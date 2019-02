Quali sono le mansioni del responsabile del controllo di gestione?

Il responsabile del controllo di gestione, noto anche come controller, è il soggetto che si occupa di valutare e di interpretare l’attività aziendale. Si tratta di un ruolo che è necessario in qualsiasi genere di impresa, e che prevede tra l’altro l’analisi di relazioni e documenti, oltre alla stesura del rapporto di gestione. Ma non è tutto, perché il responsabile del controllo di gestione è chiamato anche a esaminare la contabilità analitica e a monitorare il trend finanziario ed economico.

Tutti i compiti del controller

Un controller, quiconndi, è tenuto a intervenire a sostegno di un ampio assortimento di funzioni all’interno di un’azienda, in modo tale che l’attività possa essere sottoposta a un controllo effettivo ed efficace. Può essere utile proporre una distinzione tra i controller industriali e quelli commerciali: i primi servono a supervisionare i vari processi produttivi all’interno di un’impresa, mentre i secondi hanno funzioni ad hoc nel contesto della policy commerciale. Riassumendo, il responsabile del controllo di gestione è un tecnico di alto livello, a cui tra l’altro sono richieste competenze specifiche in relazione ai processi lavorativi e alle strutture che riguardano l’organizzazione aziendale.

Quali conoscenze deve avere un controller?

Se è vero che il responsabile del controllo di gestione si occupa dell’insieme di attività che consentono di monitorare le performance di un’azienda, appare evidente che egli deve essere in grado di padroneggiare e di conoscere i sistemi, le funzioni e la natura delle imprese. A tale figura professionale spetta il compito di controllare e verificare i risultati raggiunti dall’azienda in rapporto agli obiettivi prefissati, così che possa essere messo a disposizione del management un report utile per l’assunzione di decisioni connesse con le strategie correttive che debbano essere eventualmente adottate. Il controller è tenuto a conoscere sia le tecniche per la rilevazione del fabbisogno finanziario che i metodi a cui si deve ricorrere per eseguire le rilevazioni contabili. Fondamentale è anche la conoscenza delle metodologie indispensabili per l’analisi e per la stesura dei bilanci, ma nel novero delle competenze richieste non vanno dimenticate le tecniche di previsione, le teorie della probabilità, le tecniche di reporting, le applicazioni statistiche e le tecniche di controllo.

Che cosa deve fare un responsabile del controllo di gestione

L’impostazione delle procedure amministrative e del piano dei conti è solo una parte delle mansioni in cui è impegnato un controller, che per questo motivo deve tener conto delle norme fiscali e civilistiche che devono essere rispettate. Chi ricopre tale ruolo, inoltre, deve essere in grado di redigere un bilancio e avere la capacità di usare i software applicativi che consentono di automatizzare i modelli di controllo gestionale e di informatizzare le varie procedure contabili. Grazie a un master in controllo di gestione è possibile, per esempio, conoscere i sistemi ERP e SAP: i primi sono i programmi di Enterprise Resource Planning, mentre i secondi riguardano System Application and Products.

Le competenze tecnologiche

Le conoscenze in ambito tecnologico di un controller si devono estendere anche alla capacità di impiegare il SEM o altri sistemi di controllo di gruppo: il riferimento è ai modelli di equazioni strutturali (SEM è, appunto, l’acronimo in lingua inglese di Structural Equation Models). La formazione richiesta prevede una laurea in discipline economiche, come scienze bancarie, economia e commercio o economia aziendale. Non si può prescindere, ovviamente, da una buona padronanza della lingua inglese, dal momento che i documenti relativi ai sistemi di gestione più innovativi sono messi a disposizione solo in inglese. Al di là delle competenze tecniche visibili in un curriculum, sono richieste anche capacità trasversali di un certo livello, a cominciare dall’attitudine a lavorare in tema, che presuppone anche relazioni interpersonali eccellenti. Nel contesto del servizio di controllo di gestione, la posizione del controller è senza dubbio quella più in alto: ecco perché vi si può accedere solo dopo aver maturato una certa esperienza.