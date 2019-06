Oroscopo Settimanale dal 3 al 9 Giugno: problemi per l’Acquario

Siete curiosi di conoscere l’oroscopo settimanale dal 3 al 9 Giugno? Ecco cosa ci rivelano gli astri per la settimana che è appena iniziata. Questa settimana troviamo il pianeta Mercurio, legato da sempre al mondo degli affari e della comunicazione, che esce dalla sua zona di comfort. Il segno dei Gemelli invece fa il suo ingresso in Cancro da giovedì 5 e si unisce alla Luna. Il segno dell’Acquario avrà un pò di preoccupazioni mentre l’Ariete vedrà trionfare le emozioni sulla razionalità. Buona settimana per Toro e Leone, un po’ di tensione sul lavoro per il Capricorno.

Oroscopo Settimanale 3-9 Giugno: Ariete, Toro e Gemelli

Ariete: l’oroscopo settimanale dal 13 al 19 Maggio ci rivela delle giornate particolarmente pesanti, specialmente da lunedì a mercoledì. Colpa della congiunzione di Mercurio in Cancro alla Luna che vi potrebbe rendere un po’ più permalosi del solito. Il buonumore torna nel weekend grazie agli influssi positivi della Luna in Leone.

Toro: questa settimana potreste incontrare l’anima gemella. E non solo, Marte in Cancro porterà importanti cambiamenti nella vostra vita professionale. Sarete decisamente più creativi e anche più romantici del solito. Venerdì e sabato saranno giornate un po’ faticose, approfittate della domenica per riposare.

Gemelli: la Luna nuova è nel vostro segno per tutta la settimana e questo vi spronerà a tagliare un po’ di rami secchi e cambiare finalmente abitudini. È ora di iniziare uno stile di vita più sano ed equilibrato ed abbandonare gli stravizi. Largo a sport e dieta detox per depurare l’organismo. Weekend sereno e romantico.

Oroscopo Settimanale 3-9 Giugno: Cancro, Leone e Vergine

Cancro: l’oroscopo settimanale dal 3 al 9 Giugno ci rivela che Mercurio è finalmente nel vostro segno e questo vi farà sentire pieni di energia, soprattutto sul lavoro. La Luna vi aiuterà a dare voce alle vostre emozioni esortandovi a non tenere tutto dentro. Il weekend sarà piuttosto impegnativo ma piuttosto sereno in famiglia.

Leone: inizio settimana piuttosto positivo e ricco di nuove conoscenze. Da venerdì la Luna nel vostro segno vi aiuterà a fare un po’ di autoanalisi riflettendo in particolare sulla vostra situazione sentimentale. Domenica dedicata all’alimentazione e benessere. Giorno fortunato: lunedì

Vergine: Mercurio, che è il vostro pianeta guida smetterà di essere ostile da mercoledì in poi. Entrando in Cancro porterà seri cambiamenti sul lavoro, mentre la Luna nel vostro segno vi spronerà a chiudere alcune relazioni tossiche. Mercoledì sarà il vostro giorno fortunato.

Oroscopo settimanale 3-9 Giugno: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia: l’oroscopo settimanale ci rivela un buon inizio settimana. La Luna in Gemelli vi esorterà a socializzare di più. Le giornate centrali invece saranno un po’ più complicate a causa della Luna unita a Mercurio in Cancro. Potrebbero arrivare un po’ di tensioni sul lavoro, ma sarete in grado come sempre di affrontarle.

Scorpione: La parte centrale della settimana sarà il momento migliore per impegnarvi al massimo sul lavoro, grazie a Mercurio in Cancro congiunto alla Luna che vi darà nuove idee. Un po’ teso il weekend a causa della Luna in Leone che vi renderà suscettibili. Giorno fortunato: mercoledì

Sagittario: Mercurio in Cancro porterà un po’ di pace nella vostra vita professionale, dopo un periodo piuttosto burrascoso. I primi giorni della settimana avrete l’opposizione della Luna ma nel weekend tornerà il sereno. Lunedì è il vostro giorno fortunato.

Oroscopo settimanale 3-9 Giugno: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno: l’oroscopo settimanale dal 3 al 9 Giugno ci rivela Mercurio in opposizione da mercoledì in poi. In arrivo un po’ di stress sul lavoro, cercate di essere diplomatici ed evitate le discussioni con i colleghi per motivi futili. La Luna in opposizione nelle giornate centrali vi renderà suscettibili, domenica ritroverete la vostra serenità.

Acquario: l’inizio settimana sarà positivo mentre da mercoledì in poi potrebbe arrivare un periodo un po’ buio. Cercate di rispolverare le vecchie amicizie e organizzate una serata in discoteca, se invece siete in coppia è arrivato il momento di organizzare quel viaggio che tanto desiderate. Nel weekend avrete la Luna in opposizione che vi farò riflettere sui vostri progetti futuri.

Pesci: Dopo un inizio piuttosto faticoso e stressante, la settimana prenderà una splendida piega romantica grazie alla Luna e a Mercurio congiunti in Cancro che vi faranno sentire più teneri e affettuosi. Nel weekend sarete trascinati nel tunnel del divertimento da un amico divertente e gioioso. Giorno fortunato: giovedì.

[Foto: www.tpi.it]