Paolo Fox ci fornisce l’Oroscopo settimanale per la settimana dal 21 al 27 Gennaio. Ecco come sarà l’oroscopo di questi giorni e che è stato reso pubblico durante l’appuntamento con Mezzogiorno in Famiglia. Scopri le previsioni di Paolo Fox che ripercorre quanto riportato nelle linee guida espresse nel suo Oroscopo 2019. Questa settimana al primo posto c’è il Toro mentre in fondo alla classifica troviamo l’Ariete.

Oroscopo settimanale di Paolo Fox

Andiamo a vedere nello specifico l’Oroscopo settimanale di Paolo Fox dal 21 al 27 gennaio.

Ariete: Questa settimana, Luna, Marte e Giove sono a favore dell’Ariete. Una settimana intensa quella che attende questo segno che dovrà districarsi tra scelte non chiare o situazioni piuttosto incerte. Soprattutto lunedì 21 e martedì 22 ci sarà da “lottare” per ritrovare la tranquillità. Notizie importanti in ambito lavorativo.

Vergine: dopo il periodo negativo, ci si prepara ad un Febbraio migliore. Bisogna recuperare anche il rapporto con il vostro partner che è alla base delle problematice d’amore. Preparatevi ad essere al meglio nei giorni di mercoledì 23 e giovedì 24 quando arriveranno ottime notizie sotto l’aspetto finanziario e dei sentimenti.

Bilancia: vi attende una settimana di buone proposte e di cambiamenti. Alcuni vorrebbero prendere e andare lontano, fare cose diverse. Alla fine però, per vari motivi, restate dove siete nonostante non siete soddisfatti dell’ambiente nel quale vi trovate. Questo vi causa un conflitto interiore. Muovetevi con cautela per evitare le conseguenze.

Sagittario: lunedì 21 e martedì 22 sono giornate importanti. Potreste ricevere una telefonata imporante in ambito lavorativo. Fine mese sarà il momento migliore per voi. Fate attenzione in ambito amoroso.

Pesci: settimana tribolata in ambito sentimentale. Cercate di non rimanere troppo coinvolti in delle situazioni che vi stanno a cuore. Mercoledì 23 e giovedì 24 sono giornate pesanti ma una situazione difficile sta per risolversi. A Febbraio andrà sicuramente meglio.

Cancro: di recente c’è stato molto stress. Dovete cercare di recuperare un pò tranquillità, soprattutto durante la settimana. I sentimenti riceveranno momenti positivi nelle giornate di venerdì 25 e sabato 26.

Gli altri segni dell’Oroscopo

Pianeti a favore o in opposizione, problemi in amore, novità in amore. L’oroscopo settimanale di Paolo Fox continua con gli altri segni zodiacali.

Aquario: bisogna fare i conti con Saturno che si trova in opposizione. Vi troverete di fronte ad una scelta in amore soprattutto per chi oscilla tra due diverse storie. A fine mese potreste avere le idee più chiare su quella scelta da effettuare. Inoltre, inuovi amori, specialmente quelli nati a dicembre, sono importanti.

Gemelli: da Febbraio, Venere non sarà più opposto. Questo andrà a favore dei sentimenti. unque i sentimenti ne gioveranno. Nonostante l’ultimo periodo non roseo, soprattutto per quanto riguarda i nuovi progetti, la situazione andrà molto meglio. Venerdì 25 e sabato 26, soprattutto, saranno giornate positive, anche per l’amore.

Scorpione: domenica 27 gennaio la Luna vi porterà positività. Nel frattempo, dovete cercare di staccarvi dal passato. Questo vi permetterà di sfruttare al meglio le possibilità nel futuro. Non pensate troppo a coloro che vi hanno abbandonato. Non serve “perdere del tempo”.

Leone: inizio 2019 scoppettiante per questo segno grazie ai molti pianeti a favore. Siate generosi in amore e comportatevi bene nei confronti degli altri. Venerdì 25 e sabato 26 sono le giornate migliori.

Capricorno: nonostante lo stress fisico per venerdì 25 e sabato 26 che, si prospetta una settimana interessante. Aspettate Febbraio per dichiarare i vostri sentimenti “nascosti”. Venere vi verrà in aiuto. Forza e coraggio.

Toro: sarà una grande settimana in amore. Venere e Saturno, inoltre, saranno positivi da Febbraio. Si attendono notizie importanti in ambito lavorativo. I cambiamenti aumenteranno da Marzo grazie ad Urano che entrerà nel segno del Toro.