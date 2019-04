Legittima difesa 2019: la nuova legge

Sono molte le novità introdotte nella nuova legge sulla legittima difesa. Il provvedimento è già stato approvato in Senato. Ecco cosa succederà.

Le novità della legge sulla legittima difesa

La Lega, capitanata dal ministro degli Interni Matteo Salvini, si è spesa in lungo e in largo per la legge sulla legittima difesa. Secondo il partito era ora che le cose cambiassero. Le critiche mosse dal Carroccio riguardavano soprattutto i processi affrontati da chi aveva cercato di difendersi, anche con le armi, da ladri e malviventi. A partire da questi giorni, se qualcuno dovesse introdursi in casa e il proprietario si difendesse, la difesa sarà sempre legittima. Ciò sarà valido anche laddove l’intruso non abbia intenzioni pericolose. L’aver causato grave turbamento sarà sufficiente.

A cosa andranno incontro i malviventi

Gli articoli 3 e 4 sono maggiormente rivolti al malvivente. Il primo riguarda l’eventualità di vedersi sospendere la pena, solo ed esclusivamente se si ripaga pienamente la vittima di furto. Il secondo, invece, prevede l’inasprimento delle pene per chi si introduce in casa di altri. Stesso dicasi se alla violazione di domicilio si aggiunge anche il furto. In questo caso si rischiano addirittura fino a dieci anni di reclusione.

Gli altri punti chiave

E se la vittima venisse denunciata, per eccesso di legittima difesa, dal ladro? Se ciò dovesse avvenire, il querelato non dovrà versare alcun risarcimento se si viene assolti in sede penale. Con l’articolo 9, inoltre, si darà priorità assoluta ai processi per omicidio colposo in caso di legittima difesa.

