Elezioni europee, gli ultimi sondaggi

Gli ultimi sondaggi pubblicati a due settimane dalle elezioni europee confermano la Lega primo partito in Italia con un sostegno di circa il 30%.

Lega primo partito in ottica elezioni europee

Tuttavia la formazione politica di Matteo Salvini accusa un notevole calo di consensi rispetto ai mesi precedenti. Stesso trend calante in ottica elezioni europee anche per i colleghi di Governo del Movimento Cinque Stelle, che si attestano al secondo posto tra il 23 e il 25%.

Ma qui la perdita di consenso si ha rispetto alle politiche di marzo 2018, non in raffronto agli ultimi mesi. In rapporto ai quali, invece, il M5S recupera. Si riduce, però, il gap tra il Movimento di Di Maio e il Pd. Con quest’ultimo in leggera ripresa dopo l’elezione a segretario di Nicola Zingaretti e che staziona intorno al 20%.

Secondo il sondaggio effettuato da Demos per “La Repubblica”, la Lega ha perso due punti rispetto a due mesi fa. Dopo il Carroccio, il M5S e il Pd, si posiziona Forza Italia sotto il 9,5% a cui si accoda Fratelli d’Italia prossima al 4,7%. Queste ultime due forze politiche hanno mantenuto pressoché inalterato il livello dei recenti sondaggi.

Elezioni europee, tanti gli indecisi

Sembrano staccare, per poco, il pass per l’Europa in queste elezioni europee le formazioni +Europa di Emma Bonino e Italia in Comune di Federico Pizzarotti.

Entrambi sono poco sopra la soglia minima del 4% ma il rischio di restare esclusi per loro c’è. Fuori dai giochi appaiono già la Sinistra ed Europa Verde. In tanti non hanno ancora preso una decisione su chi votare (ben il 36%) ma continuano a seguire la campagna elettorale per sciogliere ogni dubbio.

Il 25%, invece, non solo non ha deciso ma non sta neppure seguendo la campagna elettorale. Non cambiano di molto le cose a livello sostanziale nel sondaggio di Nando Pagnoncelli, realizzato per il Corriere della Sera.

(Foto: www.pcprofessionale.it)