Santo del giorno 27 agosto: Santa Monica. Ecco la preghiera speciale

Il 27 agosto ricorre la festività di Santa Monica. È patrona delle madri, delle vedove e delle donne sposate e madre del dottore della Chiesa Sant’Agostino. Ecco dove si festeggia ed una preghiera speciale da rivolgerle.

Santa Monica: una madre esemplare

Il santo di oggi, lunedì 27 agosto, è Santa Monica. Nacque nel 331 a Tagaste, in Numidia, l’odierna Algeria, città che allora apparteneva all’impero romano. Monica fu madre amorosa e tenace e per tali motivi è tra i santi più venerati dalla Chiesa ed è stata scelta come patrona delle madri, delle vedove e delle donne sposate.

Di famiglia cristiana, sposò un pagano che poi si convertì al cristianesimo un anno prima della morte. Da lui ebbe tre figli: Agostino, Novigio e una figlia. Il primo, dopo una vita dedita ai piaceri, si convertì al cristianesimo per poi diventare Vescovo, dottore e santo della Chiesa cattolica.

Dove si festeggia?

Santa Monica è patrona delle madri cristiane ed il suo nome è fra i più diffusi tra le donne. La sua festività si celebra nel giorno della sua morte in diverse zone d’Italia. Molti i luoghi sacri a lei intitolati e presso i quali nella ricorrenza della sua morte, e non solo, viene ricordata con affetto e devozione dai fedeli.

La preghiera speciale

Ecco una preghiera di Elizabeth Scalia, pubblicata sul sito web aleteia.org, per quei genitori che desiderano l’avvicinamento alla fede dei propri figli:

Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo,

sotto il peso del mio fardello mi rivolgo a te, cara Santa Monica, e richiedo la tua assistenza e la tua intercessione.

Dal cielo, ti supplico di pregare davanti al Trono dell’Altissimo per il bene di mio figlio [Nome], che si è allontanato dalla fede e da tutto quello che abbiamo cercato di insegnargli.

So, cara Monica, che i nostri figli non appartengono a noi ma a Dio, e che Dio spesso permette questo errare come parte del percorso che porta a Lui. Anche tuo figlio Agostino ha errato; alla fine ha trovato la fede e ha creduto, diventando un vero maestro.

Aiutami, quindi, ad avere pazienza, e a credere che tutte le cose – anche questo allontanamento dalla fede – alla fine lavoreranno per i Suoi buoni scopi.

Per il bene dell’anima di mio figlio, prego per comprendere e confidare in questo.

Santa Monica, ti prego di insegnarmi a persistere nella preghiera pia come hai fatto tu per il bene di tuo figlio.

Ispirami a comportarmi in modi che non allontanino ulteriormente mio figlio da Cristo, e attira [Nome] gentilmente verso la sua luce meravigliosa.

Ti prego di insegnarmi quello che sai su questo doloroso mistero di separazione, e su come si riconcilia nel riorientamento dei nostri figli verso il cielo.

O Santa Monica, che hai tanto amato Cristo e la sua Chiesa, prega per me e per mio figlio [Nome], perché possiamo conquistare il cielo e unirci lì a te offrendo costanti e grate lodi a Dio,

Amen.

