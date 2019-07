Siete curiosi di conoscere l’oroscopo settimanale dal 29 Luglio al 4 Agosto? Ecco cosa ci rivelano gli astri per la settimana che è appena iniziata. Brutte notizie per la Bilancia, che sarà preoccupata e avrà un bel po’ di pensieri. Il Leone invece sarà pieno di grinta e di progetti nuovi a cui dedicarsi. Il Capricorno invece sarà super indaffarato e avrà una settimana ricca di impegni. Ecco l’oroscopo settimanale, segno per segno.

Oroscopo Settimanale 29 Luglio-4 Agosto: Ariete, Toro e Gemelli

Ariete: l’oroscopo settimanale dal 29 Luglio al 4 Agosto ci rivela che la Luna sarà a vostro favore e vi renderà più attivi del solito. Attenzione al weekend, polemiche in vista. Giorno fortunato venerdì.

Toro: in questo periodo siete molto apprezzati, specialmente in ambito lavorativo. Sarete giusto un po’ irritabili nel weekend, non trascurate la vostra vita sentimentale. Giorno fortunato mercoledì.

Gemelli: per molti di voi le ferie sono finite, e lo stress post vacanza si farà sentire. Se avete un colloquio di lavoro avete buone possibilità di avere buoni risultati. L‘anima gemella è in arrivo.

Oroscopo Settimanale 29 Luglio-4 Agosto: Cancro, Leone e Vergine

Cancro: l’oroscopo settimanale dal 29 Luglio al 4 Agosto vi vede un po’ altalenanti nell’umore. Alcuni problemi inaspettati potrebbero complicarvi le giornate. Per fortuna che il partner è sempre pronto per appoggiarvi.

Leone: in questo periodo siete pieni di grinta. Alcuni potrebbero essere costretti a rivedere delle decisioni prese e valutare bene cosa fare. A livello sentimentale sembra essere tutto molto tranquillo.

Vergine: periodo ricco di impegni, potreste sentirvi sotto pressione. Per fortuna siete delle persone efficienti e l’organizzazione è il vostro forte, ma non sarà sempre così.

Oroscopo settimanale 29 Luglio-4 Agosto: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia: l’oroscopo settimanale ci rivela un po’ di instabilità dell’umore a causa di qualche preoccupazione. Ansia e stress sono dietro l’angolo, cercate di combatterle con un po’ di sport.

Scorpione: sentite il bisogno di ripartire più forti che mai, dopo una pausa vacanze che vi ha fatto riflettere su ciò che non va. È arrivato il momento di fare bilanci.

Sagittario: l’oroscopo della settimana vede tante emozioni positive. Finalmente arriva la serenità, sia sul lavoro e in amore. Weekend tranquillo in famiglia, dopo tanto tempo.

Oroscopo settimanale 29 Luglio-4 Agosto: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno: l’oroscopo settimanale dal 29 Luglio al 4 Agosto ci rivela che, nonostante i mille impegni lavorativi, riuscirete a fare tutto e a farlo bene. Siete molto determinati, e questo potrebbe dare fastidio a qualcuno.

Acquario: problemi in amore all’orizzonte, il vostro umore ne potrebbe risentire. Colpa anche di quella dieta detox che state facendo, ma era decisamente ora. Rimandavate da troppo tempo!

Pesci: siete super impegnati nel realizzare i vostri sogni. La determinazione fa parte di voi e vi spinge e a non fermarvi finché non realizzerete quello che volete. Attenzione però a non esagerare, lo stress è in agguato.

