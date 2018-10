Come si fa ad interpretare il significato dei sogni? Questa è una domanda che si pongono molte persone, nonché un tema studiato da grandi pensatori come Freud e Jung. Quando chiudiamo gli occhi e ci addormentiamo la nostra mente si libera da tutti i pensieri e viaggia liberamente senza regole e razionalità. Molte credenze popolari attribuiscono alla descrizione dei sogni le previsioni del proprio futuro, come se la notte fosse un momento per conoscere il proprio avvenire.

Qual è il significato dei sogni più comuni?

Molte persone desiderano scoprire il significato dei sogni per capire cosa si nasconde nel proprio inconscio. Ogni singolo sogno porta con sé un messaggio molto importante. Desideri, paure e preoccupazioni, la spiegazione dei sogni più comuni ci può aiutare a capire cosa si nasconde dietro di essi.

Sognare serpenti ad esempio è uno dei sogni più ricorrenti, che a seconda delle situazioni può indicare un inganno subito, una malattia o un buon presagio. Sempre restando in tema di animali, sognare topi invece è indice di paura e malessere. Un topo in trappola si riferisce al peso delle proprie responsabilità mentre sognare di uccidere un topo rappresenta il successo per aver sconfitto un problema importante.

Sognare del sangue invece indica che si sta vivendo un periodo di forte stress, se il sangue viene dalla bocca vuol dire che stiamo perdendo potere su qualcuno o qualcosa. Sempre restando in tema interpretazione dei sogni, sognare un gatto indica un desiderio di libertà. Un gatto che fa le fusa invece indica una situazione di calma e di serenità. Sognare denaro invece può avere una spiegazione ambivalente: può essere indice di preoccupazione oppure desiderio di condividere la propria felicità col prossimo. Anche sognare di volare rientra tra i sogni più comuni. Il significato in questo caso è positivo: indica serenità e calma interiore. Sognare di volare e poi cadere rappresenta invece una forte delusione o un sogno infranto.

Il significato dei sogni secondo Freud

Sigmund Freud fu il primo a studiare il vero significato dei sogni. A quei tempi si trattava di una disciplina che ancora nessuno aveva affrontato, piena di dubbi e incertezze. Secondo Freud i sogni si dividono in contenuto latente e manifesto, dove il primo è il sogno in sé mentre il secondo rappresenta le circostanze che danno luogo alla scena onirica.

Secondo Freud per dare una spiegazione ai sogni bisogna partire dall’inconscio che segnala i desideri proibiti e nascosti, tutti quelli che nella vita reale non si possono esternare. Secondo Freud “I sogni sono la via regia che porta alla conoscenza dell’inconscio nella vita psichica”. Dare un significato ai sogni equivale dunque a decifrare i desideri del nostro inconscio.

