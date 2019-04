Oroscopo settimanale dal 22 al 28 Aprile, fortuna per Gemelli e Leone

Ecco l’oroscopo settimanale dal 22 al 28 Aprile. Cosa ci riservano gli astri per la settimana che è appena iniziata? Ecco le pagelle della settimana di Pasqua 2019, segno per segno. Gemelli e Leone sono in assoluto i segni più fortunati, settimana nella media invece per i nati sotto il segno dell’Ariete. Colpa dell’ingresso della Luna in Capricorno da mercoledì 24 Aprile e dell’arrivo della Luna in Acquario da venerdì 26. Questa è la situazione generale dei transiti lunari, vediamo adesso l’oroscopo settimanale dal 22 al 28 Aprile.

Oroscopo settimanale 22-28 Aprile: Ariete, Toro e Gemelli

Ariete: l’oroscopo settimanale dal 22 al 28 Aprile ci rivela una settimana piuttosto impegnativa, sia dal punto di vista lavorativo che familiare. Alcuni problemi che avete trascurato nell’ultimo periodo potrebbero tornare a galla e questo porterà ancora più conflitti nella vostra vita. Cercate di mantenere la calma e allontanate ansia e stress con un po’ di yoga.

Toro: settimana nella media, le vostre giornate saranno calme e tranquille, senza problemi all’orizzonte. Lunedì e martedì saranno le vostre giornate fortunate, l’anima gemella fa un po’ fatica ad arrivare ma voi non demordete. Cercate di dare il massimo in tutto ciò che fate e apparirete ancora più affascinanti.

Gemelli: l’oroscopo settimanale ci anticipa un periodo molto fortunato per i nati sotto il segno dei Gemelli. In particolare lunedì 22 vi sentirete al top, grazie al transito della Luna in Sagittario. Potreste avvertire giusto un po’ di stanchezza sul lavoro, a causa dei troppi impegni che avete preso nell’ultimo periodo. Stanchezza che alla fine vi ripagherà di tutti i vostri sacrifici.

Oroscopo settimanale 22-28 Aprile: Cancro, Leone e Vergine

Cancro: l’oroscopo settimanale dal 22 al 28 Aprile ci rivela che Venere e Mercurio potrebbero essere sfavorevoli nei vostri confronti. Attenzione ai problemi che non dipendono da voi, non accanitevi e non cercate di risolverli a tutti i costi. Abbiate un po’ di pazienza e tornerete a sorridere. Nonostante la Luna in opposizione passerete un sereno weekend.

Leone: è in arrivo una settimana davvero super. Fortuna alle stelle, sia sul lavoro che in amore. È il momento giusto per concedersi le meritate vacanze di Pasqua con la famiglia, che avete un po’ trascurato nell’ultimo periodo. Mercurio porterà belle notizie nelle giornate di martedì e mercoledì. Qualche piccolo ostacolo nel fine settimana.

Vergine: siete nati per avere sempre tutto sotto controllo, e anche questa settimana riuscirete a non perdere le staffe. Marte è in opposizione al vostro segno e potrebbe portare un po’ di stanchezza generale, anche a causa della Luna sfavorevole. Mercoledì e giovedì potrebbe arrivare una bella notizia.

Oroscopo settimanale 22-28 Aprile: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia: l’oroscopo settimanale dal 22 al 28 Aprile ci rivela una settimana un po’ stressante, a causa di Venere e Mercurio in opposizione. Avrete un po’ di difficoltà a trovare persone che vi capiscano e anche comunicare con il partner non sarà facile. Giovedì e venerdì saranno le due giornate peggiori, occhio a non perdere la calma.

Scorpione: questo è un periodo piuttosto favorevole per lo Scorpione, in quanto i pianeti non sono in opposizione. Stress e tensione non vi fanno paura e sapete come affrontare i momenti difficili. Cercate di lavorare su voi stessi per affrontare le battaglie future. Mercoledì e giovedì saranno i giorni fortunati, potreste ricevere anche qualche bella sorpresa.

Sagittario: l’oroscopo settimanale ci rivela una settimana al top per il Sagittario. Nonostante la stanchezza di questo periodo state raggiungendo tutti i vostri obiettivi, il merito è anche della Luna favorevole al vostro segno. Mercurio è dalla vostra parte e porterà tantissime soddisfazioni, sia sul lavoro che in amore. Attenzione a Marte in opposizione che potrebbe portare un po’ di stress nel fine settimana. Sarete stanchi, ma felici.

Oroscopo settimanale 22-28 Aprile: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno: l’oroscopo settimanale dal 22 al 28 Aprile ci svela un periodo un po’ difficile in amore. Le cose non stanno andando come speravate e il vostro umore ne risente. Le incomprensioni con il partner arriveranno tutte insieme, accompagnate da quelle sul lavoro. Mercoledì e giovedì saranno i giorni più fortunati, con la Luna dalla vostra parte. Approfittatene per chiarirvi con il partner, e se proprio non ci riuscite prendetevi una pausa.

Acquario: Venere, Marte e Mercurio sono nella posizione perfetta e vi regaleranno una settimana al top. In particolare, state vivendo un periodo molto felice in amore e siete tornati a sorridere dopo un periodo buio. La vostra relazione va a gonfie vele ed il partner vi riempie di attenzioni e sorprese, proprio come piace a voi. In arrivo novità sul lavoro, il weekend sarà il momento più piacevole della settimana.

Pesci: l’oroscopo settimanale vede una Venere che piano piano sta uscendo dal vostro segno. Nonostante questo la vostra relazione è protetta e non corre rischi. Attenzione agli attacchi di gelosia immotivata, quella che avete accanto potrebbe essere la persona giusta. Allontanate i sospetti e cercate di vivere più sereni. Marte potrebbe portare un po’ di stanchezza improvvisa, lunedì e martedì saranno giornate un po’ più pesanti del solito.

