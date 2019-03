Significato Festa della Donna: cose da sapere

Ogni anno la ricorrenza della Festa della Donna pone all’attenzione generale la tradizionale riflessione sul suo significato e sul perché si festeggi proprio l’8 marzo.

Le origini della Festa della Donna

Per quanto riguarda il primo punto, ovvero il senso della celebrazione, è risaputo che la Festa della Donna valorizza le conquiste ottenute in termini di dignità personale e sociale della figura femminile nella società.

Traguardi ancora non pienamente raggiunti in tante parti del mondo e non compiuti nella loro interezza neppure negli Stati in cui la considerazione della donna ha fatto notevoli passi avanti.

Le origini della festa risalgono all’inizio del secolo scorso quando negli Stati Uniti il Partito Socialista pensò di introdurre una giornata internazionale interamente dedicata alla donna. Ciò accadde nel 1909. L’anno successivo la Giornata venne istituzionalizzata in occasione del Congresso Socialista di Copenaghen.

L’ufficialità dell’8 marzo

Da quel momento, negli anni a seguire, tanti Paesi del mondo decisero di istituire la celebrazione della Festa della Donna in giorni diversi fino al 1921 quando nella Seconda conferenza delle donne comuniste tenutasi a Mosca, venne approvata un’unica data, quella appunto dell’8 marzo, per ricordare la manifestazione del 1917 contro lo zarismo messa in atto dalle donne di San Pietroburgo.

In Italia la Festa della Donna divenne ufficiale nel 1922 ma solo nel 1946 il suo tradizionale elemento simbolico, la mimosa, ebbe la sua consacrazione. Perché la mimosa? Perché è il fiore che, aprendo le porte alla primavera, inneggia al sorriso, alla rinascita, alla vita e, quindi, in senso figurato rappresenta nel migliore dei modi l’energica lotta, ancora non conclusa, per i diritti delle donne di tutta la Terra.

(Foto: www.agenziaimpress.it)