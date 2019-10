Oroscopo settimanale dal 28 ottobre al 3 Novembre, Vergine tesa

Siete curiosi di conoscere l’oroscopo settimanale dal 28 ottobre al 3 novembre? Ecco cosa ci rivelano gli astri per la settimana che è appena iniziata. I nati sotto il segno della Bilancia avranno dei programmi molto importanti e porteranno a termine progetti nuovi. Il segno della Vergine invece sarà piuttosto turbato per delle novità in arrivo. Saranno brutte o cattive? Scorpione farà nuovi incontri mentre il Cancro sarà molto impegnato sul lavoro. Ecco l’oroscopo settimanale dal 28 ottobre al 3 Novembre, segno per segno.

Oroscopo Settimanale 28 Ottobre/3 Novembre: Ariete, Toro e Gemelli

Ariete: l’oroscopo settimanale dal 28 ottobre al 3 novembre ci rivela che il lavoro vi assorbirà completamente. Cercate di non trascurare la famiglia.

Toro: in questo periodo non siete tranquilli, tra mercoledì e giovedì potrebbe esserci qualche discussione con il partner. Molta stanchezza a livello fisico.

Gemelli: l’amore vi impegna parecchio mentre sul lavoro ci sono alcuni contratti che vi impegneranno parecchio. Attenzione a focalizzarvi e a non sprecare energie inutili.

Oroscopo Settimanale 28 Ottobre/3 Novembre: Cancro, Leone e Vergine

Cancro: l’oroscopo settimanale dal 28 ottobre al 3 novembre è positivo. Le relazioni che non vanno bene da tempo potranno essere chiuse. Trascinarsi dietro storie che non vanno è controproducente per voi.

Leone: in questo periodo state scaricando i nervosismi in amore. Venere vi farà fare un in contro importante. Sul lavoro farete degli incontri importanti, preparatevi a grandi novità.

Vergine: piccole incomprensioni in amore. Se qualcosa va storto sul lavoro cercate di non perdere la calma e prendetevi un po’ di tempo per riflettere. Giorno fortunato sabato.

Oroscopo settimanale 28 Ottobre/3 Novembre: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia: l’oroscopo settimanale ci rivela un periodo positivo e ricco di energie. Nel fine settimana potrete prendere decisioni importanti. Chi ha avuto qualche problema di salute avrà la possibilità di recuperare in questo periodo.

Scorpione: qualche piccolo problema fisico ed economico. Una persona vicino a voi avrà bisogno del vostro aiuto, e voi come sempre non vi tirerete indietro.

Sagittario: attenzione a non spendere troppo. Nel weekend ci sarà un po’ di tensione e nervosismo, cercate di prendervi qualche ora per rilassarvi. Giorno fortunato giovedì.

Oroscopo settimanale 28 Ottobre/3 Novembre: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno: l’oroscopo settimanale dal 28 ottobre al 3 novembre ci rivela una sorpresa dietro l’angolo. Attenzione a non prendere decisioni affrettate, potrebbero avere effetti negativi sul vostro futuro.

Acquario: se siete incatenati in una relazione d’amore che fa fatica a prendere il volo, dovete prendere una decisione. Sul lavoro ci sarà una bella ripresa ma attenzione a non esagerare, nel weekend concedetevi un po’ di relax.

Pesci: incontri inaspettati in arrivo. Chi ha un lavoro part-time riceverà delle belle notizie. In questa fase della vostra vita siete molto più allegri e spensierati. Giorno fortunato mercoledì.

