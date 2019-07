Siete curiosi di conoscere l’oroscopo settimanale dal 22 al 28 Luglio? Ecco cosa ci rivelano gli astri per la settimana che è appena iniziata. Brutte notizie per la Bilancia, che avrà una settimana piena di preoccupazioni e tensioni sul lavoro. Giornate impegnative per i Gemelli, l’Acquario dovrà fare i conti con improvvisi attacchi di gelosia. L’unico segno a non avere problemi sarà il Leone, che vivrà una settimana davvero al top. Ecco l’oroscopo settimanale dal 22 al 28 Luglio, segno per segno.

Oroscopo Settimanale 22-28 Luglio: Ariete, Toro e Gemelli

Ariete: l’oroscopo settimanale dal 22 al 28 Luglio ci rivela un’intraprendenza che vi gioverà e non poco. Cercate di fare uno sforzo per essere più cordiali con i colleghi, anche quando non dovreste farlo. L’anima gemella potrebbe essere dietro l’angolo.

Toro: in questo periodo siete molto sicuri di voi, e questo non può che farvi bene. Settimana ideale per portare avanti i vostri progetti, ma dovete essere tenaci e non mollare. Weekend ricco di passione e di momenti di relax.

Gemelli: Mercurio porterà un po’ di stanchezza, soprattutto se siete appena tornati dalle vacanze. Dovete tornare subito operativi e sarete pieni di impegni. Cercate di combattere lo stress con un po’ di attività fisica.

Oroscopo Settimanale 22-28 Luglio: Cancro, Leone e Vergine

Cancro: l’oroscopo settimanale dal 22 al 28 Luglio ci rivela un periodo un po’ altalenante. I primi giorni della settimana saranno abbastanza positivi, ma la situazione peggiorerà verso il weekend. Combattete i momenti negativi pensando alle vacanze 2019, sono quasi arrivate.

Leone: in questo periodo siete davvero al top. Pieni di grinta, ottimisti e pronti ad affrontare qualsiasi sfida. Ma attenzione a non esagerare, nel weekend potreste vivere qualche piccolo momento di tensione.

Vergine: periodo di novità e settimana impegnativa. Molti nati sotto il vostro segno zodiacale potrebbero sentirsi addosso una forte pressione. Non temete però, perchè la vostra forza di volontà vi aiuterà a superare i momenti difficili.

Oroscopo settimanale 22-28 Luglio: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia: l’oroscopo settimanale ci rivela un periodo carico di ansia e stress. Anche se non amate chiedere aiuto agli altri, cercate di fare un’eccezione, perché ne avrete bisogno. Non caricatevi di lavoro e approfittate del weekend per riposare un po’.

Scorpione: sentite il bisogno di migliorare la vostra vita con dei piccoli gesti. Qualche imprevisto potrebbe rendervi nervosi, ma cercate di pazientare. La pazienza è la virtù dei forti, e voi lo siete.

Sagittario: l’oroscopo della settimana da lunedì 22 a domenica 28 vede Luna in ottimo aspetto per voi. Emozioni positive e serenità in ogni ambito della vostra vita in questo periodo. La giornata migliore quella di venerdì, dove potrete risolvere alcuni problemi rimasti in sospeso.

Oroscopo settimanale 22-28 Luglio: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno: l’oroscopo settimanale dal 22 al 28 Luglio ci dice che Urano sarà dalla vostra parte per tutte la settimana e vi renderà molto forte. Riuscirete a superare le tensioni in famiglia grazie alla vostra pazienza e capacità di perdonare.

Acquario: attenzione alle discussioni con i vostri cari, che potrebbero portare qualche malessere. Cercate di riflettere prima di agire e non siate troppo impulsivi. Se avete messo su qualche chilo in vacanza, è arrivato il momento di fare una bella dieta detox.

Pesci: la Luna nel vostro segno vi porterà sicurezza e intraprendenza, soprattutto sul lavoro. Attenzione agli obiettivi che vi siete prefissati, li raggiungerete, ma non subito. Non focalizzatevi troppo sulle vostre idee e cercate di ascoltare anche le persone a voi care.

