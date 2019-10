Video Ufo? Sono veri. Marina Usa conferma

L’argomento Ufo è sempre molto dibattutto e intrigante. Lo diventa ancora di più dopo la conferma dell’autenticità degli avvistamenti di oggetti sconosciuti nei video da parte della Marina militare Usa.

Ufo nei cieli Usa ben visibili sui video dei militari

Si tratta di Ufo (Unidentified Flying Object) o Uap (Unidentified Aerial Phenomena). In particolare, sui filmati realizzati dai militari appaiono tre clip video in cui si vedono chiaramente oggetti molto estesi in lunghezza sfreccianti a grande velocità nel cielo, che la stessa marina militare Usa classifica come “fenomeni aerei non identificati (www.repubblica.it)”, come confermato dal portavoce della Marina Joe Gradisher alla Cnn.

I filmati in oggetto sono stati prodotti con avanzati sensori a infrarossi. In uno di questi del 2004 l’Ufo o Uap saetta rapidamente nell’inquadratura ed è tanto veloce da non consentire ai sensori di riprenderlo. I video sono stati pubblicati tra dicembre del 2017 e marzo 2018 da “To The Stars Academy of Arts & Sciences”.

Gli Ufo nei video della Marina Usa

Un’altra importante testimonianza sugli Ufo presenti nei video della Marina Usa proviene dal pilota in pensione della Marina statunitense David Fravor: “Mentre mi avvicinavo… ha accelerato rapidamente ed è scomparso in meno di due secondi e conosco bene la differenza tra un elicottero e quello che ho visto. Il tipo di movimento era completamente diverso (www.repubblica.it)”.

Secondo Gradisher inoltre “queste incursioni portano rischi per la sicurezza dei nostri piloti e delle nostre attività, ed è ciò su cui sta indagando la Marina (fonte www.ilpost.it)”. La notizia è notevole in quanto sarebbe la prima volta che la Marina militare Usa ammette l’esistenza di questi oggetti nei video, anche se sottolinea di non conoscerne la natura.