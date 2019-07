Oroscopo Settimanale dall’8 al 14 Luglio: Sagittario in vetta

Siete curiosi di conoscere l’oroscopo settimanale dall’8 al 14 Luglio? Ecco cosa ci rivelano gli astri per la settimana che è appena iniziata. La Luna si sposta dal segno della Bilancia al Sagittario, dove transita anche il pianeta Giove. Questa settimana Saturno e Plutone resteranno nei gradi del Capricorno come Urano nel Toro e Nettuno resta fermo in Pesci. Mercurio e Marte saranno in Leone mentre Venere assieme al Nodo Lunare ed al Sole si troveranno nel segno del Cancro. Ecco l’oroscopo settimanale dall’8 al 14 Luglio, segno per segno.

Oroscopo Settimanale 8-14 Luglio: Ariete, Toro e Gemelli

Ariete: l’oroscopo settimanale dall’8 al 14 Luglio ci rivela che questo sarà un periodo in cui sarete piuttosto ostinati. E questo vostro atteggiamento, se da una parte vi farà perseguire con sicurezza i vostri obiettivi, dall’altra vi potrebbe creare qualche problema con il partner. Cercate sempre il dialogo, mai la guerra.

Toro: questa settimana sarete piuttosto down dal punto di vista delle energie. Cercate di sforzarvi e uscire un po’ di più, l’anima gemella è molto vicina ma dovete farvi trovare. Sul lavoro avete un leggero calo di energie, cercate di recuperare con un po’ di riposo nel weekend.

Gemelli: Mercurio e Nettuno stanno lavorando per favorire il vostro segno, e vi renderanno molto intuitivi. Periodo fortunato sia con i colleghi a lavoro, sia con il partner, con il quale ritroverete una bellissima intesa. Siete pronti per la prova costume?

Oroscopo Settimanale 8-14 Luglio: Cancro, Leone e Vergine

Cancro: l’oroscopo settimanale dall’8 al 14 Luglio ci rivela che in questo periodo siete particolarmente galanti. Il partner sarà sicuramente molto contento di questo vostro atteggiamento. Colazione a letto, fiori freschi e serenate. Attenzione però a non esagerare, le persone si potrebbero abituare.

Leone: in questo periodo siete molto tenaci. Avete energia da vendere, quindi cercate di focalizzarla sui vostri progetti, ora più che mai. Ma non pensate solo al lavoro, ci sono sempre le vacanze 2019 da organizzare. Scegliete una meta esotica.

Vergine: periodo di attriti, specialmente sul lavoro. Un collega o il capo potrebbero avere qualche ramanzina da fare ai nati del segno, specialmente mercoledì e giovedì, in merito ai loro ultimi comportamenti nell’ambiente di lavoro. Cercate di essere diplomatici, e mai aggressivi.

Oroscopo settimanale 8-14 Luglio: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia: l’oroscopo settimanale ci rivela che questa sarà per voi la settimana del divertimento. La vostra dieta detox e l’attività fisica hanno portato i risultati sperati, e siete finalmente pronti per sfoggiarli. Eliminate i cattivi pensieri e concedetevi un viaggio, con gli amici o col partner.

Scorpione: periodo carico di perplessità. Qualche contrasto amoroso sarà da mettere in conto per i nativi che, probabilmente, fino a venerdì saranno perplessi circa i movimenti dell’amato. Lieve ripresa dell’umore nel weekend, dove sarete più rilassati e sereni.

Sagittario: giorni bui e tristi dal punto di vista amoroso. I rapporti d’amicizia e quelli sentimentali sono in pericolo: è arrivato il momento di tagliare qualche ramo secco. Tutto ciò che non vi va a genio, deve essere eliminato e non rimandato. Soprattutto in amore, dove rimandate da troppo tempo.

Oroscopo settimanale 8-14 Luglio: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno: l’oroscopo settimanale dall’8 al 14 Luglio ci rivela che questo periodo siete incontentabili. Attenzione ai vostri capricci e alle vostre pretese, perché il partner potrebbe iniziare a perdere la pazienza. Giorno fortunato: mercoledì.

Acquario: questa settimana sarete più determinati che mai. Visto che l’ambito amoroso non desterà particolari preoccupazioni i nativi decideranno, con ogni probabilità, di focalizzarsi sulle vicende lavorative mettendosi a lavorare a testa bassa. Attenzione però a non trascurare gli affetti e la famiglia. Approfittate del weekend per trascorrere un po’ di tempo con le persone che amate.

Pesci: la gelosia questa settimana vi tormenterà. Sarà sufficiente una telefonata o un messaggio sospetto la sera tardi per far drizzare le vostre antenne. Cercate di mantenere la calma e non tediate il partner con le vostre continue scenate di gelosia. I saldi stanno per iniziare, rilassatevi con un po’ di sano mobile shopping.

