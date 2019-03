Recensioni online: perché sono importanti per il business

Le recensioni online sono oggi uno degli strumenti di marketing più importanti per e-commerce, aziende e siti internet. In un certo senso richiamano il fenomeno del passaparola (sempre molto attuale), ma con una potenza decisamente più esponenziale perché la persuasione generata dai commenti su internet non ha barriere geografiche.

Non serve, infatti, conoscere personalmente la persona che ha lasciato un’opinione per essere influenzati e fidarsi del suo giudizio. È come se l’esperienza altrui aiutasse il processo decisionale, nel bene e nel male. Questo non vuole dire che gli utenti non prendano anche decisioni in modo indipendente, ma spesso preferiscono “seguire” qualcuno piuttosto di sbagliare. Del resto, come ricorda Robert Cialdini nel suo celebre libro Le Armi della Persuasione, la riprova sociale spinge le persone ad agire secondo la maggioranza. Nessun uomo è un’isola ed è proprio per questo che siamo portati a preoccuparci del pensiero degli altri, comportandoci di conseguenza. Su questo principio si basano i siti che pubblicano le opinioni degli utenti.

Cerchiamo di capire insieme qualcosa in più sui vantaggi delle recensioni online, come queste modificano i comportamento di acquisto e perché le aziende dovrebbero cogliere questa grande opportunità di business.

Vantaggi delle recensioni online

Le recensioni online scritte dagli utenti non sono altro che dei brevi testi dove si legge un giudizio su un prodotto o un servizio acquistato. Gli utenti amano esprimere il loro parere, raccontare la loro esperienza e, in questo modo, sentirsi utili. Già di per sé questi commenti dimostrano ai clienti potenziali che altri prima di lui hanno comprato, quindi ci sono buone ragioni per fidarsi.

I commenti sono fondamentali soprattutto per quanto riguarda le imprese locali. Secondo una statistica condotta da BrightLocal, l’86% dei consumatori legge recensioni e ne servono in media 10 prima di sviluppare un senso di fiducia verso un’azienda, tenendo conto specialmente di quelle più recenti. Ben il 91% degli utenti fra 18 e 34 anni inoltre si fida delle raccomandazioni online, non ne farebbe a meno e ritiene che abbiano un’influenza sulle scelte di acquisto.

Ma le recensioni hanno anche un impatto importante sulla SEO di un sito. Sono infatti contenuti originali, preziosi e gratuiti, benvisti dai motori di ricerca. In più, stimolano la competizione: un prodotto più costoso con recensioni positive è spesso preferito rispetto ad uno con un prezzo inferiore ma senza recensioni.

E le recensioni negative?

Come sappiamo le recensioni non sono solo positive e questo è uno dei motivi per cui molte aziende non pubblicano i commenti degli utenti. La buona notizia però è che anche le critiche negative sono un’opportunità. Prima di tutto consentono di conoscere il giudizio del pubblico e in secondo luogo dimostrano la trasparenza del sito.

Infatti secondo uno studio di Broadly, il 68% si fida di più se vede commenti sia positivi che negativi. I potenziali clienti sono già messi al corrente di eventuali elementi negativi quindi valutano anche questi aspetti prima di acquistare. Ne consegue una riduzione dei resi e una diminuzione delle spese aziendali.

La gestione da parte di un’azienda dei giudizi negativi poi è fondamentale. Secondo la ricerca di cui sopra, l’89% degli utenti legge le risposte delle aziende ai commenti.

Recensioni utenti vs recensioni siti

Le recensioni online non sono tutte uguali e possiamo dividerle simbolicamente in due grandi gruppi le tipologie di. Vi sono quelle scritte direttamente dagli utenti, come ad esempio su Amazon, Booking e Tripadvisor. Queste grandi aziende hanno fatto delle recensioni un vero e proprio cavallo di battaglia, diventando punti di riferimento per milioni di utenti al mondo, dall’elettronica ai prodotti per la casa, dagli hotel alle località.

Il secondo tipo è, invece, rappresentato dalle recensioni realizzate da siti e portali come ad esempio Migliorprezzo. Questa realtà si occupa, infatti, di confrontare le caratteristiche di centinaia di prodotti, valutando pro e contro di ognuno. Le recensioni pubblicate da siti come Miglior Prezzo ma non solo, sono mirate ad aiutare e indirizzare l’utente verso le migliori scelte di acquisto.

In tutti i casi, che siano scritte direttamente da utenti o dai siti, le recensioni online hanno un incidenza significativa sulle vendite. Sempre secondo Broadly, se le review sono positive, portano ad un 31% di spesa in più. Anche questo dato fa ben intendere come, a prescindere dal settore, ogni impresa online e offline oggi possa trarre grandi vantaggi dall’investire in una strategia di gestione delle recensioni. Questo non solo nel proprio sito internet, ma anche sui motori di ricerca e sui social network dove gli utenti sono sempre più attivi e attenti.