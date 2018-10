Stati Whatsapp: le migliori frasi da utilizzare

Gli Stati WhatsApp sono utilizzati sempre di più come una sorta di biglietto da visita, per comunicare agli altri il nostro stato d’animo o una frase che ci rappresenta. Dopo la foto del profilo sono i contenuti più importanti che i nostri contatti possono visualizzare, per questo bisogna trovare lo stato che più ci rappresenta. WhatsApp Messenger è l’applicazione di messaggistica istantanea più utilizzata al mondo: attualmente conta quasi 1 miliardo di utenti iscritti che possono comunicare con le persone care anche con gli stati WhatsApp.

Ecco le citazioni migliori per gli Stati WhatsApp

Gli stati WhatsApp vengono mostrati a tutti i nostri contatti o a quelli che scegliamo. La funzione da quando è uscita è stata nettamente migliorata e adesso negli stati si possono inserire anche delle immagini. Vuoi degli stati WhatsApp coinvolgenti e interessanti? Ecco una lista di frasi e citazioni d’effetto che potete abbinare al vostro profilo.

Abbiamo tutti bisogno di qualcuno che abbia bisogno di noi. Il tuo tempo è limitato, quindi non sprecarlo vivendo la vita di qualcun altro. (Steve Jobs) L’unico vero fallimento nella vita è non agire in coerenza con i propri valori. (Buddha) Se un uomo non ha scoperto qualcosa per cui è disposto a morire non è degno di vivere. (Martin Luther King) Dona a chi ami ali per volare, radici per tornare e motivi per rimanere. (Dalai Lama) Vorrei qualcuno che mi abbracciasse sempre, anche quando dico che voglio stare solo. La tristezza è ascoltare le parole e non poterle raccontare a nessuno. L’addio è bugiardo. Non c’è fine nel cuore di chi ama. Non ci sarà addio finché resta un ricordo. La fantasia non ha età, e i sogni sono per sempre. (Walt Disney) Una parola ci libera da tutto il peso e dolore della vita, quella parola e’ Amore. (Socrate) La nostra gloria più grande non sta nel non cadere mai, bensì nel rialzarci ogni volta che cadiamo. (Confucio) Chi ti ama sa tutto di te, a volte anche prima di te. L’amore è qualcuno che si prende cura di me, meglio di come faccio io.

Frasi originali e aforismi sull’amicizia, sull’amore o sul senso della vita. L’importante è utilizzare stati WhatsApp che ci rappresentino al meglio in quel momento.

[Foto: www.noticiasaldiayalahora.co]