Pan di Stelle o Nutella? Quale scegliere tra le due? Il 2019 è stato decisamente l’anno delle creme spalmabili alla nocciola. Ne sono uscite di diversi tipi e marchi, ma la più attesa è stata sicuramente la crema Pan di Stelle. Nome conosciuto per i famosi biscotti al cioccolato ricoperti di stelline bianche, che hanno aperto la strada anche a merendine e dolcetti dallo stesso nome. Ma la grande novità è stata l’uscita dell’omonima crema spalmabile, che ha diviso in due l’opinione pubblica. Pan di Stelle o Nutella? Da una parte ci sono i fan accaniti dello storico marchio e dall’altro c’è chi preferisce la crema alle nocciole firmata Mulino Bianco.

Pan di Stelle o Nutella? Differenze ingredienti

La scelta non è facile: Pan di Stelle o Nutella? In commercio si possono trovare ormai tantissimi tipi di creme spalmabili, ma queste due rientrano tra le più amate dagli italiani. Mentre la Nutella è ormai un marchio leader nel settore, ed è utilizzata anche in tantissime ricette dolci, la crema spalmabile Pan di Stelle è in vendita nei nostri scaffali solo da qualche mese. Un’altra differenza da non sottovalutare, mentre la Nutella è disponibile in vari formati, la crema Pan di Stelle è in vendita solo nel barattolo da 330 grammi. Per conoscere le reali differenze tra le due creme occorre osservare gli ingredienti.

Ingredienti Nutella:

zucchero;

olio di palma;

13% di nocciole;

latte scremato in polvere;

7,4% di cacao magro;

lecitine di soia;

vanillina

Ingredienti Crema Pan di Stelle:

zucchero;

olio di girasole;

13,7% di nocciole italiane;

9,8% di cacao magro;

latte scremato in polvere;

burro di cacao;

lecitina di girasole;

vanillina

Gli ingredienti delle due creme spalmabili sono dunque molto simili, tranne che per la presenza di olio di palma e la percentuale di cacao magro. Inoltre nella crema Pan di Stelle è presente la granella di nocciole, che la rende un po’ meno cremosa della Nutella.

Pan di Stelle o Nutella? Differenze prezzo

Non sapete se acquistare la crema Pan di Stelle o Nutella? Dopo aver analizzato gli ingredienti, passiamo al prezzo. La Nutella ha un costo inferiore: il barattolo da 450 gr ha un costo 3,50€ mentre per lo stesso prezzo possiamo acquistare la crema Pan di Stelle nel formato da 330 grammi. Per concludere, Pan di Stelle o Nutella? Dipende se siete favorevoli o meno dell’olio di palma e se siete amanti della granella di nocciole.

[Foto: www.dissapore.com]