Oroscopo settimanale dall’8 al 14 Aprile: Sagittario ottimista

Ecco l’oroscopo settimanale dall’8 al 14 Aprile. Cosa ci riservano gli astri per la settimana che è appena iniziata? Il Sole in Ariete è in Trigono a Giove in Sagittario, che sarà piuttosto allegro e ottimista per tutta la settimana. Questo transito invita il Sagittario ad essere più spensierato e a godersi la vita, sempre con un pizzico di prudenza. Attenzione a Venere che potrebbe portare qualche tentazione, Ariete invece avrà una settimana ricca di imprevisti. Il Toro riuscirà a trasformare una passione in un lavoro mentre i Gemelli saranno piuttosto polemici. Ecco l’oroscopo settimanale dall’8 al 14 Aprile.

Oroscopo settimanale 8-14 Aprile: Ariete, Toro e Gemelli

Ariete: l’oroscopo settimanale dall’8 al 14 Aprile ci rivela che la Luna in Cancro potrebbe portare qualche imprevisto da mercoledì in poi. Cercate di non essere polemici e di non cercare il litigio, chi sta intorno a voi lo apprezzerà. Nel fine settimana potreste trovare l’anima gemella. Il Sole nel vostro segno porterà allegria e ottimismo.

Toro: la Luna in Cancro vi spronerà a trasformare una passione in un lavoro vero. Urano nel vostro segno di favorirà nei vostri progetti, per cui cercate di cogliere l’attimo e non sprecate questa occasione. Domenica potreste avvertire un po’ di stanchezza.

Gemelli: la Luna nel vostro segno vi renderà un po’ polemici, questo è quello che ci rivela l’oroscopo dall’8 al 14 Aprile. Un po’ di nervosismo e tensione nella prima metà della settimana, cercate di avere pazienza se non volete litigare con tutte le persone che vi stanno attorno. Il weekend sarà decisamente più sereno.

Oroscopo settimanale 8-14 Aprile: Cancro, Leone e Vergine

Cancro: l’oroscopo settimanale dall’8 al 14 Aprile ci rivela un po’ di insofferenza nei confronti delle persone superficiali e poco eleganti. Tantissime energie sul lavoro grazie alla Luna crescente nel vostro segno, da giovedì preparatevi a lavorare a nuovi progetti. Lunedì è il vostro giorno fortunato.

Leone: il Sole in Ariete vi farà sentire invincibili, questa settimana siete in grado di fare qualsiasi cosa. State attenti però a non esagerare, non fate il passo più lungo della gamba. Plutone vi farà riflettere a lungo soprattutto domenica. Mercoledì è il vostro segno fortunato.

Vergine: l’oroscopo della settimana ci svela Venere opposta al vostro segno che potrebbe portare un po’ di malumore in amore. Cercate di fare un po’ di pulizie e cacciate via ansia e stress. Apritevi alle cose nuove, passerete un fine settimana sereno con la vostra famiglia.

Oroscopo settimanale 8-14 Aprile: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia: l’oroscopo settimanale dall’8 al 14 Aprile ci rivela un Sole in completa opposizione. Potreste sentirvi leggermente stressati e affaticati a causa del troppo lavoro. Se proprio non riuscite a rallentare a causa dei troppi impegni, cercate almeno di socializzare di più con i colleghi. Giovedì è il vostro giorno fortunato.

Scorpione: la Luna in Cancro vi regalerà una settimana piena di soddisfazioni. Cercate di coltivare il più possibile le vostre passioni. Nel fine settimana ci potrebbe essere qualche incomprensione con il partner, se invece siete single approfittate per uscire. Smettete di usare Tinder e l’amore busserà alla vostra porta.

Sagittario: il Sole in trigono a Giove porterà nella vostra vita una bella dose di ottimismo e allegria. Ma non cantate subito vittoria, Venere potrebbe causare un po’ di scompiglio nella vostra vita sentimentale. Prendetevi un giorno di riposo e dedicatevi al partner. Giorno fortunato: domenica.

Oroscopo settimanale 8-14 Aprile: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno: l’oroscopo settimanale dall’8 al 14 Aprile ci svela una Luna opposta al vostro segno che nella seconda metà della settimana potrebbe portare qualche tensione. Basta con lo shopping e le spese inutili, cercate di essere meno materialisti e coltivare il vostro lato spirituale. Detox e meditazione nel weekend riporteranno l’equilibrio perduto.

Acquario: il Sole in trigono a Giove porterà tanta voglia di viaggi e di esplorare posti nuovi. Siete pronti a preparare le valigie? Nelle giornate centrali della settimana la Luna in Gemelli stimolerà la vostra curiosità. Domenica ci potrebbe essere qualche tensione a causa della Luna in opposizione al vostro segno.

Pesci: l’oroscopo settimanale ci rivela una Venere congiunta a Nettuno e Mercurio e in quadratura a Giove che vi spronerà a inseguire i vostri sogni. Cercate di non volare troppo in alto e mantenete i piedi per terra. Nuova relazione in vista? Valutate bene tutti i pro e i contro e non buttatevi a capofitto. Venerdì sarà il vostro giorno fortunato.

[Foto: www.tgcom24.mediaset.it]