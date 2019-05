Oroscopo Settimanale dal 6 al 12 Maggio: Ariete al Top

Siete curiosi di conoscere l’oroscopo settimanale dal 6 al 12 Maggio? Ecco cosa ci rivelano gli astri per la settimana che è appena iniziata. Anche questa settimana troviamo l’Ariete in vetta nella classifica dei segni più fortunati. Merito di Venere e Mercurio che in questo periodo portano tanta fortuna ai segni di fuoco. Bilancia, Capricorno e Cancro invece sono tra i segni meno fortunati e avranno una settimana un po’ deludente. Toro è in attesa di una svolta definitiva, mentre i Gemelli come l’Ariete vivranno una settimana super. Ecco l’oroscopo settimanale dal 6 al 12 Maggio.

Oroscopo Settimanale 6-12 Maggio: Ariete, Toro e Gemelli

Ariete: l’oroscopo settimanale dal 6 al 12 Maggio ci rivela una settimana alla grande per l’Ariete. Merito di Venere e Mercurio in perfetta congiunzione. Bel periodo in amore, attenzione solo alle giornate di mercoledì e giovedì.

Toro: periodo positivo anche per i nati sotto il segno del Toro. Potrebbe arrivare la svolta decisiva nella vostra vita, quindi preparatevi ad accoglierla al meglio. Buone notizie sia sul piano lavorativo che professionale, un po’ di stress nel fine settimana.

Gemelli: l’oroscopo settimanale ci rivela un periodo alle stelle anche per i Gemelli. La Luna in congiunzione porterà tante novità nelle giornate di lunedì e martedì. In amore arrivano grandi emozioni e tante novità sul lavoro. Marte vi rende più grintosi che mai.

Oroscopo Settimanale 6-12 Maggio: Cancro, Leone e Vergine

Cancro: l’oroscopo settimanale dal 6 al 12 Maggio ci rivela lo sfavore di Mercurio e Venere. Qualche tensione con i colleghi sul lavoro e ne potrebbe risentire anche il lato sentimentale. Mercoledì e giovedì saranno le giornate più fortunate della settimana.

Leone: settimana davvero fortunata, senza ansia e stress. Marte, Venere e Mercurio sono dalla tua parte e la Luna ti regalerà un fine settimana da ricordare. Ottimo periodo sia sul lavoro che sul versante di coppia, approfittane per un weekend rilassante.

Vergine: un inizio settimana da dimenticare, un po’ di nervosismo e tensione sul lavoro vi renderanno un po’ più polemici del solito. Colpa della Luna che in questo periodo si trova in una posizione sfavorevole insieme a Marte, tutto potrebbe migliorare nel weekend.

Oroscopo settimanale 6-12 Maggio: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia: l’oroscopo settimanale ci rivela un periodo un po’ difficile. Mercurio in opposizione porterà un po’ di problemi sul lavoro, mentre Venere renderà il rapporto di coppia burrascoso. La Luna porterà un po’ di fortuna nelle giornate di mercoledì e venerdì.

Scorpione: mercoledì e giovedì la Luna sarà piuttosto favorevole. Nel fine settimana invece potresti incontrare qualche ostacolo nel realizzare i tuoi progetti. Non avere paura di mostrare i tuoi sentimenti e l’amore ti verrà incontro.

Sagittario: lunedì e martedì saranno due giornate piuttosto stressanti. Come sarà dunque l’oroscopo settimanale dal 6 al 12 Maggio? Nel complesso vi sentirete stanchi e stressati, ma non avete ragione di esserlo. Le stelle ci dicono che il successo è vicino, quindi abbiate pazienza. Venerdì e sabato sono le vostre giornate fortunate.

Oroscopo settimanale 6-12 Maggio: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno: l’oroscopo settimanale dal 6 al 12 Maggio ci rivela l’opposizione della Luna che potrebbe fare qualche brutto scherzo. Evitate di avere fretta, soprattutto sul lavoro. Ponderate bene anche le vostre scelte in amore, se la persona è quella giusta saprà aspettare. Venere si mostrerà un po’ sfavorevole e potrebbe portare discussioni con il partner.

Acquario: settimana decisamente fortunata, non mancano le belle notizie. Marte è in leggera opposizione e potrebbe farvi sentire giù di tono, soprattutto dal punto di vista fisico. Risolvete tutto con un po’ di palestra e una bella dieta detox. Nelle giornate di mercoledì e giovedì la Luna sarà dalla vostra parte. Stress in arrivo nel weekend.

Pesci: l’oroscopo preannuncia una settimana piuttosto stanca e deludente. Cercate di consolarvi con l’amore, Venere infatti porterà una bella sferzata di romanticismo e passione. Lunedì e martedì si potrebbero presentare nuove occasioni lavorative grazie a Mercurio favorevole. Luna in opposizione nelle giornate di venerdì e sabato.

[Foto: www.tpi.it]