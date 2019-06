Oroscopo settimanale dal 24 al 30 Giugno: Sagittario e Leone fortunati

Siete curiosi di conoscere l’oroscopo settimanale dal 24 al 30 Giugno? Ecco cosa ci rivelano gli astri per la settimana che è appena iniziata. Questa settimana troviamo una Venere particolarmente generosa in amore, che favorirà moltissimi segni portando felicità e amore. Buona settimana per la Bilancia, sia dal punto di vista sentimentale che lavorativo. Capricorno, Sagittario e Leone avranno invece un’ottima settimana sotto tutti i punti di vista. L’Acquario invece vivrà qualche momento di tensione, soprattutto in ambito lavorativo. Vediamo nel dettaglio l’oroscopo settimanale dal 24 al 30 Giugno, segno per segno.

Oroscopo Settimanale 24-30 Giugno: Ariete, Toro e Gemelli

Ariete: l’oroscopo settimanale dal 24 al 30 Giugno ci rivela che sta per iniziare una settimana fortunata, soprattutto in amore. Venere vi regalerà comprensione e serenità, e voi saprete accogliere tutto con gioia. Per quanto riguarda il lavoro ci sono nuovi progetti all’orizzonte.

Toro: questa settimana cercate di prendere iniziativa e proporre tutti i progetti che avete tenuto nel cassetto finora. La Luna è dalla vostra parte, ma non durerà molto a lungo. Attenzione alle distrazioni, che portano via del tempo prezioso. Cercate di concentrarvi solo sui vostri obiettivi principali.

Gemelli: Marte in opposizione è pronto per portare un po’ di tensione nella vostra vita. Questa settimana sarete un po’ nervosi, ma anche se tutto sembra andare a rotoli cercate di resistere e ritrovare la serenità nelle piccole cose. Alla fine tutto si sistemerà, la serenità farà capolino nel weekend.

Oroscopo Settimanale 24-30 Giugno: Cancro, Leone e Vergine

Cancro: l’oroscopo settimanale dal 24 al 30 Giugno ci rivela che Mercurio si trova in congiunzione con il vostro segno e questo vi farà risolvere parecchi problemi che avevate lasciato in sospeso. Attenzione ai conflitti personali, siate sempre disponibili al dialogo e al chiarimento e non chiudetevi.

Leone: inizio settimana più che positivo per il segno del Leone. L’amore è alle stelle ma non solo, questi giorni vivrete tantissimi successi anche a livello lavorativo. Accogliete le nuove opportunità, anche se la novità vi spaventa. Domenica potreste sentirvi un po’ stressati.

Vergine: questi giorni finalmente riuscirete a portare a termine un progetto che vi sta particolarmente a cuore. Se avete già trovato l’anima gemella, approfittate di questo periodo per fare progetti, o magari per organizzare un bel viaggio. Attenzione a non trascurare gli amici e la famiglia.

Oroscopo settimanale 24-30 Giugno: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia: l’oroscopo settimanale ci rivela che Venere finalmente torna a sorridervi dopo un periodo ricco di tensioni. Tanta fortuna in amore, soprattutto nelle relazioni nate da poco. Cercate di prendere il lavoro con grinta e passione, sarete ricompensati.

Scorpione: inizio settimana positivo, ma non sul lato sentimentale. Cercate di chiarire tutti i dubbi che avete col partner, senza più rimandare. Prendete iniziativa anche sul lavoro e siate più disponibili con i colleghi. Basta con la dieta detox, l’estate ormai è arrivata, quello che è fatto è fatto!

Sagittario: settimana al top per il Sagittario. L’amore è al massimo della sua espressione e in questo periodo capirete di aver trovato la persona della vostra vita. Settimana decisiva anche a livello lavorativo, dove finalmente riuscirete a portare a termine i vostri progetti. Non trascurate la salute e curate di più l’alimentazione.

Oroscopo settimanale 24-30 Giugno: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno: l’oroscopo settimanale dal 24 al 30 Giugno ci rivela un periodo di ripresa, soprattutto in amore. Le ultima settimane sono state un po’ turbolente, ma il peggio ormai è passato. Approfittate di questo periodo per programmare le vostre vacanze per l’estate 2019 e andare alla scoperta di mete sconosciute.

Acquario: questa settimana Venere è in opposizione e questo porterà un po’ di tensione in coppia. Anche i rapporti con la famiglia non sono proprio al top, cercate rifugio negli amici e organizzate una serata in compagnia. Ottimo periodo per il lavoro, ma cercate di non stancarvi troppo.

Pesci: la vostra attività lavorativa sarà al massimo, specialmente per chi ha un’attività in proprio. Qualcuno potrebbe chiudere dei contratti importanti che gli daranno l’opportunità di fare progetti futuri. Attenzione però a non mettere troppo da parte la vostra vita sentimentale, il partner ne potrebbe risentire e potrebbe allontanarsi.

[Foto: www.tpi.it]