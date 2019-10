Oroscopo settimanale dal 21 al 27 Ottobre, Bilancia super energica

Curiosi di conoscere l’oroscopo settimanale dal 21 al 27 ottobre? Ecco cosa ci rivelano gli astri per la settimana che è appena iniziata. I nati sotto il segno della Bilancia avranno una settimana piena di energia e voglia di fare, attenzione però a non strafare. Periodo impegnativo anche per il Capricorno che avrà una settimana piuttosto difficile, soprattutto in ambito lavorativo. Il Leone invece ha bisogno di una vacanza, non è un pò troppo presto per tornare in ferie? Pesci e Acquario sono impegnati a cercare l’anima gemella, e con un pò di fortuna la potrebbero trovare. Come affronteranno la settimana Venere e Cancro? Per saperlo ecco per voi l’oroscopo settimanale segno per segno.

Oroscopo settimanale 21/27 Ottobre: Ariete, Toro e Gemelli

Ariete: l’oroscopo settimanale dal 21 al 27 ottobre ci rivela una settimana piena di pigrizia. Nonostante le numerose offerte delle palestre proprio non riuscite a fare a meno delle app per ordinare cibo a domicilio. Marte è in opposizione ma tenete duro, sarà ancora per poco. Giorno fortunato giovedì.

Toro: in questo periodo hai solo voglia di andare in letargo. Felpa e pantofole sono i vostri migliori amici. Per colpa di Venere non vi piacete molto, di conseguenza non avete nemmeno voglia di fare shopping online. Provate a uscire un pò, andrà meglio.

Gemelli: Marte in questo periodo vi fa ballare, avete l’agenda piena e vi sentite pieni di energia. L’oroscopo settimanale ci rivela che non avete proprio voglia di stare da soli, le serate romantiche vi annoiano e avete bisogno di stimoli nuovi.

Oroscopo settimanale 21/27 Ottobre: Cancro, Leone e Vergine

Cancro: l’oroscopo settimanale dal 21 al 27 ottobre è positivo. L’autunno vi piace proprio e in questo periodo avete bisogno di coccole e calore umano. Via libera a cenette a lume di candela e pranzi in famiglia. Stupite il partner con un aperitivo gustoso a bordo vasca, magari un una spa.

Leone: a settembre avete fissati gli obiettivi del nuovo anno, con i relativi budget e programmi da rispettare. Attenzione però a non stressarvi troppo e a non prenderli troppo alla lettera. Siete un pò intrattabili.

Vergine: vi è bastato un mese di lavoro e di caselle email piene per darvi la carica. Avete il pieno controllo di tutta la situazione sia in ufficio che in amore. Vi sentite sexy e pieni di energia, è il momento migliore per i vostri progetti.

Oroscopo settimanale 21/27 Ottobre: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia: l’oroscopo settimanale ci rivela un periodo ricco di energie. Siete molto audaci e vi siete già iscritti in palestra, pronti per la prova costume 2020. State già organizzando il capodanno 2021?

Scorpione: avete ancora voglia di infradito e pantaloncini corti, vi siete resi conto che è arrivato l’autunno? Questo per voi sarà il mese delle domande, ne farete molte a voi stesse e alle vostre amiche. Ma non stressatevi troppo, e soprattutto non stressate gli altri.

Sagittario: grande forza ed energia da parte di Giove per i nativi del segno: sarete particolarmente dolci e romantici in questa settimana. La vostra situazione sentimentale barcolla un pò, attenzione a non trascurare il partner.

Oroscopo settimanale 21/27 Ottobre: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno: l’oroscopo settimanale dal 21/27 ottobre ci rivelano un estremo bisogno di comodità. Periodo ricco di tensioni e preoccupazioni, specialmente sul lavoro ma con un po’ di impegno e un pizzico di fortuna, riuscirete a superare tutto. Situazione sentimentale stabile.

Acquario: questa settimana sarete taglienti e determinati. Non avete tempo nemmeno per l’amore, e per questo evitate le occasioni romantiche come la peste. Non lamentatevi quando il partner farà lo stesso con voi.

Pesci: la nuova stagione vi ha messo allegria e i colori autunnali vi donano molto. In questo periodo siete sempre al posto giusto e al momento giusto, tra le braccia di chi amate. Godetevi questo mese di sorrisi e baci e apprezzate le piccole cose e i gesti quotidiani delle persone che vi amano.

