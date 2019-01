Come sarà l’oroscopo settimanale dal 28 Gennaio al 3 Febbraio? Paolo Fox ci rivela le previsioni astrali per i prossimi sette giorni, segno per segno. Il Toro e il Cancro sono in assoluto i segni astrali più favoriti della prossima settimana, e secondo l’oroscopo vivranno un periodo particolarmente favorevole. Ma andiamo nel dettaglio e scopriamo l’oroscopo settimanale di Paolo Fox dal 28 Gennaio al 3 Febbraio.

L’oroscopo settimanale di Paolo Fox, segno per segno

Ecco l’oroscopo di Paolo Fox dal 28 Gennaio al 3 Febbraio.

Ariete: sarà una buona settimana, in particolare mercoledì. Venerdì e sabato saranno i giorni favoriti. Il transito della Luna in Sagittario, in Capricorno e infine in Acquario non deve spaventarvi, anche se la prossima settimana potreste essere un po’ più polemici del solito, soprattutto quando dialogate con le altre persone.

Toro: uno dei segni favoriti per quanto riguarda l’oroscopo settimanale di Paolo Fox. La settimana comincerà bene e finirà ancora meglio. E se il buongiorno si vede dal mattino, già da lunedì sarete di ottimo umore e più intraprendenti. Giovedì sarà una giornata un po’ difficile, e dovrete difendere le vostre idee da chi vuole imporvi la sua visione delle cose. La vera sorpresa sarà nel weekend.

Gemelli: questo sarà un periodo positivo per quanto riguarda le vostre finanze, specialmente nel fine settimana. Avrete una piccola entrata extra che vi permetterà qualche spesa in più. La prossima settimana sarà un periodo con poche preoccupazioni, che potrebbe durare a lungo, quindi iniziate a rilassarvi. Per le persone che stanno cercando lavoro, dovete impegnarvi realmente e non aspettare che la fortuna bussi alla vostra porta. Dovete prendere in mano la situazione e cercare di risolvere la situazione!

Cancro: l’oroscopo settimanale di Paolo Fox è particolarmente favorevole per quanto riguarda la settimana dal 28 Gennaio al 3 Febbraio. Cercate di coniugare il dovere con il piacere, anche perché Giove e Saturno vi consentiranno un’ascesa professionale davvero interessante. La vita in questo momento vi sorride, ma non durerà ancora per molto. Quindi non perdete tempo, i primi quattro giorni della settimana godetevi tutto ciò che potete!

Leone: l’oroscopo settimanale di Paolo Fox è positivo. Mercoledì e sabato saranno giornate favorevoli, anche in amore. Il weekend sarà un momento particolarmente piacevole e forse farete un incontro amoroso inaspettato. A partire da mercoledì ritroverete una nuova serenità, anche per le coppie più datate.

Vergine: potreste avere un pò di problemi in amore da lunedì fino a giovedì. Fate molta attenzione a quello che dite e alle parole troppo dirette durante i giorni pari. Gli affari di lavoro e gli esami avranno un buon esito, ma solo per i nati nella prima decade.

Oroscopo settimanale di Paolo Fox, gli altri segni dell’oroscopo

Bilancia: l’oroscopo settimanale di Paolo Fox preannuncia una buona settimana per tutti i nati sotto questo segno. Curate le vostre finanze e muovetevi con abilità venerdì e domenica, effettuando gli interventi richiesti dalle circostanze. In amore sarete piuttosto audaci, mentre per quanto riguarda il lavoro fuggite dagli impegni più gravosi che potrebbero portarvi a troppe responsabilità.

Scorpione: potrebbe esserci qualche nuvola all’orizzonte questo martedì, che porterà a galla vecchie diatribe familiari. Con più flessibilità, da giovedì darete risposte più efficaci alle persone che lo meritano. Avrete un pò di carenza organizzativa, ma tutto sommato ve la caverete bene per tutta la settimana.

Sagittario: l’oroscopo settimanale di Paolo Fox parla chiaro. Lunedì mettete in un angolo la malinconia e preparatevi a vivere emozionanti sorprese. Potreste incontrare facce nuove e scoprire luoghi inesplorati tra mercoledì e giovedì. Durante il weekend ci potrebbe essere una rinnovata fiducia che porterà ad avere una luce diversa.

Capricorno: in amore, già dai primi giorni della settimana, se state vivendo delle situazioni dove siete in bilico, vuol dire che non è ancora arrivato il momento di decidere. Tra giovedì e domenica potrebbe arrivare qualcosa di inaspettato, forse un piccolo segno del destino. Ci sarà una maggiore sintonia con il partner per quanto riguarda un progetto comune nel fine settimana, che potrebbe gettare le basi solide per il vostro futuro.

Acquario: la settimana che verrà sarà positiva per la comunicazione con il prossimo. Sarete molto più coinvolte con la persona amata, ma fate attenzione: potreste vivere delle gelosie che non hanno alcun senso. Cercate di fare leva sulla complicità, venerdì renderete il partner malleabile e disponibile ad ascoltare le vostre esigenze.

Pesci: secondo l’oroscopo settimanale di Paolo Fox, la prossima settimana sarà all’insegna dell’intraprendenza e del movimento. L’oroscopo settimanale dal 28 Gennaio al 3 Febbraio porterà al segno dei pesci molta più energia, rapidità e abilità. Questo nelle giornate di martedì e soprattutto giovedì, e in questo modo rispetterete tutti i vostri appuntamenti in agenda. Nei giorni dispari prenderete delle decisioni molto importanti, che si riveleranno vincenti. Viaggi inaspettati sabato e domenica e successi sportivi solo per alcuni.