Oroscopo settimanale dal 25 Febbraio al 3 Marzo: lavoro al top per il Cancro

Ecco l’oroscopo settimanale dal 25 Febbraio al 3 Marzo: cosa ci riservano gli astri la prossima settimana? Quali saranno i segni più fortunati? Come ogni settimana ci saranno alcuni segni che riceveranno belle notizie sul lavoro e in amore, altri invece passeranno dei momenti poco piacevoli. C’è chi riceverà un aumento di stipendio, altri invece potrebbero partire per una vacanza inaspettata. In particolare i nati sotto il segno del Cancro avranno ottime notizie sul lavoro, seguite da ottime entrate. Il Gemelli avrà un po’ di stanchezza sotto il profilo amoroso mentre l’Ariete ha bisogno di più libertà e autonomia. Ecco l’oroscopo settimanale dal 25 Febbraio al 3 Marzo, segno per segno.

Oroscopo settimanale dal 25 Febbraio al 3 Marzo: Ariete, Toro e Gemelli

Ariete: l’oroscopo settimanale dal 25 Febbraio al 3 Marzo vede i nati sotto il segno dell’Ariete un po’ insofferenti sul versante lavorativo. Tutti sanno che quando si tratta di lavoro non amate essere contraddetti, avete bisogno di più libertà e autonomia. Se riuscirete ad affrontare con il giusto spirito questo periodo avrete delle grandi soddisfazioni. In amore farete valere il solito spirito di intraprendenza e di conquista che vi contraddistingue, ma dovete stare attenti ad essere più fedeli.

Toro: come sarà la settimana del Toro dal 25 Febbraio al 3 Marzo? Gli astri ci dicono che nel lavoro avete bisogno di essere più concentrati. State cercando un impiego o volete cambiare lavoro? Date un’occhiata alle posizioni come commerciale o amministratore, siete molto portati. Per quanto riguarda il versante amoroso, cercate di costruire dei legami solidi e non perdete tempo con vecchie conoscenze. Lasciate spazio alla novità e avrete delle belle sorprese.

Gemelli: siete sempre alla ricerca di nuove emozioni e nuovi orizzonti da scoprire. Sul lavoro avete molta voglia di fare, ma attenzione a non strafare. Focalizzatevi su un’idea alla volta, altrimenti rischiate di non concludere nulla per il troppo caos che avete in mente. Meditate e riflettete, vi aiuterà a prendere le decisioni giuste. In amore state attraversando un periodo di stanchezza e sentite il bisogno di flirtare. Fate attenzione al bisogno di vivere nuove avventure, non si sa mai cosa si nasconde dietro l’angolo.

Oroscopo settimanale dal 25 Febbraio al 3 Marzo: Cancro, Leone e Vergine

Cancro: l’oroscopo settimanale dal 25 Febbraio al 3 Marzo prevede una settimana sfavillante sul fronte lavorativo. Arriveranno nuove proposte di lavoro da un vostro caro amico e ci saranno tante nuove opportunità. Fate attenzione ai colleghi che non sono dalla vostra parte, la gelosia e la competizione a volte possono giocare brutti scherzi. La prossima settimana i nati sotto il segno del Cancro avranno ottime entrate, l’occasione ideale per acquistare casa o fare un investimento importante.

Leone: come sarà la settimana del Leone dal 25 Febbraio al 3 Marzo? Gli astri ci rivelano che il lavoro andrà alla grande, ma avete bisogno anche di un po’ di divertimento per staccare la spina. Pensate a un bel viaggio, magari una meta esotica. Per quando riguarda l’amore dovete essere più sinceri con il partner, concedetevi un weekend rilassante con la vostra dolce metà. O magari anche un fine settimana sulla neve: una cenetta davanti al camino e una serata romantica vi faranno dimenticare tutte le tensioni accumulate.

