La stampa pitone, il trend del 2019

La stampa pitone è il vero must have per la moda primavera/estate 2019. La vediamo ormai ovunque, nelle passerelle, per le strade e nei negozi del centro, anche quelli low cost. Fino a qualche anno fa la stampa pitonata era un’esclusiva degli outfit eleganti e impegnativi, mentre oggi ha preso piede anche nei guardaroba più casual. Dopo il trend dell’animalier degli anni scorsi la nuova ossessione oggi è la stampa snake. Di tutti i colori, da quelli della terra ai toni più accesi, ecco come indossare e abbinare al meglio i capi pitonati.

Come indossare la stampa pitone, il segreto

Mentre l’animalier è stato ribattezzato come “il nuovo nero”, molte persone hanno ancora timore ad indossare abiti o accessori con la stampa pitone. Questo perché si tratta di una fantasia che ancora oggi è considerata eccentrica, a volte troppo elegante o vistosa, in poche parole uno stile adatto solo alle passerelle. In realtà con i giusti accostamenti si possono abbinare facilmente anche le stampe pitonate, facendo attenzione a non esagerare. Il segreto è l’equilibrio e il giusto mix: ad esempio se indossiamo una maglia pitonata il pantalone deve essere a tinta unita, e viceversa.

Scarpe e borse pitonate vanno bene, ma attenzione a non strafare, se avete voglia di un total look azzardate con un abitino. L’importante è indossare un solo capo con la stampa pitone, non di più. Le camicie con questo tipo di stampa sono molto in voga, soprattutto nel periodo estivo perché si abbinano alla perfezione con shorts e jeans. Per la sera tute intere o abiti sono perfetti da abbinare con accessori semplici e tacchi alti.

La stampa pitone, come abbinare gli accessori

Anche gli accessori con la stampa pitone sono molto in voga in questa stagione. Borse e clutch di tutte le forme e misure, ma anche sneakers o decolleté pitonate per dare un tocco di originalità a qualsiasi outfit. Ormai le stampe snake hanno invaso le passerelle e le nostre strade, non sono negli outfit più ricercati ma anche nei look street style. Anche qui vale la regola dei numeri, al massimo un accessorio con la stampa pitone.

Mai abbinare la stampa del vestito a quella della borsa o delle scarpe, si rischia di strafare. Se non vi sentite ancora a vostro agio iniziate con piccoli accessori, un bracciale, una cinta o un foulard. L’eleganza e lo stile non hanno bisogno di troppi dettagli, la moda ci insegna che spesso “less is more”.

[Foto: www.donnaglamour.it]