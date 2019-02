Oroscopo settimanale dal 4 al 10 Febbraio: Pesci e Scorpione sul podio

Ecco l’oroscopo settimanale di Paolo Fox dal 4 al 10 Febbraio. Pesci e Scorpione sono i segni primi in classifica con una sferzata di positività su tutti i fronti. Ariete avrà una settimana super per quanto riguarda il lavoro, stesso discorso per i Gemelli che avrà una buona settimana anche sul versante sociale. Il Cancro invece potrebbe avere qualche problema nella sfera sentimentale, mentre il Capricorno vivrà un po’ di tensione nel weekend. Ecco segno per segno l’oroscopo settimanale dal 4 al 10 Febbraio.

L’oroscopo settimanale di Paolo Fox dal 4 al 10 Febbraio, segno per segno

L’oroscopo settimanale dal 4 al 10 Febbraio vede Pesci e Scorpione sul podio, buona settimana anche per la Bilancia che si aggiudica il terzo posto in classifica.

Pesci: l’oroscopo di Paolo Fox 2019 annuncia una settimana davvero super. In amore i Pesci avranno una marcia in più, causata dalla Luna in Pesci. Domenica 10 Febbraio sarà una giornata particolarmente bella con l’arrivo del sole nel segno, che è disposto a favorire rapporti e buoni propositi in ambito personale e professionale.

Scorpione: al secondo posto troviamo lo Scorpione, con una settimana decisamente buona. In particolare nella parte centrale e nel weekend. La giornata più bella in assoluto sarà quella di sabato 9 Febbraio. Forse lunedì a martedì potreste avere un po’ di problemi sul lavoro, ma nulla di grave.

Bilancia: l’oroscopo settimanale dal 4 al 10 Febbraio si prospetta positivo anche per la Bilancia. Non ci sarà una giornata top in particolare, ma tutta la settimana sarà positiva sotto tutte le angolazioni. Prendete iniziativa in amore, potreste avere delle piacevoli sorprese. L’anima gemella è più vicina di quanto pensate.

Sagittario: la settimana sarà sufficientemente buona, senza particolari novità o brutte notizie. Spendete il vostro tempo in ciò che amate fare veramente e avrete molte più opportunità. Cercate di prendere tutti i giorni della settimana con le pinze, e date il giusto peso alle cose che accadranno senza prendervela troppo.

Capricorno: l’oroscopo settimanale che va dal 4 al 10 Febbraio rientra nella sufficienza. Avrete solamente due giornate positive, mentre durante gli altri giorni dovrete cercare di fare attenzione agli imprevisti che si potrebbero presentare. Attenzione a giovedì e venerdì, potreste essere particolarmente sottotono.

Acquario: la settimana che verrà andrà gestita con intelligenza a pazienza. Riflettete bene prima di prendere qualsiasi decisione e fate attenzione al weekend che non sarà particolarmente positivo e potrebbe portare qualche discussione con il partner.

Oroscopo settimanale di Paolo Fox, gli altri segni dell’oroscopo

Per quanto riguarda i restanti segni dell’oroscopo, la settimana dal 4 al 10 Febbraio porterà notizia positive al segno dell’Ariete. Il Toro sarà un po’ affaticato sul lavoro mentre la Vergine ha bisogno di un periodo di tranquillità. Vediamo l’oroscopo settimanale di Paolo Fox dal 4 al 10 Febbraio per tutti gli altri segni dell’oroscopo.

Ariete: in questa settimana riceverete diverse notizie positive e riuscirete a recuperare tantissime energie rispetto al mese di Gennaio. Questa fase positiva degli astri riguarderà sia l’ambito lavorativo che quello sentimentale. Fate attenzione alla vostra salute a alla forma fisica, vi state lasciando un pò andare.

Toro: in questa settimana sarete un pò affaticati, sia a livello fisico che nei rapporti personali. Affrontate le situazioni negative con calma e non lasciatevi prendere dalla rabbia. Periodo ricco di tensioni in famiglia, ma con un po’ di dialogo tutto si sistemerà.

Gemelli: qualcosa che vi agita da un pò vi sta togliendo la serenità. Non abbiate paura di dire quello che pensate, e soprattutto fatelo al momento giusto. In questa settimana potrebbero esserci dei cambiamenti importanti, come trasferimenti o nuove relazioni. A livello fisico siete un po’ affaticati, ma nel weekend ritroverete le forze.

Leone: l’oroscopo settimanale dal 4 al 10 Febbraio preannuncia una settimana in cui darete il massimo, ma nonostante questo non avrete abbastanza gratificazione. Passerete delle giornate pesanti che vi metteranno a dura prova e per questo potreste avvertire un po’ di stanchezza. Evitate le discussioni e fate attenzione ai vostri risparmi.

Vergine: l’oroscopo della settimana che verrà è abbastanza positivo. Il brutto periodo sta quasi per finire e finalmente vi state riprendendo la vostra vita. Iniziate dalla forma fisica: curate la vostra alimentazione e fate più sport. Allontanate le fonti di stress e ansia per non rovinare il vostro umore. Vivete l’amore con tranquillità.

Cancro: la notizia che state aspettando in ambito lavorativo tarda ad arrivare, e questo vi mette ansia. Potreste vivere delle relazioni amorose un pò turbolente, e i nuovi incontri potrebbero portare qualche problema. Il vero relax arriverà domenica 8 febbraio, godetevelo fino in fondo.

[Foto: https://it.blastingnews.com]