Vergine: settimana con qualche tensione sul lavoro. Fate molta attenzione alle persone che vi sono più vicine, sia sul lavoro che fuori. La prossima settimana sentirete il bisogno di precisione e organizzazione in ufficio. Potrebbero essere le prime a nascondere qualche insidia. In amore siete solidi più che mai, vi dimostrate sempre molto attaccati alla famiglia e non volete far soffrire chi vi sta intorno. Buoni risultati anche sullo studio.

Oroscopo settimanale dal 25 Febbraio al 3 Marzo: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia: l’oroscopo settimanale dal 25 Febbraio al 3 Marzo vede una Bilancia che ha molte aspirazioni dal punto di vista lavorativo. Questo anche grazie a una persona che simpatizza per voi e farà il possibile per appoggiarvi. Non dimenticate che avete delle mani d’oro, riuscite a realizzare qualsiasi cosa spendendo poco. In amore potreste vivere una storia più romantica e dolce del solito, dovete solo aprire il vostro cuore. Prendete più coraggio a affrontate la realtà, l’amore vi aspetta!

Scorpione: dal punto di vista del lavoro fate attenzione a non perdere tempo. Focalizzatevi solo sulle attività importanti e lasciate perdere tutto il resto. Se avete dei dubbi non fate di testa vostra ma chiedete consiglio a una persona cara, saprà indirizzarvi bene. Coltivate l’amore e l’amicizia, avrete delle soddisfazioni. Tutto l’amore che state dando un giorno vi tornerà indietro, e le persone che amate vi sosterranno nei momenti difficili.

Sagittario: come sarà la settimana dal 25 Febbraio al 3 Marzo del Sagittario? Se avete dei progetti in mente, dedicatevi ai lavori intellettuali, affari o studi. Se state vivendo un periodo un po’ stressante concedetevi un viaggio, il modo migliore per staccare la spina e rilassarsi. In amore dovete avere più pazienza con il partner, fate qualche regalo, magari un fine settimana in montagna o qualche giorno in una Spa. Qualche momento di relax vi ridarà la giusta carica. Non tralasciate le amicizie, prendete il telefono e fatevi sentire, prendete iniziativa.

Oroscopo settimanale dal 25 Febbraio al 3 Marzo: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno: l’oroscopo settimanale dal 25 Febbraio al 3 Marzo preannuncia una settimana un po’ difficile sul lavoro. Non fatevi prendere da troppi sensi di colpa: capita a tutti di commettere degli errori sul lavoro. Cercate di reagire, incassate il colpo e rimettetevi subito in pista. Andrà tutto per il meglio e se saprete reagire bene avrete delle grosse soddisfazioni. Per quanto riguarda l’amore siete fortunati: avete accanto a voi un partner amorevole che vi sostiene in ogni occasione, tenetevelo stretto. Fate sentire importante la persona che è accanto a voi, anche con piccoli gesti.

Acquario: cercate di avere più fiducia in voi stessi, anche quando le cose non vanno per il verso giusto. Se aumentate l’autostima troverete il lavoro dei vostri sogni che finalmente vi gratificherà. Per quanto riguarda l’amore dovete essere più prudenti e non lanciarvi a capofitto nelle relazioni. Prendete iniziativa ma riflettete bene sulle vostre azioni. Corteggiate con il cuore e siate romantici, riuscirete così a fare breccia nel cuore della persona che amate.

Pesci: siete nati sotto il segno dei Pesci e siete curiosi di sapere come sarà l’oroscopo settimanale dal 25 Febbraio al 3 Marzo? Il lavoro andrà bene, sarete più creativi e pronti per dare il meglio di voi. Avrete anche l’appoggio dei colleghi che vi sosterranno in tutti i vostri progetti. In amore non abbiate fretta, aspettate l’anima gemella che sia in grado di apprezzarvi per come siete. Cercate di prendere la vita come viene e non rimuginate troppo sulle cose. Avete bisogno di più leggerezza per sentirvi speciali.

