrete la Luna opposta al vostro segno che vi esorterà a tagliare un po’ di rami secchi e fare un po’ di pulizie di primavera. Approfittate di questo periodo per liberarvi di ciò che non vi serve.

Vergine: il vostro pianeta che guida Mercurio si congiungerà al Sole in Gemelli il 22 Maggio, rendendovi un po’ irritabili e polemici, specialmente con amici e parenti. Sul lavoro la situazione sarà più tranquilla grazie agli influssi favorevoli di Marte in Cancro. Giorno fortunato mercoledì.

Oroscopo settimanale 20-26 Maggio: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia: l’oroscopo settimanale dal 20 al 26 Maggio ci rivela una settimana piena di novità, specialmente sul fronte delle amicizie. Merito del Sole e Mercurio in trigono al vostro segno, attenzione perché forse una di queste amicizie potrebbe diventare qualcosa di più. Attenzione alla forma fisica, fate un po’ di dieta detox.

Scorpione: Venere questa settimana si congiunge con Urano, entrambi in opposizione al vostro segno. Questa situazione potrebbe portare un po’ di tensione in famiglia e con il partner, cercate di mantenere la calma e cercate il dialogo. La Luna in Acquario nel weekend porterà un po’ di problemi in amicizia.

Sagittario: questa settimana dovrete fare i conti con la Luna nel vostro segno che vi spingerà a fare un po’ di sana autoanalisi. Come sarà dunque l’oroscopo dal 20 al 26 Maggio? Sole e Mercurio in opposizione potrebbero farvi parlare a sproposito, contate sempre fino a 10 prima di iniziare a parlare. Sabato sarà il vostro giorno fortunato.

Oroscopo settimanale 20-26 Maggio: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno: l’oroscopo settimanale dal 20 al 26 Maggio ci rivela una Luna nel vostro segno che vi esorterà a prendere delle decisioni importanti sul lavoro. Riflettete su alcuni aspetti della vostra vita che desiderate migliorare, è arrivato il momento di dare una svolta alla vostra vita. Marte in opposizione vi spronerà a fare più attività fisica.

Acquario: Mentre Venere in Toro, unita al vostro pianeta guida Urano, vi farà qualche dispetto in amore spingendovi ad impegnarvi di più, il Sole e Mercurio in Gemelli da mercoledì vi renderanno più socievoli e comunicativi del solito. Giorno fortunato: lunedì.

Pesci: l’oroscopo settimanale preannuncia una settimana un po’ turbolenta. Sole e Mercurio in Gemelli dal 22 vi faranno sentire intolleranti nei confronti delle persone superficiali e invadenti. L’anima gemella è più vicina di quanto pensiate, Venere e Urano vi aiuteranno a realizzare il vostro sogno d’amore. Se invece siete già impegnati, Marte in Cancro vi renderà più romantici.

