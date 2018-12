Presepe semplice fai da te, ecco come realizzarlo

Come realizzare un presepe semplice fai da te? Ormai il Natale è alle porte, e gli appassionati di home made staranno già pensando a come decorare la propria casa con un presepe semplice creato con le proprie mani. L’albero di Natale crea quell’atmosfera natalizia che ci fa tornare bambini, ma un presepe aggiunge quel tocco in più, soprattutto se è realizzato con le proprie mani. Ecco qualche idea per realizzarlo in poco tempo, in modo semplice e senza il bisogno di troppi materiali.

Per questo Natale hai intenzione di realizzare un presepe semplice fai da te ma non sai da dove iniziare? Comincia a decidere la struttura, la disposizione e i materiali da utilizzare. Non tutti sanno come realizzare un presepe, ma se si inizia dalle basi è tutto molto più semplice. Comincia dagli strumenti principali: forbici, colla a caldo e colla vinilica. A questo punto scegli l’angolo della tua casa dove posizionare il presepe. La sala da pranzo è il luogo ideale perché in genere è qui che si trova l’albero di Natale.

Prendi delle scatole di cartone di varie dimensioni e disponile a caso per ricreare la scenografia. Ricoprile con della carta marrone e verde scuro, stropicciala un po’ per creare l’effetto delle montagne. Per realizzare il terreno prendi della carta verde chiaro e cospargila di muschio, sabbia e sassolini. Per il cielo ti basterà dipingere un cartoncino di blu e realizzare qualche stella con il giallo. A questo punto disponi delle luci led lungo tutto il tuo presepe fai da te per renderlo ancora più vivo.

Come realizzare un presepe fai da te: le casette

Adesso che hai creato la scenografia, il terreno e il cielo, non ti rimane che costruire i personaggi e le case del tuo presepe fai da te. Per realizzare delle casette presepe fai da te, prendi dei cartoni tetra pak riciclati, quelli del latte o dei succhi di frutta vanno benissimo. Disegna sula superficie tanti mattoncini, porte e finestre o rivesti le scatoline con della carta di giornale incollata con acqua e colla vinilica.

Fai riposare il tutto per 12 ore e divertiti a dipingere le casette del presepe fai da te a tuo piacimento. Adesso mancano i personaggi del presepe, i veri protagonisti. Qui puoi sbizzarrirti con i materiali che più ti piacciono, DAS, fimo o pasta di sale. Realizza le forme con le mani e per i particolari del viso utilizza un cutter. Per gli abiti puoi utilizzare dei ritagli della stoffa colorata, l’ideale per ricreare i mantelli dei personaggi. Il presepe fai da te è una delle tradizioni del Natale più importanti e con questi consigli potrai realizzarne uno in pochissimo tempo.

[Foto: www.donnad.it]