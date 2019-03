Oroscopo settimanale dall’11 al 17 Marzo, stress per la Bilancia

Ecco l’oroscopo settimanale dall’11 al 17 Marzo, segno per segno. Scopriamo cosa ci riservano gli astri per la settimana che è appena iniziata. Marte, pianeta dell’ambizione e dell’energia fisica, sarà nel segno del Toro a Saturno e a Plutone per l’intera settimana. Questo transito spronerà tutti i nati sotto il segno del Toro a prendere delle decisioni importanti e concretizzare i loro progetti. Un po’ di stress per la Bilancia, soprattutto in amore. Ecco l’oroscopo settimanale dall’11 al 17 Marzo, segno per segno.

Oroscopo settimanale 11-17 Marzo: Ariete, Toro e Gemelli

Ariete: l’oroscopo settimanale dall’11 al 17 Marzo ci rivela che l’Ariete avrà delle riflessioni profonde, sia sul lavoro che in amore. Nel fine settimana avrete un po’ di nostalgia per i vecchi tempi trascorsi con una persona speciale. Se sentite la mancanza di qualcuno, l’unica soluzione è alzare il telefono. Marte e Saturno sono nel vostro segno.

Toro: la luna è nel vostro segno per tutta la settimana e vi farà pensare molto alla vostra situazione lavorativa. Proprio il lavoro sarà l’aspetto favorito dal trigono di Marte che è nel vostro segno insieme a Saturno e Plutone. Sabato sarà il vostro giorno fortunato, mentre nel weekend potreste avere un incontro ravvicinato con un vostro ex.

Gemelli: l’oroscopo settimanale dall’11 al 17 Marzo non sarà molto positivo per i Gemelli. La luna sarà nel vostro segno e vi spronerà a guardarvi dentro e affrontare le vostre emozioni con coraggio. Giove e Nettuno saranno in opposizione e porteranno un po’ di pessimismo. Non prendetevi troppo sul serio e affrontate la vita con leggerezza. Mercoledì il vostro giorno fortunato.

Oroscopo settimanale 11- 17 Marzo: Cancro, Leone e Vergine

Cancro: l’oroscopo settimanale dall’11 al 17 Marzo ci rivela una settimana molto intensa sotto il profilo lavorativo. Questo è dovuto al trigono di Marte in Toro a Saturno opposto al vostro segno. Nel fine settimana farete molto autoanalisi. Lunedì è il vostro giorno fortunato.

Leone: i nati sotto questo segno vivranno una settimana molto pesante e stressante a lavoro, specialmente lunedì e martedì. La Luna vi renderà un po’ troppo critici e rigidi, cercate di lasciarvi andare e rilassarvi almeno nel weekend. Da mercoledì in poi la situazione migliorerà e avrete più voglia di divertirvi. Giovedì sarà il vostro giorno fortunato.

Vergine: oroscopo settimanale dall’11 al 17 Marzo super positivo per il segno della Vergine. Il merito è del trigono di Marte in Toro a Saturno e Plutone in Capricorno che vi farà sentire molto sicuri negli affari. Non tralasciate gli affetti e i familiari, ne potrebbero risentire. Fine settimana dedicato alle coccole e serate romantiche grazie alla Luna in Cancro. Lunedì sarà il giorno fortunato.

Oroscopo settimanale 11-17 Marzo: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia: i nati sotto il segno della Bilancia avranno una settimana che li metterà a dura prova. Stress alle stelle soprattutto lunedì e martedì. Da mercoledì in poi invece vivrete un pizzico di mondanità e passerete delle piacevoli serate in compagnia delle persone care. Nel fine settimana ci saranno gli influssi della Luna in Cancro e potreste sentirvi un po’ malinconici. Giorno fortunato mercoledì.

Scorpione: la settimana non inizierà molto bene, secondo l’oroscopo dall’11 al 17 Marzo. La colpa è anche della Luna in opposizione al vostro segno che vi renderà un po’ più nervosi del solito. Stress a lavoro a causa di Marte in trigono a Saturno, che vi farà sudare per ogni minimo risultato. Nel weekend la Luna in Cancro porterà una sferzata di romanticismo. Domenica sarà il vostro giorno fortunato.

Sagittario: l’oroscopo settimanale dall’11 al 17 Marzo ci rivela un’opposizione della Luna a Giove che potrebbe portare qualche problema e discussione con i vostri familiari. Contate fino a dieci se volete evitare discussioni inutili. La serenità arriverà nel fine settimana, che potrebbe rivelarsi un po’ monotono. Il momento ideale per dedicarvi un po’ a voi stessi. Martedì sarà il giorno più bello della settimana.

Oroscopo settimanale 11-17 Marzo: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno: la settimana che è appena iniziata sarà molto costruttiva grazie al trigono di Marte a Saturno e a Plutone nel vostro segno. Sarete motivati più del solito a portare a termine i vostri progetti, mentre nel weekend ci sarà la Luna opposta al vostro segno che porterà un po’ di tristezza. Come fare per superare la malinconia? Non fatevi trasportare dal pessimismo, fate un po’ di sport per riprendervi. Giorno fortunato: martedì.

Acquario: l’oroscopo settimanale dall’11 al 17 Marzo ci rivela un inizio settimana abbastanza tumultuoso. La Luna in Tori vi renderà un po’ antipatici e avrete delle discussioni con parecchie persone intorno a voi. Dal punto di vista lavorativo sentirete della pressione di Marte che vi porterà a esagerare e a fare più del dovuto. Le giornate più produttive saranno quelle da mercoledì in poi. Approfittatene per concedervi un po’ di relax e divertimento. Il vostro giorno fortunato sarà il giovedì.

Pesci: Marte in Toro, in sestile al Sole nel vostro segno e in trigono a Saturno vi farà raggiungere traguardi importanti nella sfera lavorativa. In amore vivrete un po’ di alti e bassi, mentre nel weekend la situazione ritornerà alla normalità. Nel fine settimana potreste ricevere una sorpresa inaspettata ma al tempo stesso gradita da parte di qualcuno ispirato dalla Luna in Cancro. Il giorno più bello secondo l’oroscopo settimanale dall’11 al 17 Marzo sarà venerdì.

[Foto: www.tpi.it]