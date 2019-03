Oroscopo Settimanale dal 25 al 31 Marzo: Ariete passionale

Oroscopo settimanale dal 25 al 31 Marzo. Ecco cosa ci riservano gli astri per questa settimana. Venere, pianeta che da sempre è associato alle relazioni e ai sentimenti, entra in Pesci il 27 Marzo. Pianeta che in questa settimana si pone in sestile ad Urano in Toro, con un transito che esalta il romanticismo e mette l’amore in primo piano. Da giovedì 28 la Luna va in Capricorno e sprona a tagliare i rami secchi per far sbocciare fiori nuovi. Passione alle stelle per Ariete, ecco l’oroscopo settimanale dal 25 al 31 Marzo.

Oroscopo settimanale 25-31 Marzo: Ariete, Toro e Gemelli

Ariete: l’oroscopo settimanale dal 25 al 31 Marzo ci rivela una settimana piena di passione per l’Ariete. Energia positiva grazie agli influssi positivi della Luna in Sagittario, da giovedì potrebbe farsi sentire un po’ di stress. Cercate di fare un po’ di detox, l’anima gemella è dietro l’angolo.

Toro: inizierete questa nuova settimana con un po’ di tensione nell’aria. La causa è Marte nel vostro segno e Venere in Acquario. Da mercoledì in poi le cose andranno meglio in amore grazie a Venere che entra in pesci. Serenità e romanticismo durante il weekend.

Gemelli: settimana un po’ ostile, l’oroscopo settimanale dal 25 al 31 Marzo vede la Luna opposta al vostro segno nella prima metà della settimana. Potreste vivere un po’ di confusione nella vostra vita amorosa, ma non abbiate paura, la serenità tornerà nel weekend grazie alla Luna in Acquario.

Oroscopo settimanale 25-31 Marzo: Cancro, Leone e Vergine

Cancro: come sarà l’oroscopo settimanale dal 25 al 31 Marzo per i nati sotto il segno del Cancro? Prima parte della settimana senza infamia e senza lode, da mercoledì avrete delle sorprese in amore. Basta cercare relazioni su Tinder, fatevi coraggio e uscite di casa. Un po’ di stress e tensione nel lavoro da giovedì a causa della Luna in opposizione.

Leone: ottimismo alle stelle nella prima metà della settimana, da mercoledì Venere non sarà più in opposizione. La vita amorosa riprende finalmente quota dopo un periodo di crisi, domenica ci potrebbe essere un po’ di tensione a causa della Luna opposta al vostro segno.

Vergine: l’oroscopo settimanale ci anticipa una settimana un po’ complicata. Attenzione alla Luna in Sagittario che farà il possibile per farvi perdere la pazienza. Venere è opposta al vostro segno e vi farà riflettere sul destino delle vostre relazioni.

Oroscopo settimanale 25-31 Marzo: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia: l’oroscopo settimanale dal 25 al 31 Marzo ci rivela una settimana tranquilla e piacevole. Venere si trova in trigono al vostro segno e la Luna è in Sagittario. Da giovedì la Luna transita in Capricorno e porta un po’ di tensione dell’aria che terminerà solo domenica.

Scorpione: l’opposizione di Marte farà iniziare questa settimana non proprio come volevate. Un po’ di tensione sul lavoro fino a martedì, da mercoledì vi sentirete più leggeri e rilassati. Venere in Pesci renderà la vostra vita sentimentale più romantica e passionale.

Sagittario: periodo di autoanalisi per tutti i nati sotto il segno del Sagittario. Venere in Pesci potrebbe portare un po’ di marea nella vostra vita sentimentale. Prenderete delle decisioni importanti, quindi riflettete bene su cosa volete veramente. Domenica all’insegna della cultura.

Oroscopo settimanale 25-31 Marzo: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno: come sarà l’oroscopo settimanale dal 25 al 31 Marzo? La Luna nel vostro segno vi spingerà a prendere delle decisioni definitive e categoriche. È ora di potare i rami secchi per far fiorire nuovi germogli. Da mercoledì Venere in Pesci stimolerà il vostro lato romantico e sentimentale.

Acquario: nervosismo in agguato per l’Acquario. La prima parte di questa settimana sarà tranquilla e piacevole, mentre da giovedì in poi inizieranno le tensioni. Domenica la Luna entrerà nel vostro segno e potrebbe portare un po’ di trambusto in famiglia. Il vostro giorno fortunato è il martedì.

Pesci: la Luna in Scorpione vi renderà irresistibili e passionali nella prima metà della settimana. Da mercoledì nella vostra vita amorosa ci sarà lo zampino di Venere, che renderà l’atmosfera decisamente più interessante. Nel weekend porterete a termine un progetto importante. Lunedì sarà il giorno fortunato.

